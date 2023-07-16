Тривала магнітна буря: симптоми та наслідки

Чоловік страждає на головний біль. Фото: Google

Відсьогодні починається тривала магнітна буря. Вона триватиме чотири дні. Тобто її завершення варто чекати 19 липня.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про тривалу магнітну бурю і як від неї вберегтися.

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Тривала магнітна буря

Астросиноптики зазначають, що найближча сильна магнітна буря триватиме чотири дні поспіль: з 16 по 19 липня.

Сонячна активність:

16 і 17 липня буде високою (5 балів),

18 і 19 числа буде середньою (4 бали).

Магнітна буря 16 — 19 липня. Фото: УНІАН

Оглядачі сайту Meteoprog.com також зазначають, що у неділю, 16 липня, геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 16 липня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 38.

Симптоми магнітної бурі можуть відрізнятися, але найчастіше зустрічаються такі:

головний біль;

нудота і блювота;

запаморочення;

підвищена температура;

прискорений пульс;

біль у м'язах і суглобах;

підвищений або знижений тиск;

загальна слабкість, занепад сил;

безсоння.

Як убезпечитись від магнітних бур

Лікарі рекомендують дотримуватися правил здорового способу життя:

Їжте більше сезонних овочів і фруктів, і менше фастфуду, смаженої і гострої їжі, жирних продуктів.

Пийте більше води.

Постарайтеся більше рухатися.

По можливості менше нервуйте, уникайте конфліктних ситуацій і джерел стресу.

Спіть не менше 7 годин на добу.

Нагадаємо, зараз на Землі вирують сильні магнітні бурі, яку дуже впливають на метеозалежних людей.

Якщо ви знаєте, що відчуватимете себе погано через магнітні бурі, варто підготуватися. Слід розуміти, що іноді різка зміна погоди може спровокувати загострення хронічних захворювань.