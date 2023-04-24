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У житті чотирьох знаків Зодіаку настане біла смуга: до чого готуватись вже на цьому тижні

24 квітня 2023 21:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
У цих знаків Зодіаку розпочнеться біла смуга цього тижня 24-30 квітня
Знаки Зодіаку, у яких на цьому тижні розпочнеться біла смуга. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Цей тиждень з 24 по 30 квітня буде особливо успішний для чотирьох представників зодіакального кола. Вони зможуть легко розв'язати проблеми, що накопичилися, прийняти правильні рішення й зважитися на важливі кроки задля щасливого майбутнього. 

Нову білу смугу у житті астрологи передбачають для чотирьох знаків Зодіаку: Близнюків, Левів, Скорпіонів та Водоліїв. 

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Близнюки

Новий тиждень принесе представникам цього знаку Зодіаку удачу у всіх сферах життя. Усі проблеми, що накопичилися, вдасться розв'язати при правильному підході. Не варто поспішати й діяти імпульсивно. А ключем до успіху стане наполегливість. 

 

У цих знаків Зодіаку на цьому тижні розпочнеться біла смуга: Близнюки
У цих знаків Зодіаку на цьому тижні розпочнеться біла смуга: Близнюки. Фото: pixabay.com

Лев

У новий тиждень 24-30 квітня у Левів буде загострена інтуїція, завдяки чому вдасться помічати ті деталі, які раніше були поза зоною уваги. Шосте чуття допоможе цьому знакові Зодіаку здобути феєричний успіх мало не у всіх сферах свого життя. Так Лев поверне своє звання короля.

 

У цих знаків Зодіаку на цьому тижні розпочнеться біла смуга: Лев
У цих знаків Зодіаку на цьому тижні розпочнеться біла смуга: Лев. Фото: pixabay.com

Скорпіон

Сприятливі планети подарують Скорпіонам рішучість і допоможуть прийняти правильні рішення в останній тиждень квітня. Це дасть змогу рухатися далі. Усі ділові поїздки та бесіди будуть вдалими. Та Скорпіонам важливо бути впевненими у своїх силах.  

 

У цих знаків Зодіаку на цьому тижні розпочнеться біла смуга: Скорпіон
У цих знаків Зодіаку на цьому тижні розпочнеться біла смуга: Скорпіон. Фото: pixabay.com

Водолій

На початку нового тижня 24-30 квітня Водолії зустрінуть людей, що стануть для них близькими в короткий час. Вони надихатимуть та мотивуватимуть на розвиток та успіх у багатьох сферах. Можливо саме на цьому тижні Водолії нарешті зважаться змінити своє життя задля кращого майбутнього і почнуть діяти. 

 

У цих знаків Зодіаку на цьому тижні розпочнеться біла смуга: Водолій
У цих знаків Зодіаку на цьому тижні розпочнеться біла смуга: Водолій. Фото: pixabay.com

Нагадаємо, Новини.LIVE також писало, який камінь варто обрати кожному знаку зодіаку, щоб привабити удачу та щастя.

Також ми розповідали, які знаки Зодіаку приречені на успіх у травні 2023 року. Вони справжні щасливчики останнього місяця весни. 

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