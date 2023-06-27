Лунный календарь на июль 2023 — какие даты благоприятные, а какие опасны

Девушка держит Луну в руках. Фото: freepik.com

Именно благодаря лунному календарю можно спланировать важные дела и события второго месяца лета, чтобы они прошли удачно и с пользой. А также узнать, какие даты могут негативно отразиться на жизни и будущем.

Новини.LIVE составили подробный лунный календарь на июль 2023 года.

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Фазы Луны в июле 2023 года

Фазы Луны во второй летний месяц будут изменяться следующим образом:

Растущая Луна — с 30 июня по 3 июля.

Полнолуние (супермесяц) — 3 июля в 14:39 по киевскому времени.

Убывающая Луна — с 4 по 16 июля.

Новолуние — 17 июля в 21:32 по киевскому времени.

Растущая Луна — с 18 июля по 31 июля.

Лунное затмение – нет.

Солнечное затмение – нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Какие дни в июле 2023 года самые удачные

Благоприятные дни в июле: 1, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 31 июля.

Энергетически сильные дни: 1, 2, 4, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28 июля.

Идеальные дни для помолвки: 23, 28, 29, 30 июля.

Благоприятные дни для свадьбы и венчания: 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 июля.

Удачные дни для зачатия: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июля.

Удачные дни для поездок, командировок и путешествий: 1, 2, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 июля.

Лучшие дни для смены работы: 1, 2, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.

Лучшие даты для заключения договоров: 1, 2, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31 июля.

Хорошие дни для новых начинаний: 1, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.

Хорошие дни для дорогих покупок: 1, 12, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 июля.

Девушка с Луной. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь здоровья на июль 2023 года

Благоприятные дни для удаления пигментных пятен, бородавок: 12, 18, 19, 22, 31 июля.

Удачные дни для похода к стоматологу: 5, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 23-27, 30-31 июля.

Хорошие даты для лечения зубов: 4, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31 июля.

Благоприятные даты удаления зубов: 5-16 июля.

Лучшие дни для хирургических операций: 1, 2, 19, 20, 21, 25, 28, 30, 31 июля.

Лучшие дни для начала похудения: 1-2, 18-31 июля.

Благоприятные даты для массового похода: 4, 5, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 31 июля.

Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (17 июля) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном, принимайте теплые травяные ванны. Вместе с тем в полную Луну (3 июля) не переутомляйтесь и не переедайте.

Лунный календарь на июль 2023 года: благоприятные дни для процедур красоты

Благоприятные дни для стрижки и покраски волос: 3, 12, 15, 18-22, 31 июля.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра: 12, 18, 19, 22 и 31 июля.

Лучшие дни для эпиляции и депиляции: 3-10, 15, 16, 24, 29 июля.

Лучшие дни для процедур от целлюлита: 4, 5, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 31 июля.

Девушка на фоне Луны. Фото: google.com

Какие дни в июле 2023 года будут опасны

Неблагоприятные дни в июле: 3, 10, 14, 17.

Энергетически неблагоприятные дни: 3, 14, 17 июля.

Самые опасные дни: 3 и 17 июля.

Эти даты не подходят для важных мероприятий, дел, финансовых операций. Не стоит заключать договоры, что-либо планировать и открывать новые проекты.

Девушка держит Луну в руках. Фото: pixabay.com

Как полная Луна влияет на человека

Стоит заметить, что в июле будет не простое полнолуние, а Суперлуние в знаке Козерога. Полнолуние может плохо влиять на психическое здоровье и самочувствие. За несколько дней до полной Луны, в день полнолуния и несколько дней после люди могут чувствовать:

злость;

агрессию;

раздраженность;

апатию;

слабость;

тревогу;

смену настроения.

В это время нужно контролировать свои эмоции, ведь полнолуние делает людей слишком возбужденными и импульсивными. В то же время полная Луна придает человеку дополнительную энергию. Следовательно, на полнолуние и несколько последующих дней следует быть терпимыми, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.

Как полная Луна влияет на человека. Фото: google.com

Как новая Луна влияет на человека

Новолуние дарит особый энергетический импульс. В это время хорошо планировать и мечтать. Также период идеально подходит для того, чтобы избавиться от плохих привычек и старых обид.

Астрологи советуют в это время направлять свои мысли на новые достижения, программировать себя на позитив. И наоборот: недобрые намерения и помыслы на новолуния могут привести к неприятностям. Этот день необходимо посвятить всему, что возвышает дух.

Рекомендуется обновление, очищение мнений, поскольку мнение в этот день является материальным. Однако не следует в этот день умственно переутомляться.