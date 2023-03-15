Когда отменят военное положение в Украине — прогноз астролога

Это случится в значимую дату: астролог спрогнозировал отмену военного положения
В Украине более года действует военное положение из-за полномасштабного вторжения россии на территорию нашего государства. Украинцы вынуждены жить с определенными ограничениями и запретами. Не говоря уже о страхе потерять близких, свою жизнь и имущество.
Астролог и хиромант Владимир Бадиян в эфире программы People Life рассказал, когда военное положение в Украине будет отменено.
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Это случится в значимую дату
По его словам, особый период может прекратить свое действие уже в 2023 году. Вдобавок он прогнозирует и точную дату — 24 августа, когда украинцы празднуют День Независимости.
Военное положение отменят не для всех
Бадиян отметил, что военное положение может остаться на каких-то украинских территориях, наиболее страдающих от российской агрессии.
Когда закончится война
По словам астролога, острая фаза войны должна завершиться в 2023 году. Именно в этом году Украина одержит несколько значимых побед, в частности, вероятность возвращения временно оккупированного Крыма.
Тем не менее конфликт в той или иной степени будет продолжаться до 2029 года, а возможно и до 2030 года. Некоторые территории будут долгое время находиться оккупированными, под большим вопросом будет оставаться статус Донецкой и Луганской области.
"Этот период показан на астрологической карте. С 4 ноября 2013 года в нашей карте начался период Юпитера. Он будет идти до конца 2029 года. Все 16 лет... Скажем, период будет не очень хорошим", — сообщил астролог.
Ранее в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE украинская астрологиня Анастасия Макарова рассказала, что 2023 год пройдет под знаком соперничества США и россии, которые будут приобщаться к будущим и уже существующим в мире военным конфликтам.
Также астрологиня рассказала, удастся ли путину найти новых союзников.