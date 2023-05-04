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Три знаки Зодіаку зіткнуться з випробуваннями у травні

4 травня 2023 21:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Ці три знаки Зодіаку зіштовхнуться з випробуваннями у травні
Знаки Зодіаку, на яких чекають випробування у травні. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Останній місяць весни буде досить складним. Ретроградний Меркурій, місячне затемнення у Скорпіоні та розташування інших планет створять несприятливі умови для деяких знаків Зодіаку

Астрологи назвали трьох представників зодіакального кола, для яких травень стане місяцем випробовувань і непростих рішень. 

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Діва

В останній місяць весни Діви можуть стикнутися з проблемами в особистому житті. Є ризик сварок та конфліктів, які будуть відбуватися практично на пустому місці. 

Як пережити складний період: зірки радять керуватися не емоціями, а здоровим глуздом. Важливо вміти чути партнера. Щоб зберегти стосунки, проявляйте виваженість та терпеливість. 

 

Ці знаки Зодіаку зіштовхнуться з випробуваннями у травні: Діва
Ці знаки Зодіаку зіштовхнуться з випробуваннями у травні: Діва. Фото: pixabay.com

Рак

У травні представники цього знаку Зодіаку стикнуться з випробуваннями у сфері кар'єри.  На них може навалитися багато завдань. Є ризик виснаження та вигорання. Як результат, дратуватиме все: і колеги, і обов'язки, і рівень заробітної плати.

Як пережити складний період: зірки радять взяти паузу або піти ненадовго у відпустку, щоб налагодити емоційний стан та перезагрузити свій мозок. 

 

Ці знаки Зодіаку зіштовхнуться з випробуваннями у травні: Рак
Ці знаки Зодіаку зіштовхнуться з випробуваннями у травні: Рак. Фото: pixabay.com

Водолій

Для Водоліїв травень виявиться найважчим періодом, коли їх регулярно відвідуватимуть негативні думки та почуття тривоги. Такі стани можуть загнати у тривалу депресію. Як наслідок, постраждають усі сфери життя. 

Як пережити складний період: зірки радять сконцентруватися в останній місяць весни на ментальному здоров'ї. Це гарна нагода спробувати якісь духовні практики, наприклад, йогу чи медитації. Крім того, важливо пояснити рідним свій стан, щоб вони оточили вас необхідною підтримкою.

 

Ці знаки Зодіаку зіштовхнуться з випробуваннями у травні: Водолій
Ці знаки Зодіаку зіштовхнуться з випробуваннями у травні: Водолій. Фото: pixabay.com

Раніше ми розповідали, на що чекати кожному знаку Зодіаку у травневе місячне затемнення 2023. Згідно з астрологією, місячні затемнення можуть мати великий вплив на наше життя.

Нагадаємо, ми писали, які знаки Зодіаку зустрінуть справжнє кохання у травні. На них чекають справжні любовні пригоди, романтичні зустрічі й "метелики у животі". 

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