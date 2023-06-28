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Сатанинські дні у липні 2023. Коли чекати та чого остерігатися?

28 червня 2023 23:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Сатанинські дні у липні 2023 — коли небезпечні дати та як підготуватися
Готична фотосесія дівчини в лісі. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Як запевняють астрологи, кожна фаза Місяця має певну енергетику та по-різному здатна впливати на життя людей. Чотири дні на місяць, які припадають на зміни фаз місяця, вважаються найнебезпечнішими. Їх називають сатанинськими або днями Гекати. У цей час слід дотримуватися певних правил та застережень, щоб уникнути неприємностей та жахливих поворотів долі. 

Розповідаємо, коли очікувати дні Гекати в липні 2023 року, у чому їх небезпека та як правильно підготуватися. 

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Хто така богиня Геката

Геката була давньогрецькою богинею місячного світла, заборонених знань, отрут, відьомства та потойбічного світу, яка відала таємниці чорної магії. 

Її зображали у вигляді трьох жінок, які з'єднані спинами зі смолоскипами, зміями або кинджалами у руках. Кожне обличчя Гекати символізує місячну фазу. 

 

Хто така богиня Геката
Богиня Геката. Фото: kartinkin.net

Що таке дні Гекати

Дні Гекати — 9, 15, 23, 29 дні місячного календаря, коли Місяць стає невидимим і відвертає своє "обличчя" від Землі. Ці дні вважаються найкритичнішими точками кожного циклу Місяця.

Дехто називає їх сатанинськими днями, хоча з Сатаною вони не мають нічого спільного. Проте з давніх-давен саме цим дням приписували різні жахливі та катастрофічні прогнози. 

Сатанинські дні у липні 2023 року

  • 15 місячна доба — початок 2 липня о 21:13, закінчення 3 липня о 22:13;
  • 23 місячна доба — початок 11 липня о 00: 08, закінчення 12 липня о 00:19;
  • 29 місячна доба — початок 17 липня о 02: 43, закінчення 17 липня о 21: 33;
  • 9 місячна доба — початок 25 липня о 12:56, закінчення 26 липня о 14: 19;
  • 15 місячна доба — початок 31 липня о 20:45.

 

Сатанинські дні у липні 2023 року
Дівчина з рогами навпроти Місяця. Фото: google.com

Дні Гекати в липні — що заборонено робити 

У будь-які дні Гекати не можна: 

  • укладати важливі договори та угоди;
  • починати нові справи;
  • змінювати місце проживання;
  • сваритися та ображатися;
  • носити з собою великі суми грошей;
  • розмовляти з незнайомцями;
  • керуватися емоціями.

 

15 місячна доба: 2-3 липня

П'ятнадцята місячна доба уособлює енергію спокус, егоїзму і жадібності. У цей період є ризик необдуманих вчинків, зрад.

Також варто зосередитися на саморозвитку. Рекомендується займатися медитацією або практиками, що сприяють внутрішньому розвитку, спілкуватися тільки з позитивними людьми.

23 місячна доба: 11-12 липня 

У цей час люди можуть відчувати внутрішню напругу, проявляти надмірну агресію та нетерпимість. На поверхню можуть виходити страхи, образи, загострюватися хронічні захворювання. 

Краще у цей період приділити увагу фізичній активності. Можна застосовувати практики очищення від негативної енергії та звільнення від старих і негативних зразків поведінки. Також сприятливий період для розвитку творчого потенціалу та самовираження.

29 місячна доба: 17 липня

З усіх згаданих днів Гекати, цей — найважчий та найтемніший. Саме у цю місячну добу різко зростає кількість катастроф, ДТП, нещасних випадків. Категорично заборонено перебувати в темних приміщеннях або спілкуватися з негативними людьми. 

Рекомендується відпочивати та давати собі можливість розслабитися — організм найбільш потребує відновлення і спокою.

9 місячна доба: 25-26 липня

Це час, коли дуже просто піддатися чужим маніпуляціям, повірити відвертій брехні та пліткам. Багато хто проявляє у цей період схильність до депресивних настроїв. 

Найкраще перемикатися на приємні справи, провести день з близькими та в спокійній атмосфері.

 

Дні Гекати в липні — що заборонено робити
Готична фотосесія дівчини в лісі. Фото: google.com

Що можна робити в дні Гекати

У нестабільні "темні" дати можна: 

  • відпочивати та займатися творчістю;
  • молитися і поститися;
  • проводити час з близькими;
  • допомагати нужденним;
  • працювати та присвячувати себе хобі.

Раніше ми повідомляли, що 3 липня відбудеться Супермісяць у знаку Козерога — як вплине та чого слід остерігатися.

Нагадаємо, Новини.LIVE склали детальний місячний календар на липень 2023 року. Дізнайтеся, які дати можуть негативно вплинути на життя та майбутнє, а які принесуть успіх.

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