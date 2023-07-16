Длительная магнитная буря: симптомы и последствия

Землю накроет длительная магнитная буря: как уберечься
С сегодняшнего дня начинается длительная магнитная буря. Она продлится четыре дня. Ее завершение следует ожидать 19 июля.
Новини.LIVE собрали всю информацию о длительной магнитной буре и как от нее уберечься.
Длительная магнитная буря
Астросиноптики отмечают, что ближайшая сильная магнитная буря продлится четыре дня подряд: с 16 по 19 июля.
Солнечная активность:
- 16 и 17 июля будет высокой (5 баллов),
- 18 и 19 числа будет средней (4 балла).
Обозреватели сайта Meteoprog.com также отмечают, что в воскресенье, 16 июля геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.
Солнечная активность на 16 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 38.
Симптомы магнитной бури могут отличаться, но наиболее часто встречаются следующие:
- головная боль;
- тошнота и рвота;
- головокружение;
- повышенная температура;
- учащенный пульс;
- боли в мышцах и суставах;
- повышенное или пониженное давление;
- общая слабость, упадок сил;
- бессонница.
Как уберечься от магнитных бурь
Врачи рекомендуют соблюдать правила здорового образа жизни:
- Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, и меньше фастфуда, жареной и острой пищи, жирных продуктов.
- Пейте больше воды.
- Постарайтесь побольше двигаться.
- По возможности меньше нервничайте, избегайте конфликтных ситуаций и источников стресса.
- Спите не менее 7 часов в сутки.
Напомним, сейчас на Земле бушуют сильные магнитные бури, которые оказывают большое влияние на метеозависимых людей.
Если вы знаете, что будете чувствовать себя плохо из-за магнитных бурь, стоит подготовиться. Следует понимать, что иногда резкое изменение погоды может спровоцировать обострение хронических заболеваний.