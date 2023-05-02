Що кажуть зірки про контрнаступ - прогноз астролога

ЗСУ у Бахмуті. Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

У травні на фронті триватимуть запеклі бої, а Росія може застосувати нову зброю. Такий прогноз дала в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE астрологиня Анастасія Макарова.

"Є велика ймовірність, що Україна піде у контрнаступ у першій половині травня. Але поставленого озброєння буде менше, ніж хотілося б, тому в цілому початок контрнаступу буде складнішим, ніж ми очікуємо. Також, судячи з прогнозу по Росії, РФ може застосувати нову зброю — повністю або частково закуплену у її партнерів", — сказала астрологиня.

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Запеклі бої та підтримка партнерів

Далі, згідно з астропрогнозом, активізація бойових дій продовжиться з 12-13 травня.

"Все, що ближче по датах до середини місяця, буде стосуватися запеклих боїв на землі. Також хочу зазначити, що у другій половині місяця нам буде складно домовлятись про постачання із партнерами", — попередила Анастасія Макарова.

За її словами, союзники продовжать підтримувати Україну, однак можуть виникнути певні труднощі.

"Я не можу сказати, шо партнери не будуть нам допомагати, але вони будуть не тільки на нашому боці — що ми зараз і бачимо. Річ у тому, що на цьому етапі війни у якійсь формі — поганій чи ні — на нас все одно чекають переговори із рф. І доля України у значній мірі залежатиме від позиції, яку займатимуть її партнери", — сказала астрологиня.

Нагадаємо, раніше Анастасія Макарова спрогнозувала подальшу долю ядерної зброї у Білорусі.

Також український астролог та хіромант Володимир Бадіян розповів, коли в Україні буде скасовано воєнний стан.