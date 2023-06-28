Сатанинські дні у липні 2023 — коли небезпечні дати та як підготуватися

Сатанинські дні у липні 2023. Коли чекати та чого остерігатися?
Як запевняють астрологи, кожна фаза Місяця має певну енергетику та по-різному здатна впливати на життя людей. Чотири дні на місяць, які припадають на зміни фаз місяця, вважаються найнебезпечнішими. Їх називають сатанинськими або днями Гекати. У цей час слід дотримуватися певних правил та застережень, щоб уникнути неприємностей та жахливих поворотів долі.
Розповідаємо, коли очікувати дні Гекати в липні 2023 року, у чому їх небезпека та як правильно підготуватися.
Хто така богиня Геката
Геката була давньогрецькою богинею місячного світла, заборонених знань, отрут, відьомства та потойбічного світу, яка відала таємниці чорної магії.
Її зображали у вигляді трьох жінок, які з'єднані спинами зі смолоскипами, зміями або кинджалами у руках. Кожне обличчя Гекати символізує місячну фазу.
Що таке дні Гекати
Дні Гекати — 9, 15, 23, 29 дні місячного календаря, коли Місяць стає невидимим і відвертає своє "обличчя" від Землі. Ці дні вважаються найкритичнішими точками кожного циклу Місяця.
Дехто називає їх сатанинськими днями, хоча з Сатаною вони не мають нічого спільного. Проте з давніх-давен саме цим дням приписували різні жахливі та катастрофічні прогнози.
Сатанинські дні у липні 2023 року
- 15 місячна доба — початок 2 липня о 21:13, закінчення 3 липня о 22:13;
- 23 місячна доба — початок 11 липня о 00: 08, закінчення 12 липня о 00:19;
- 29 місячна доба — початок 17 липня о 02: 43, закінчення 17 липня о 21: 33;
- 9 місячна доба — початок 25 липня о 12:56, закінчення 26 липня о 14: 19;
- 15 місячна доба — початок 31 липня о 20:45.
Дні Гекати в липні — що заборонено робити
У будь-які дні Гекати не можна:
- укладати важливі договори та угоди;
- починати нові справи;
- змінювати місце проживання;
- сваритися та ображатися;
- носити з собою великі суми грошей;
- розмовляти з незнайомцями;
- керуватися емоціями.
15 місячна доба: 2-3 липня
П'ятнадцята місячна доба уособлює енергію спокус, егоїзму і жадібності. У цей період є ризик необдуманих вчинків, зрад.
Також варто зосередитися на саморозвитку. Рекомендується займатися медитацією або практиками, що сприяють внутрішньому розвитку, спілкуватися тільки з позитивними людьми.
23 місячна доба: 11-12 липня
У цей час люди можуть відчувати внутрішню напругу, проявляти надмірну агресію та нетерпимість. На поверхню можуть виходити страхи, образи, загострюватися хронічні захворювання.
Краще у цей період приділити увагу фізичній активності. Можна застосовувати практики очищення від негативної енергії та звільнення від старих і негативних зразків поведінки. Також сприятливий період для розвитку творчого потенціалу та самовираження.
29 місячна доба: 17 липня
З усіх згаданих днів Гекати, цей — найважчий та найтемніший. Саме у цю місячну добу різко зростає кількість катастроф, ДТП, нещасних випадків. Категорично заборонено перебувати в темних приміщеннях або спілкуватися з негативними людьми.
Рекомендується відпочивати та давати собі можливість розслабитися — організм найбільш потребує відновлення і спокою.
9 місячна доба: 25-26 липня
Це час, коли дуже просто піддатися чужим маніпуляціям, повірити відвертій брехні та пліткам. Багато хто проявляє у цей період схильність до депресивних настроїв.
Найкраще перемикатися на приємні справи, провести день з близькими та в спокійній атмосфері.
Що можна робити в дні Гекати
У нестабільні "темні" дати можна:
- відпочивати та займатися творчістю;
- молитися і поститися;
- проводити час з близькими;
- допомагати нужденним;
- працювати та присвячувати себе хобі.
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