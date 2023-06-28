Сатанинские дни в июле 2023 — когда опасные даты и как подготовиться

Сатанинские дни в июле 2023. Когда ждать и чего остерегаться?
Как уверяют астрологи, каждая фаза Луны имеет определенную энергетику и по-разному способна влиять на жизнь людей. Четыре дня в месяц, которые приходятся на изменения фаз луны, считаются наиболее опасными. Их называют сатанинскими или днями Гекаты. В это время следует соблюдать определенные правила и предостережения, чтобы избежать неприятностей и ужасных поворотов судьбы.
Рассказываем, когда ждать дни Гекаты в июле 2023 года, в чем их опасность и как правильно подготовиться.
Кто такая богиня Геката
Геката была древнегреческой богиней лунного света, запрещенных знаний, ядов, ведомства и потустороннего мира, ведавшей тайны черной магии.
Ее изображали в виде трех женщин, соединенных спинами с факелами, змеями или кинжалами в руках. Каждое лицо Геката символизирует лунную фазу.
Что такое дни Гекаты
Дни Гекаты — 9, 15, 23, 29 дня лунного календаря, когда Луна становится невидимой и отвращает свое "лицо" от Земли. Эти дни считаются критическими точками каждого цикла Луны.
Некоторые называют их сатанинскими днями, хотя с Сатаной они не имеют ничего общего. Однако с давних времен именно в эти дни приписывали различные ужасные и катастрофические прогнозы.
Сатанинские дни в июле 2023 года
- 15 лунные сутки — начало 2 июля в 21:13, окончание 3 июля в 22:13;
- 23 лунные сутки — начало 11 июля в 00:08, окончание 12 июля в 00:19;
- 29 лунные сутки — начало 17 июля в 02:43, окончание 17 июля в 21:33;
- 9 лунные сутки — начало 25 июля в 12:56, окончание 26 июля в 14:19;
- 15 лунные сутки — начало 31 июля в 20:45.
Дни Гекаты в июле — что запрещено делать
В любые дни Гекаты нельзя:
- заключать важные договоры и соглашения;
- начинать новые дела;
- изменять место жительства;
- ссориться и обижаться;
- носить с собой большие суммы денег;
- разговаривать с незнакомцами;
- руководствоваться эмоциями.
15 лунные сутки: 2-3 июля
Пятнадцатые лунные сутки олицетворяют энергию соблазнов, эгоизма и алчности. В этот период есть риск необдуманных поступков, измен.
Также следует сосредоточиться на саморазвитии. Рекомендуется заниматься медитацией или практиками, способствующими внутреннему развитию, общаться только с положительными людьми.
23 лунные сутки: 11-12 июля
В это время люди могут испытывать внутренние напряжения, проявлять чрезмерную агрессию и нетерпимость. На поверхность могут выходить страхи, обиды, обостряться хронические заболевания.
Лучше в этот период уделить внимание физической активности. Можно применять практики очищения от отрицательной энергии и освобождения от старых и отрицательных образцов поведения. Также благоприятный период развития творческого потенциала и самовыражения.
29 лунные сутки: 17 июля
Из всех упомянутых дней Гекаты, этот самый тяжелый и темный. Именно в эти лунные сутки резко растет количество катастроф, ДТП, несчастных случаев. Категорически запрещено находиться в темных помещениях или общаться с отрицательными людьми.
Рекомендуется отдыхать и давать возможность расслабиться — организм наиболее нуждается в восстановлении и покое.
9 лунные сутки: 25-26 июля
Это время, когда очень просто поддаться чужим манипуляциям, поверить откровенной лжи и сплетням. Многие проявляют в этот период склонность к депрессивным настроениям.
Лучше переключаться на приятные дела, провести день с близкими и в спокойной атмосфере.
Что можно делать в дни Гекаты
В нестабильные "темные" дать можно:
- отдыхать и заниматься творчеством;
- молиться и поститься;
- проводить время с близкими;
- помогать нуждающимся;
- работать и посвящать себя хобби.
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