Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Відродяться з попелу, немов Фенікси: які знаки Зодіаку почнуть нове життя до кінця весни arrow

Відродяться з попелу, немов Фенікси: які знаки Зодіаку почнуть нове життя до кінця весни

3 травня 2023 21:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Ці знаки Зодіаку почнуть життя з чистого аркуша до кінця весни
Знаки Зодіаку, що почнуть життя з чистого аркуша. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Вже розпочався останній місяць весни, який ознаменується місячним затемненням та ретроградним Меркурієм. Час буде непростий, наповнений подіями, перетвореннями й змінами для багатьох знаків Зодіаку. А кільком представникам зодіакального кола випаде можливість почати життя з чистого аркуша. 

Астрологи говорять, що до кінця весни відродитися з попелу, немов Фенікси зможуть Тельці та Риби. Зірки пророкують в їх житті позитивні зміни. 

Читайте також:

Телець

Сприятливі планети допоможуть представникам цього знаку Зодіаку віднайти сенс життя. Тельці, які довгий час почувалися самотніми, знайдуть надійну підтримку та однодумців. Деяким навіть пощастить у коханні й їх захопить вир романтики та теплих почуттів. 

Порада від астрологів: не бійтеся довіряти людям й відкривати своє серце, але тримайтеся подалі від тих, хто висловлює негатив та не приховує своєї заздрості. 

 

Ці знаки Зодіаку почнуть життя з чистого аркуша до кінця весни: Телець
Ці знаки Зодіаку почнуть життя з чистого аркуша до кінця весни: Телець. Фото: pixabay.com

Риби

Травень подарує Рибам шанс нарешті розставити пріоритети, визначити, що для них справді є цінним. Це допоможе вибудувати краще майбутнє. До кінця весни представники цього знаку Зодіаку отримають радісні новини, завдяки яким вони забудуть про смуток і страждання. Риби зможуть почати нове краще життя.

Порада від астрологів: визначтеся, кого ви бажаєте бачити у своєму світлому майбутньому, а кого треба назавжди залишити в минулому. Можливо, настав час залишити спогади та відпустити тих, з ким вам зовсім не по дорозі.

 

Ці знаки Зодіаку почнуть життя з чистого аркуша до кінця весни: Риби
Ці знаки Зодіаку почнуть життя з чистого аркуша до кінця весни: Риби. Фото: pixabay.com

Раніше ми розповідали, на що чекати кожному знаку Зодіаку у травневе місячне затемнення 2023. Згідно з астрологією, місячні затемнення можуть мати великий вплив на наше життя.

Нагадаємо, ми писали, які знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання у травні. На них чекають справжні любовні пригоди, романтичні зустрічі й "метелики у животі". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB