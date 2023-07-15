Магнітні бурі 15 липня: симптоми та наслідки

Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google

Сьогодні, 15 липня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Передбачається, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до слабкого штормового рівня.

"За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,12. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,12 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 15 липня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

Кількість сонячних плям — 60.

Магнітні бурі 15 — 19 липня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, зараз на Землі вирують сильні магнітні бурі, яку дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур. Новий геомагнітний шторм накриє планету з 16 до 19 липня.