Магнитные бури 15 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 15 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 15 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новости.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 15 июля
Предполагается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до слабого штормового уровня.
"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,12. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,12 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 15 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- Количество солнечных пятен — 60.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, сейчас на Земле бушуют сильные магнитные бури, которые оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь. Новый геомагнитный шторм накроет планету с 16 по 19 июля.