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"Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

25 лютого 2023 20:00
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Чи підтримає росію Китай - астрологічний прогноз
Досі Пекін не наважувався відкрито виступати на боці рф, але чи довго це триватиме?
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Росія покладає великі надії на підтримку з боку авторитарних режимів Сходу, але в майбутньому вони не будуть відверто виступати на боці кремля. Такий прогноз озвучила в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.

За її словами, Китай, як і раніше, виступатиме посередником між росією та іншими країнами, але прямої підтримки путіну він надавати не буде.

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"Китай найбільше цікавитиме економіка. До того ж, на нього, як і на Японію, у найближчому майбутньому, на жаль, чекає серія сильних землетрусів, які будуть продовженням землетрусів у Туреччині. Тому Китаю доведеться насамперед займатися подоланням наслідків цих катастроф", — зазначила астрологиня.

Анастасія Макарова
Анастасія Макарова

Також у найближчому майбутньому Пекін не наважиться на військові дії проти Тайваню — що могло б теоретично відвернути увагу США від допомоги Україні і змусити переключити її на жертв китайської агресії.

"Щодо Тайваню: поки не вирішиться остаточно доля України, Китай не буде робити різких рухів. Дивіться: основна фаза війни у нас має завершитися в кращому випадку у 2023 році, у гіршому — у 2024-му (окрім сходу України — там, нажаль, можливий дуже важкий і затяжний сценарій). Тож до кінця 2023 року Китай навряд чи ризикуватиме з темою Тайваню. Але навіть якщо таке станеться, малоймовірно, що він досягне успіху", — прогнозує Анастасія Макарова.

Що ж до прихильних до путіна авторитарних режімів Ірану та КНДР, то вони будуть займатися розвитком власних військових доктрин.

"Я не бачу їхнього приєднання до якихось союзів найближчим часом. Також я не бачу значних соціальних змін у цих країнах — навпаки, той тиск, під яким зараз живе їхнє населення, стане ще більш жорстоким. І найголовніше тут те, що поки що жодна світова держава не зможе нічого з цим зробити", — сказала астрологиня.

Фото: Sergey Bobylev/Pool/REUTERS

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