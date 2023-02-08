Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Астрологиня розповіла, де чекати на наступні землетруси arrow

Астрологиня розповіла, де чекати на наступні землетруси

8 лютого 2023 09:00
оновлено: 20:05
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Астрологічний прогноз землетрусів - версія зірок
Сьогодні людство розплачується за все, що воно створило зі своєю планетою
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

На нашу планету чекає низка серйозних катаклізмів, і руйнівні землетруси в Туреччині та Сирії — це лише початок. Такий прогноз зробила в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома  українська астрологиня Анастасія Макарова.

"Підкреслю, що астрологія в даному випадку бачить лише загальні моменти: більш детальний аналіз може дати лише кваліфікований науковий співробітник. Але є велика ймовірність, що на планету чекає нова серія землетрусів у східних регіонах — це і Туреччина, і сусідні з Туреччиною регіони, але й не тільки. Зокрема, сильно зачепить Японію та Китай", — сказала вона.

Читайте також:

Крім того, за словами Анастасії Макарової, варто чекати на катаклізми і на американському континенті. Території України вони також зачеплять, але не глобально, а ось схід росії постраждає досить сильно.

Анастасія Макарова
Анастасія Макарова

"Цього року Плутон змінює знак — він переходить із Козерога, знака Землі, у знак Водолія — знак Повітря. Управителем Козерога є Сатурн, який ще називають планетою карми. Фактично зараз людство розплачується за все, що воно зробило зі своєю планетою", — попередила Макарова.

Не лише землетруси

Як підкреслює астрологиня, наша планета змінюється і люди мають змінюватися разом з нею.

"Але оскільки люди своєї функції не виконують — влаштовують війни, знущаються над планетою так, що за останні сто років людство встигло зіпсувати екологію більше, ніж за п'ять тисяч років, — ми зараз маємо те, що маємо. Цей перехід Плутона з Козерога у знак Водолія проходить через тему Землі", — сказала Анастасія Макарова.

"Водолій пов'язаний з повітряним простором, тому на нас чекають ще різного роду цунамі і тому подібні явища — все, що піднімається в повітря. Вихід із цього — людство повинно усвідомити, що воно робить. І подальший наш розвиток має піти шляхом зміни свідомості людей, впровадження нових екологічно чистих технологій, тому що Водолій — це нові технології. Тобто, в принципі, ми зможемо все це поступово збалансувати, хоча, звісно, на це підуть роки", — зазначила астрологиня.

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:00 В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

13:58 Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі

13:57 Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

13:55 Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

13:53 Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

13:43 Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

13:31 Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі

13:30 Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція

Ексклюзив

13:30 Скільки років  треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера

13:23 Литва припускає, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

19:00 Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 лютого: Овнам — творчість, Левам — позитивні емоції

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Ексклюзив

18:00 Нерухомість для бізнесу в Ірпені: чи є сенс вкладати гроші

17:39 "Благодатний" вогонь: як пожежа на іранському заводі дронів вплине на повітряні атаки рф

Актуальне по темі

None 9 Лютий 13:53

В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

None 9 Лютий 13:07

Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

None 9 Лютий 13:54

Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

None 9 Лютий 13:53

Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB