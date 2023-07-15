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Магнітні бурі 15 липня: що чекає на українців сьогодні

15 липня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 15 липня: симптоми та наслідки
Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 15 липня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Передбачається, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до слабкого штормового рівня.

"За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,12. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,12 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 15 липня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • Кількість сонячних плям — 60.
Магнітні бурі 15 — 19 липня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. 

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, зараз на Землі вирують сильні магнітні бурі, яку дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур. Новий геомагнітний шторм накриє планету з 16 до 19 липня.

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