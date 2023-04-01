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Астрологиня спрогнозувала ситуацію на фронті у квітні та розповіла про ядерну зброю у білорусі

1 квітня 2023 06:10
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Астролог про війну в Україні та ядерну зброю
Росія кине на фронт додаткові сили, попереджають зірки
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Відома українська астрологиня Анастасія Макарова в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE зробила прогноз щодо ситуації на фронті у квітні.

За її словами, у першій половині місяця ситуація буде дуже складною.

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"Росія кине на фронт додаткові сили, і українським збройним силам буде складно, але ми вистоїмо. По суті, рф робитиме все, щоб не пропустити ВСУ в напрямку Донецька. І цього місяця імовірності успішного прориву в цьому напрямку я не бачу", — сказала астрологиня.

Згідно з прогнозом Анастасії Макарової, остаточну долю так званих "ЛНР" та "ДНР" Україна вирішуватиме не сама, а разом із своїми союзниками.

"І поки що це питання залишається відкритим", — зазначила вона.

Ядерна зброя для лукашенка

Що ж до анонсованого путіним розміщення російської ядерної зброї у білорусі, то тут астрологиня радить не хвилюватися заздалегідь.

Анастасія Макарова
Анастасія Макарова

"Поки що це просто розмови, тому що лукашенко намагатиметься за будь-яку ціну уникнути цього питання.  Ця проекція дуже схожа на проекцію наступу зі сторони білорусі, який досі так і не відбувся, бо він постійно відтягується. І, як я і казала в попередніх прогнозах, я не бачила і не бачу захоплення західних регіонів або Києва. Водночас, на жаль, східні регіони будуть страждати від обстрілів", — попередила вона.

Нагадаємо, раніше Анастасія Макарова проаналізувала гороскоп російської федерації та напророчила, хто може прийти на зміну путіну.

Також український астролог та хіромант Володимир Бадіян розповів, коли в Україні буде скасовано воєнний стан

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