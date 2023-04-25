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Бабочки запорхают в животе: какие знаки Зодиака встретят настоящую любовь в мае

25 апреля 2023 21:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти три знака Зодиака встретят настоящую любовь в мае — астропрогноз
Любовный гороскоп на май 2023 года. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Астрологи уже составили любовный прогноз для знаков Зодиака на май 2023 года и выделили троих счастливчиков. Их ждут настоящие любовные приключения, романтические встречи и "бабочки в животе".

Астрологи отмечают, последний месяц весны поможет обрести настоящую любовь Девам, Стрельцам и Козерогам. Они будут на седьмом небе от счастья.

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Дева

Для одиноких представителей этого знака Зодиака май сделает особый подарок — новое знакомство, которое принесет в жизнь яркие краски и радость. Звезды предсказывают, что отношения, которые начнутся в апреле, будут приятными и продуктивными — вероятно, этот человек именно тот, кого так давно искали Девы.

Совет: не бойтесь нырять с головой в долгожданный роман.

 

Эти знаки Зодиака встретят настоящую любовь в мае: Дева
Эти знаки Зодиака встретят настоящую любовь в мае: Дева. Фото: pixabay.com

Стрелец

Стрельцы будут также теми, кто получит шанс встретить своего человека в последний месяц весны. Как будет складываться будущее, никто не может быть уверен, но астрологи считают, что с этим человеком Стрелец захочет провести остальную часть своей жизни.

Совет: чтобы познакомиться с новыми людьми, среди которых может быть тот, кто станет уделом, необходимо почаще выходить из дома.

 

Эти знаки Зодиака встретят настоящую любовь в мае: Стрелец
Эти знаки Зодиака встретят настоящую любовь в мае: Стрелец. Фото: pixabay.com

Козерог

В мае Козероги почувствуют себя уверенными и воодушевленными, им захочется поделиться теплыми чувствами со всем миром. Их ждет насыщенная романтикой жизнь, множество встреч под луной и страстей.

Совет: прислушивайтесь не только к своему сердцу, но и к разуму.

 

Эти знаки Зодиака встретят настоящую любовь в мае: Козерог
Эти знаки Зодиака встретят настоящую любовь в мае: Козерог. Фото: pixabay.com

Напомним, мы рассказывали, какие знаки Зодиака обречены на успех в мае 2023 года. Они настоящие счастливчики последнего месяца весны.

А также писали, какой камень следует выбрать каждому знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и счастье.

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