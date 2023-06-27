Місячний календар на липень 2023 — які дати сприятливі, а які несуть небезпеку

Дівчина тримає Місяць в руках. Фото: freepik.com

Саме завдяки місячному календарю можна спланувати важливі справи та події другого місяця літа, щоб вони пройшли вдало та з користю. А також дізнатися, які дати можуть негативно вплинути на життя та майбутнє.

Новини.LIVE склали детальний місячний календар на липень 2023 року.

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Фази Місяця у липні 2023 року

Фази Місяця у другий літній місяць будуть змінюватися наступним чином:

Місяць, що росте — з 30 червня по 3 липня.

Повня (супермісяць) — 3 липня о 14:39 за київським часом.

Спадний Місяць — з 4 по 16 липня.

Молодик — 17 липня о 21:32 за київським часом.

Місяць, що росте — з 18 липня по 31 липня.

Місячне затемнення — немає.

Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Які дні у липні 2023 року найвдаліші

Сприятливі дні в липні: 1, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 31 липня.

Енергетично сильні дні: 1, 2, 4, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28 липня.

Ідеальні дні для заручин: 23, 28, 29, 30 липня.

Сприятливі дні ля весілля і вінчання: 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 липня.

Вдалі дні для зачаття: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 липня.

Вдалі дні для поїздок, відряджень та подорожей: 1, 2, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 липня.

Найкращі дні для зміни роботи: 1, 2, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 липня.

Найкращі дати для підписання договорів: 1, 2, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31 липня.

Хороші дні для нових починань: 1, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 липня.

Гарні дні для дорогих покупок: 1, 12, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 липня.

Дівчина з Місяцем. Фото: depositphotos.com

Місячний календар здоров'я на липень 2023 року

Сприятливі дні для видалення пігментних плям, бородавок: 12, 18, 19, 22, 31 липня.

Вдалі дні для походу до стоматолога: 5, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 23-27, 30-31 липня.

Хороші дати для лікування зубів: 4, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31 липня.

Сприятливі дати для видалення зубів: 5-16 липня.

Найкращі дні для хірургічних операцій: 1, 2, 19, 20, 21, 25, 28, 30, 31 липня.

Найкращі дні для початку схуднення: 1-2, 18-31 липня.

Сприятливі дати для походу на масаж: 4, 5, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 31 липня.

Також астрологи підкреслюють, що в період молодого Місяця (17 липня) важливо подбати про своє харчування та розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном, приймайте теплі трав'яні ванни. Водночас у повний Місяць (3 липня) не перевтомлюйтеся та не переїдайте.

Місячний календар на липень 2023: сприятливі дні для процедур краси

Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся: 3, 12, 15, 18-22, 31 липня.

Сприятливі дні для манікюру і педикюру: 12, 18, 19, 22 і 31 липня.

Найкращі дні для епіляції та депіляції: 3-10, 15, 16, 24, 29 липня.

Найкращі дні для процедур від целюліту: 4, 5, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 31 липня.

Дівчина на фоні Місяця. Фото: google.com

Які дні у липні 2023 будуть небезпечними

Несприятливі дні в липні: 3, 10, 14, 17.

Енергетично несприятливі дні: 3, 14, 17 липня.

Найнебезпечніші дні: 3 та 17 липня.

Ці дати не підходять для важливих заходів, справ, фінансових операцій. Не варто укладати договори, щось планувати та відкривати нові проєкти.

Дівчина тримає Місяць в руках. Фото: pixabay.com

Як повний Місяць впливає на людину

Варто зауважити, що у липні буде не проста повня, а Супермісяць у знаку Козерога. Повня може погано впливати на психічне здоров'я та самопочуття. За декілька днів до повного Місяця, у день повні та кілька днів після люди можуть відчувати:

злість;

агресію;

роздратованість;

апатію;

слабкість;

тривогу;

зміну настрою.

В цей час потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими та імпульсивними. Водночас повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже, на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки та направляти енергію на корисне.

Як повний Місяць впливає на людину. Фото: google.com

Як новий Місяць впливає на людину

Молодик дарує особливий енергетичний імпульс. В цей час добре планувати та мріяти. Також період ідеально підходить для того, щоб позбавитися від поганих звичок і старих образ.

Астрологи радять в цей час спрямовувати свої думки на нові здобутки, програмувати себе на позитив. І навпаки: недобрі наміри та помисли на молодика можуть призвести до неприємностей. Цей день необхідно присвятити всьому, що підносить дух.

Рекомендується оновлення, очищення думок, оскільки думка у цей день є матеріальною. Проте не слід цього дня розумово перевтомлюватись.