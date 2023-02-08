Астрологический прогноз землетрясений - версия звезд

Сегодня человечество расплачивается за все, что оно сотворило со своей планетой

Нашу планету ждет ряд серьезных катаклизмов, и разрушительные землетрясения в Турции и Сирии — это только начало. Такой прогноз сделала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

"Подчеркну, что астрология в данном случае видит только общие моменты: более детальный анализ может дать только квалифицированный научный сотрудник. Но есть большая вероятность, что планету ждет новая серия землетрясений в восточных регионах — это и Турция, и соседний с Турцией регионы, но и не только. В частности, сильно задеты будут Япония и Китай", — сказала она.

Кроме того, по словам Анастасии Макаровой, стоит ждать катаклизмов и на американском континенте. Территорию Украины они также затронут, но не глобально, а вот восток рф пострадает довольно сильно.

Анастасия Макарова

"В этом году Плутон меняет знак — он переходит из Козерога, знака Земли, в знак Водолея — знак Воздуха. Управителем Козерога является Сатурн, который еще называют планетой кармы. Фактически сейчас человечество расплачивается за все, что оно сотворило со своей планетой", — предупредила Макарова.

Не только землетрясения

Как подчеркивает астролог, наша планета меняется, и люди должны меняться вместе с ней.

"Но поскольку люди свою функцию не выполняют — устраивают войны, издеваются над планетой так, что за последние сто лет человечество успело испортить экологию больше, чем за пять тысяч лет, — мы сейчас имеем то, что имеем. Этот переход Плутона из Козерога в знак Водолея проходит через тему Земли", — сказала Анастасия Макарова.

"Водолей связан с воздушным пространством, поэтому нас ждут еще различного рода цунами и тому подобные явления — все, что поднимается в воздух. Выход из этого — человечество должно осознать, что оно делает. И дальнейшее наше развитие должно пойти по пути изменения сознания людей, внедрения новых новых экологически чистых технологий, потому что Водолей — это новые технологии. То есть, в принципе, мы сможем все это постепенно сбалансировать, хотя, конечно, на это уйдут годы", — отметила астролог.

Фото: REUTERS/Umit Bektas