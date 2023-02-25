Поддержит ли россию Китай - астрологический прогноз

До сих пор Пекин не решался открыто выступать на стороне рф, но долго ли так будет продолжаться?

Россия возлагает большие надежды на поддержку авторитарных режимов Востока, но в будущем они не будут открыто выступать на стороне кремля. Такой прогноз озвучила в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

По ее словам, Китай по-прежнему будет выступать посредником между россией и другими странами, но прямой поддержки путину он оказывать не будет.

"Китай больше всего будет интересовать экономика. К тому же, его, как и Японию, в ближайшем будущем, к сожалению, ждет серия сильных землетрясений, которые будут продолжением землетрясений в Турции. Поэтому Китаю придется прежде всего заниматься преодолением последствий этих катастроф", — отметила астролог.

Анастасия Макарова

Также в ближайшем будущем Пекин не отважится на военные действия против Тайваня — что теоретически могло бы отвлечь США от помощи Украине и заставить переключить ее на жертв китайской агрессии.

"Относительно Тайваня: пока не решится окончательно судьба Украины, Китай не будет делать резких движений. Смотрите: основная фаза войны у нас должна закончиться в лучшем случае в 2023 году, в худшем — в 2024-м (кроме востока Украины — там, к сожалению, возможен очень тяжелый и затяжной сценарий). Поэтому до конца 2023 года Китай вряд ли будет рисковать с темой Тайваня. Но даже если это произойдет, маловероятно, что он добьется успеха", — прогнозирует Анастасия Макарова.

Что же касается дружественных путину авторитарных режимов Ирана и КНДР, то они будут заниматься развитием собственных военных доктрин.

"Я не вижу их присоединения к каким-либо союзам в ближайшее время. Также я не вижу значительных социальных изменений в этих странах — напротитв, то давление, под которым сейчас живет их население, станет еще более жестоким. И самое главное здесь то, что пока ни одна мировая держава не сможет ничего с этим сделать", — предупредила астролог.

Фото: Sergey Bobylev/Pool/REUTERS