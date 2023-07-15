Магнитные бури 15 июля: симптомы и последствия

Девушка страдает головной болью. Фото: Google

Сегодня, 15 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 15 июля

Предполагается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,12. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,12 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 15 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

Количество солнечных пятен — 60.

Магнитные бури 15 — 19 июля. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, сейчас на Земле бушуют сильные магнитные бури, которые оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь. Новый геомагнитный шторм накроет планету с 16 по 19 июля.