Сатанинские дни в июле 2023 — когда опасные даты и как подготовиться

Готическая фотосессия девушки в лесу. Фото: google.com

Как уверяют астрологи, каждая фаза Луны имеет определенную энергетику и по-разному способна влиять на жизнь людей. Четыре дня в месяц, которые приходятся на изменения фаз луны, считаются наиболее опасными. Их называют сатанинскими или днями Гекаты. В это время следует соблюдать определенные правила и предостережения, чтобы избежать неприятностей и ужасных поворотов судьбы.

Рассказываем, когда ждать дни Гекаты в июле 2023 года, в чем их опасность и как правильно подготовиться.

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Кто такая богиня Геката

Геката была древнегреческой богиней лунного света, запрещенных знаний, ядов, ведомства и потустороннего мира, ведавшей тайны черной магии.

Ее изображали в виде трех женщин, соединенных спинами с факелами, змеями или кинжалами в руках. Каждое лицо Геката символизирует лунную фазу.

Богиня Геката. Фото: kartinkin.net

Что такое дни Гекаты

Дни Гекаты — 9, 15, 23, 29 дня лунного календаря, когда Луна становится невидимой и отвращает свое "лицо" от Земли. Эти дни считаются критическими точками каждого цикла Луны.

Некоторые называют их сатанинскими днями, хотя с Сатаной они не имеют ничего общего. Однако с давних времен именно в эти дни приписывали различные ужасные и катастрофические прогнозы.

Сатанинские дни в июле 2023 года

15 лунные сутки — начало 2 июля в 21:13, окончание 3 июля в 22:13;

— начало 2 июля в 21:13, окончание 3 июля в 22:13; 23 лунные сутки — начало 11 июля в 00:08, окончание 12 июля в 00:19;

— начало 11 июля в 00:08, окончание 12 июля в 00:19; 29 лунные сутки — начало 17 июля в 02:43, окончание 17 июля в 21:33;

— начало 17 июля в 02:43, окончание 17 июля в 21:33; 9 лунные сутки — начало 25 июля в 12:56, окончание 26 июля в 14:19;

— начало 25 июля в 12:56, окончание 26 июля в 14:19; 15 лунные сутки — начало 31 июля в 20:45.

Девушка с рогами напротив Луны. Фото: google.com

Дни Гекаты в июле — что запрещено делать

В любые дни Гекаты нельзя:

заключать важные договоры и соглашения;

начинать новые дела;

изменять место жительства;

ссориться и обижаться;

носить с собой большие суммы денег;

разговаривать с незнакомцами;

руководствоваться эмоциями.

15 лунные сутки: 2-3 июля

Пятнадцатые лунные сутки олицетворяют энергию соблазнов, эгоизма и алчности. В этот период есть риск необдуманных поступков, измен.

Также следует сосредоточиться на саморазвитии. Рекомендуется заниматься медитацией или практиками, способствующими внутреннему развитию, общаться только с положительными людьми.

23 лунные сутки: 11-12 июля

В это время люди могут испытывать внутренние напряжения, проявлять чрезмерную агрессию и нетерпимость. На поверхность могут выходить страхи, обиды, обостряться хронические заболевания.

Лучше в этот период уделить внимание физической активности. Можно применять практики очищения от отрицательной энергии и освобождения от старых и отрицательных образцов поведения. Также благоприятный период развития творческого потенциала и самовыражения.

29 лунные сутки: 17 июля

Из всех упомянутых дней Гекаты, этот самый тяжелый и темный. Именно в эти лунные сутки резко растет количество катастроф, ДТП, несчастных случаев. Категорически запрещено находиться в темных помещениях или общаться с отрицательными людьми.

Рекомендуется отдыхать и давать возможность расслабиться — организм наиболее нуждается в восстановлении и покое.

9 лунные сутки: 25-26 июля

Это время, когда очень просто поддаться чужим манипуляциям, поверить откровенной лжи и сплетням. Многие проявляют в этот период склонность к депрессивным настроениям.

Лучше переключаться на приятные дела, провести день с близкими и в спокойной атмосфере.

Готическая фотосессия девушки в лесу. Фото: google.com

Что можно делать в дни Гекаты

В нестабильные "темные" дать можно:

отдыхать и заниматься творчеством;

молиться и поститься;

проводить время с близкими;

помогать нуждающимся;

работать и посвящать себя хобби.

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