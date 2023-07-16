Длительная магнитная буря: симптомы и последствия

Мужчина страдает головной болью. Фото: Google

С сегодняшнего дня начинается длительная магнитная буря. Она продлится четыре дня. Ее завершение следует ожидать 19 июля.

Новини.LIVE собрали всю информацию о длительной магнитной буре и как от нее уберечься.

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Длительная магнитная буря

Астросиноптики отмечают, что ближайшая сильная магнитная буря продлится четыре дня подряд: с 16 по 19 июля.

Солнечная активность:

16 и 17 июля будет высокой (5 баллов),

18 и 19 числа будет средней (4 балла).

Магнитная буря 16 – 19 июля. Фото: УНИАН

Обозреватели сайта Meteoprog.com также отмечают, что в воскресенье, 16 июля геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 16 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 38.

Симптомы магнитной бури могут отличаться, но наиболее часто встречаются следующие:

головная боль;

тошнота и рвота;

головокружение;

повышенная температура;

учащенный пульс;

боли в мышцах и суставах;

повышенное или пониженное давление;

общая слабость, упадок сил;

бессонница.

Как уберечься от магнитных бурь

Врачи рекомендуют соблюдать правила здорового образа жизни:

Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, и меньше фастфуда, жареной и острой пищи, жирных продуктов.

Пейте больше воды.

Постарайтесь побольше двигаться.

По возможности меньше нервничайте, избегайте конфликтных ситуаций и источников стресса.

Спите не менее 7 часов в сутки.

Напомним, сейчас на Земле бушуют сильные магнитные бури, которые оказывают большое влияние на метеозависимых людей.

Если вы знаете, что будете чувствовать себя плохо из-за магнитных бурь, стоит подготовиться. Следует понимать, что иногда резкое изменение погоды может спровоцировать обострение хронических заболеваний.