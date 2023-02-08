Астрологічний прогноз землетрусів - версія зірок

Астрологиня розповіла, де чекати на наступні землетруси
На нашу планету чекає низка серйозних катаклізмів, і руйнівні землетруси в Туреччині та Сирії — це лише початок. Такий прогноз зробила в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.
"Підкреслю, що астрологія в даному випадку бачить лише загальні моменти: більш детальний аналіз може дати лише кваліфікований науковий співробітник. Але є велика ймовірність, що на планету чекає нова серія землетрусів у східних регіонах — це і Туреччина, і сусідні з Туреччиною регіони, але й не тільки. Зокрема, сильно зачепить Японію та Китай", — сказала вона.
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Крім того, за словами Анастасії Макарової, варто чекати на катаклізми і на американському континенті. Території України вони також зачеплять, але не глобально, а ось схід росії постраждає досить сильно.
"Цього року Плутон змінює знак — він переходить із Козерога, знака Землі, у знак Водолія — знак Повітря. Управителем Козерога є Сатурн, який ще називають планетою карми. Фактично зараз людство розплачується за все, що воно зробило зі своєю планетою", — попередила Макарова.
Не лише землетруси
Як підкреслює астрологиня, наша планета змінюється і люди мають змінюватися разом з нею.
"Але оскільки люди своєї функції не виконують — влаштовують війни, знущаються над планетою так, що за останні сто років людство встигло зіпсувати екологію більше, ніж за п'ять тисяч років, — ми зараз маємо те, що маємо. Цей перехід Плутона з Козерога у знак Водолія проходить через тему Землі", — сказала Анастасія Макарова.
"Водолій пов'язаний з повітряним простором, тому на нас чекають ще різного роду цунамі і тому подібні явища — все, що піднімається в повітря. Вихід із цього — людство повинно усвідомити, що воно робить. І подальший наш розвиток має піти шляхом зміни свідомості людей, впровадження нових екологічно чистих технологій, тому що Водолій — це нові технології. Тобто, в принципі, ми зможемо все це поступово збалансувати, хоча, звісно, на це підуть роки", — зазначила астрологиня.
Фото: REUTERS/Umit Bektas