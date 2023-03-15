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Це трапиться у значущу дату: астролог спрогнозував скасування воєнного стану

15 березня 2023 15:06
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Коли скасують воєнний стан в Україні — прогноз астролога
Астролог не виключає, що воєнний стан буде довгий час діяти на певних територіях держави
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В Україні понад рік діє воєнний стан через повномасштабне вторгнення росії на територію нашої держави. Українці вимушені жити з певними обмеженнями та заборонами. Не кажучи вже про страх втратити близьких, своє життя та майно. 

Астролог та хіромант Володимир Бадіян в ефірі програми People Life розповів, коли воєнний стан в Україні буде скасований. 

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Це трапиться у значущу дату 

За його словами, особливий період може припинити свою дію вже у 2023 році. На додаток він прогнозує й точну дату — 24 серпня, коли українці святкують День Незалежності. 

Воєнний стан скасують не для всіх 

Бадіян зауважив, що воєнний стан може залишитися на якихось українських територіях, що найбільше страждають від російської агресії.

 

Коли закінчиться воєнний стан в Україні
Астролог Володимир Бадіян

Коли закінчиться війна 

За словами астролога, гостра фаза війни має закінчитися у 2023 році. Саме в цьому році Україна отримає декілька значущих перемог, зокрема є ймовірність повернення тимчасово окупованого Криму. 

Проте конфлікт тою чи іншою мірою буде продовжуватися до 2029 року, а можливо й до 2030 року. Деякі території будуть довгий час знаходитися окупованими, під великим питанням залишатиметься статус Донецької та Луганської області. 

"Цей період показаний на астрологічній карті. З 4 листопада 2013 року в нашій карті почався період Юпітера. Він буде йти до кінця 2029 року. Всі 16 років... Скажімо, період буде не дуже хороший", — повідомив астролог. 

Коли закінчиться війна в Україні - передбачення астролога

Раніше в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE українська астрологиня Анастасія Макарова розповіла, що 2023 рік пройде під знаком суперництва США та росії, які будуть долучатися до майбутніх та вже існуючих у світі військових конфліктів.

Також астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

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