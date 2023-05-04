Эти три знака Зодиака столкнутся с испытаниями в мае

Знаки Зодиака, которых ждут испытания в мае. Фото: Новини.LIVE

Последний месяц весны будет достаточно сложным. Ретроградный Меркурий, лунное затмение в Скорпионе и расположение других планет создадут неблагоприятные условия для некоторых знаков Зодиака.

Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, для которых май станет месяцем испытаний и непростых решений.

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Дева

В последний месяц весны Девы могут столкнуться с проблемами в личной жизни. Есть риск ссор и конфликтов, которые будут происходить практически на пустом месте.

Как пережить сложный период: звезды советуют руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом. Важно уметь слышать партнера. Чтобы сохранить отношения, проявляйте взвешенность и терпение.

Эти знаки Зодиака столкнутся с испытаниями в мае: Дева. Фото: pixabay.com

Рак

В мае представители этого знака Зодиака столкнутся с испытаниями в области карьеры. На них может навалиться множество задач. Есть риск истощения и выгорания. Как результат, будет раздражать все: и коллеги, и обязанности, и уровень заработной платы.

Как пережить сложный период: звезды советуют взять паузу или уйти в отпуск, чтобы наладить эмоциональное состояние и перезагрузить свой мозг.

Эти знаки Зодиака столкнутся с испытаниями в мае: Рак. Фото: pixabay.com

Водолей

Для Водолеев май окажется самым тяжелым периодом, когда их будут регулярно посещать негативные мысли и чувства тревоги. Такие состояния могут загнать в длительную депрессию. Как следствие, пострадают все сферы жизни.

Как пережить сложный период: звезды рекомендуют сконцентрироваться в последний месяц весны на ментальном здоровье. Это хорошая возможность попробовать какие-то духовные практики, например, йогу или медитации. Кроме того, важно объяснить родным свое состояние, чтобы они оцепили вас необходимой поддержкой.

Эти знаки Зодиака столкнутся с испытаниями в мае: Водолей. Фото: pixabay.com

Ранее мы рассказывали, чего ждать каждому знаку Зодиака в майское лунное затмение 2023 года. Согласно астрологии, лунные затмения могут оказать большое влияние на нашу жизнь.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака встретят настоящую любовь в мае. Их ждут настоящие любовные приключения, романтические встречи и "бабочки в животе".