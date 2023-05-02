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"Россия может применить новое оружие": астролог дала прогноз по украинскому контрнаступлению

2 мая 2023 23:20
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Что говорят звезды о контрнаступлении - прогноз астролога
ВСУ в Бахмуте. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

В мае на фронте будут продолжаться ожесточенные бои, а Россия может применить новое оружие. Такой прогноз дала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE астролог Анастасия Макарова.

"Есть большая вероятность, что Украина пойдет в контрнаступление в первой половине мая. Но поставленного вооружения будет меньше, чем хотелось бы, поэтому в целом начало контрнаступления будет сложнее, чем мы ожидаем. Также, судя по прогнозу по России, РФ может применить новое оружие — полностью или частично закупленное у ее партнеров", — сказала астролог.

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Ожесточенные бои и поддержка партнеров

Далее, согласно астропрогнозу, активизация боевых действий продолжится с 12-13 мая.

"Все, что ближе по датам к середине месяца, будет касаться ожесточенных боев на земле. Также хочу отметить, что во второй половине месяца нам будет сложно договариваться о поставках с партнерами", — предупредила Анастасия Макарова.

По ее словам, союзники продолжат поддерживать Украину, однако могут возникнуть некоторые трудности.

"Я не могу сказать, что партнеры не будут нам помогать, но они будут не только на нашей стороне — что мы сейчас и видим. Дело в том, что на этом этапе войны в какой-то форме — плохой или нет — нас все равно ждут переговоры с РФ. И судьба Украины в значительной степени будет зависеть от позиции, которую будут занимать ее партнеры" , — сказала астролог.

Напомним, ранее Анастасия Макарова спрогнозировала дальнейшую судьбу ядерного оружия в Беларуси.

Также украинский астролог и хиромант Владимир Бадиян рассказал, когда в Украине будет отменено военное положение.

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