Астролог про війну в Україні та ядерну зброю

Астрологиня спрогнозувала ситуацію на фронті у квітні та розповіла про ядерну зброю у білорусі
Відома українська астрологиня Анастасія Макарова в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE зробила прогноз щодо ситуації на фронті у квітні.
За її словами, у першій половині місяця ситуація буде дуже складною.
"Росія кине на фронт додаткові сили, і українським збройним силам буде складно, але ми вистоїмо. По суті, рф робитиме все, щоб не пропустити ВСУ в напрямку Донецька. І цього місяця імовірності успішного прориву в цьому напрямку я не бачу", — сказала астрологиня.
Згідно з прогнозом Анастасії Макарової, остаточну долю так званих "ЛНР" та "ДНР" Україна вирішуватиме не сама, а разом із своїми союзниками.
"І поки що це питання залишається відкритим", — зазначила вона.
Ядерна зброя для лукашенка
Що ж до анонсованого путіним розміщення російської ядерної зброї у білорусі, то тут астрологиня радить не хвилюватися заздалегідь.
"Поки що це просто розмови, тому що лукашенко намагатиметься за будь-яку ціну уникнути цього питання. Ця проекція дуже схожа на проекцію наступу зі сторони білорусі, який досі так і не відбувся, бо він постійно відтягується. І, як я і казала в попередніх прогнозах, я не бачила і не бачу захоплення західних регіонів або Києва. Водночас, на жаль, східні регіони будуть страждати від обстрілів", — попередила вона.
Нагадаємо, раніше Анастасія Макарова проаналізувала гороскоп російської федерації та напророчила, хто може прийти на зміну путіну.
Також український астролог та хіромант Володимир Бадіян розповів, коли в Україні буде скасовано воєнний стан.