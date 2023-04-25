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Метелики запурхають у животі: які знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання у травні

25 квітня 2023 21:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Ці три знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання у травні — астропрогноз
Любовний гороскоп на травень 2023 року. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Астрологи вже склали любовний прогноз для знаків Зодіаку на травень 2023 року й виділили трьох щасливчиків. На них чекають справжні любовні пригоди, романтичні зустрічі й "метелики у животі".

Астрологи зазначають, останній місяць весни допоможе знайти справжнє кохання Дівам, Стрільцям та Козерогам. Вони будуть на сьомому небі від щастя. 

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Діва

Для самотніх представників цього знаку Зодіаку травень зробить особливий подарунок — нове знайомство, яке принесе у їхнє життя яскраві барви та радість. Зірки пророкують, що стосунки, які почнуться у квітні, будуть приємними та продуктивними — імовірно, ця людина — саме та, кого так давно шукали Діви. 

Порада: не бійтеся пірнати з головою у довгоочікуваний роман. 

 

Ці знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання у травні: Діва
Ці знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання у травні: Діва. Фото: pixabay.com

Стрілець

Стрільці будуть також тими, хто отримає шанс зустріти свою людину в останній місяць весни. Як складатиметься майбутнє, ніхто не може бути певен, але астрологи вважають, що з цією людиною Стрілець захоче провести решту свого життя. 

Порада: щоб познайомитися з новими людьми, серед яких може бути той, хто стане долею, необхідно частіше виходити з дому.  

 

Ці знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання у травні: Стрілець
Ці знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання у травні: Стрілець. Фото: pixabay.com

Козеріг

У травні Козероги відчують себе впевненими та натхненними, їм захочеться поділитися теплими почуттями з усім світом. Їх чекає насичене романтикою життя, безліч зустрічей під місяцем та пристрастей.

Порада: прислухайтеся не тільки до свого серця, а й до розуму. 

 

Ці знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання у травні: Козеріг
Ці знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання у травні: Козеріг. Фото: pixabay.com

Нагадаємо, ми розповідали, які знаки Зодіаку приречені на успіх у травні 2023 року. Вони справжні щасливчики останнього місяця весни. 

А також писали, який камінь варто обрати кожному знаку зодіаку, щоб привабити удачу та щастя.

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