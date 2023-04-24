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В жизни четырех знаков Зодиака наступит белая полоса: к чему готовиться уже на этой неделе

24 апреля 2023 21:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
У этих знаков Зодиака начнется белая полоса на этой неделе 24-30 апреля
Знаки зодиака, у которых на этой неделе начнется белая полоса. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Эта неделя с 24 по 30 апреля будет особенно успешна для четырех представителей зодиакального круга. Они смогут легко решить накопившиеся проблемы, принять правильные решения и решиться на важные шаги ради счастливого будущего.

Новую белую полосу в жизни астрологи предвещают для четырех знаков Зодиака: Близнецов, Львов, Скорпионов и Водолеев.

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Близнецы

Новая неделя принесет представителям этого знака Зодиаку удачу во всех областях жизни. Все накопившиеся проблемы удастся решить при правильном подходе. Не стоит торопиться и действовать импульсивно. А ключом к успеху станет упорство.

 

У этих знаков Зодиака на этой неделе начнется белая полоса: Близнецы
У этих знаков Зодиака на этой неделе начнется белая полоса: Близнецы. Фото: pixabay.com

Лев

В эту новую неделю 24-30 апреля у Львова будет обострена интуиция, благодаря чему удастся замечать те детали, которые раньше были вне зоны внимания. Шестое чутье поможет этому знаку Зодиака добиться феерического успеха чуть ли не во всех сферах своей жизни. Так Лев вернет свое звание короля.

 

У этих знаков Зодиака на этой неделе начнется белая полоса: Лев
У этих знаков Зодиака на этой неделе начнется белая полоса: Лев. Фото: pixabay.com

Скорпион

Благоприятные планеты подарят Скорпионам решительность и помогут принять правильные решения в последнюю неделю апреля. Это позволит двигаться дальше. Все деловые поездки и беседы будут удачными. Но Скорпионам важно быть уверенными в своих силах.

 

У этих знаков Зодиака на этой неделе начнется белая полоса: Скорпион
У этих знаков Зодиака на этой неделе начнется белая полоса: Скорпион. Фото: pixabay.com

Водолей

В начале новой недели 24-30 апреля Водолеи встретят людей, которые станут для них близки в короткое время. Они будут вдохновлять и мотивировать развитие и успех во многих сферах. Возможно, именно на этой неделе Водолеи наконец-то решатся изменить свою жизнь ради лучшего будущего и начнут действовать.

 

У этих знаков Зодиака на этой неделе начнется белая полоса: Водолей
У этих знаков Зодиака на этой неделе начнется белая полоса: Водолей. Фото: pixabay.com

Напомним, Новини.LIVE также писало, какой камень следует выбрать каждому знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и счастье.

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