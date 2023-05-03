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Возродятся из пепла, как Фениксы: какие знаки Зодиака начнут новую жизнь к концу весны

3 мая 2023 21:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти знаки Зодиака начнут жизнь с чистого листа до конца весны
Знаки зодиака, которые начнут жизнь с чистого листа. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Уже начался последний месяц весны, который ознаменуется лунным затмением и ретроградным Меркурием. Время будет непростое, наполненное событиями, преобразованиями и изменениями для многих знаков Зодиака. А нескольким представителям зодиакального круга представится возможность начать жизнь с чистого листа.

Астрологи говорят, что к концу весны возродиться из пепла, словно Фениксы смогут Тельцы и Рыбы. Звезды прочат в их жизни положительные изменения.

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Телец

Благоприятные планеты помогут представителям этого знака Зодиака обрести смысл жизни. Тельцы, которые долгое время чувствовали себя одинокими, найдут надежную поддержку и единомышленников. Некоторым даже повезет в любви и их увлечет водоворот романтики и теплых чувств.

Совет от астрологов: не бойтесь доверять людям и открывать свое сердце, но держитесь подальше от тех, кто выражает негатив и не скрывает своей зависти.

 

Эти знаки Зодиака начнут жизнь с чистого листа до конца весны: Телец
Эти знаки Зодиака начнут жизнь с чистого листа до конца весны: Телец. Фото: pixabay.com

Рыбы

Май подарит Рыбам шанс наконец расставить приоритеты, определить, что для них действительно ценно. Это поможет выстроить лучшее будущее. К концу весны представители этого знака Зодиака получат радостные новости, благодаря которым они забудут о скорби и страданиях. Рыбы смогут начать новую лучшую жизнь.

Совет от астрологов: определитесь, кого вы хотите видеть в своем светлом будущем, а кого надо навсегда оставить в прошлом. Возможно, пора оставить воспоминания и отпустить тех, с кем вам совсем не по дороге.

 

Эти знаки Зодиака начнут жизнь с чистого листа до конца весны: Рыбы
Эти знаки Зодиака начнут жизнь с чистого листа к концу весны: Рыбы. Фото: pixabay.com

Ранее мы рассказывали, чего ждать каждому знаку Зодиака в майское лунное затмение 2023 года. Согласно астрологии, лунные затмения могут оказать большое влияние на нашу жизнь.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака встретят настоящую любовь в мае. Их ждут настоящие любовные приключения, романтические встречи и "бабочки в животе".

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