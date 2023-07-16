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Землю накроет длительная магнитная буря: как уберечься

16 июля 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Длительная магнитная буря: симптомы и последствия
Мужчина страдает головной болью. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С сегодняшнего дня начинается длительная магнитная буря. Она продлится четыре дня. Ее завершение следует ожидать 19 июля.

Новини.LIVE собрали всю информацию о длительной магнитной буре и как от нее уберечься.

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Длительная магнитная буря

Астросиноптики отмечают, что ближайшая сильная магнитная буря продлится четыре дня подряд: с 16 по 19 июля.

Солнечная активность:

  • 16 и 17 июля будет высокой (5 баллов),
  • 18 и 19 числа будет средней (4 балла).
Магнитная буря 16 – 19 июля. Фото: УНИАН

Обозреватели сайта Meteoprog.com также отмечают, что в воскресенье, 16 июля геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 16 июля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 38.

Симптомы магнитной бури могут отличаться, но наиболее часто встречаются следующие:

  • головная боль;
  • тошнота и рвота;
  • головокружение;
  • повышенная температура;
  • учащенный пульс;
  • боли в мышцах и суставах;
  • повышенное или пониженное давление;
  • общая слабость, упадок сил;
  • бессонница.

Как уберечься от магнитных бурь

Врачи рекомендуют соблюдать правила здорового образа жизни:

  • Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, и меньше фастфуда, жареной и острой пищи, жирных продуктов.
  • Пейте больше воды.
  • Постарайтесь побольше двигаться.
  • По возможности меньше нервничайте, избегайте конфликтных ситуаций и источников стресса.
  • Спите не менее 7 часов в сутки.

Напомним, сейчас на Земле бушуют сильные магнитные бури, которые оказывают большое влияние на метеозависимых людей.

Если вы знаете, что будете чувствовать себя плохо из-за магнитных бурь, стоит подготовиться. Следует понимать, что иногда резкое изменение погоды может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

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