Когда отменят военное положение в Украине — прогноз астролога

Астролог не исключает, что военное положение будет долго действовать на определенных территориях государства

В Украине более года действует военное положение из-за полномасштабного вторжения россии на территорию нашего государства. Украинцы вынуждены жить с определенными ограничениями и запретами. Не говоря уже о страхе потерять близких, свою жизнь и имущество.

Астролог и хиромант Владимир Бадиян в эфире программы People Life рассказал, когда военное положение в Украине будет отменено.

Это случится в значимую дату

По его словам, особый период может прекратить свое действие уже в 2023 году. Вдобавок он прогнозирует и точную дату — 24 августа, когда украинцы празднуют День Независимости.

Военное положение отменят не для всех

Бадиян отметил, что военное положение может остаться на каких-то украинских территориях, наиболее страдающих от российской агрессии.

Астролог Владимир Бадиян

Когда закончится война

По словам астролога, острая фаза войны должна завершиться в 2023 году. Именно в этом году Украина одержит несколько значимых побед, в частности, вероятность возвращения временно оккупированного Крыма.

Тем не менее конфликт в той или иной степени будет продолжаться до 2029 года, а возможно и до 2030 года. Некоторые территории будут долгое время находиться оккупированными, под большим вопросом будет оставаться статус Донецкой и Луганской области.

"Этот период показан на астрологической карте. С 4 ноября 2013 года в нашей карте начался период Юпитера. Он будет идти до конца 2029 года. Все 16 лет... Скажем, период будет не очень хорошим", — сообщил астролог.

Ранее в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE украинская астрологиня Анастасия Макарова рассказала, что 2023 год пройдет под знаком соперничества США и россии, которые будут приобщаться к будущим и уже существующим в мире военным конфликтам.

Также астрологиня рассказала, удастся ли путину найти новых союзников.