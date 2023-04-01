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Астролог спрогнозировала ситуацию на фронте в апреле и рассказала о ядерном оружии в Беларуси

1 апреля 2023 06:10
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Астролог о войне в Україине и ядерном оружии
Россия бросит на фронт дополнительные силы, предупреждают звезды
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Известный украинский астролог Анастасия Макарова в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сделала прогноз по ситуации на фронте в апреле.

По ее словам, в первой половине месяца ситуация будет очень сложной.

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"Россия бросит на фронт дополнительные силы, и украинским вооруженным силам будет сложно, но мы выстоим. По сути, рф будет делать все, чтобы не пропустить ВСУ в направлении Донецка. И в этом месяце вероятности успешного прорыва в этом направлении я не вижу", — сказала астролог.

Согласно прогнозу Анастасии Макаровой, окончательную судьбу так называемых "ЛНР" и "ДНР" Украина будет решать не сама, а вместе со своими союзниками.

"И пока что этот вопрос остается открытым", — отметила она.

Ядерное оружие для лукашенко

Что же касается анонсированного путиным размещения российского ядерного оружия в Беларуси, то здесь астролог советует не беспокоиться заранее.

Анастасія Макарова
Анастасия Макарова

"Пока что это просто разговоры, потому что лукашенко будет пытаться любой ценой избежать этого вопроса. Эта проекция очень похожа на проекцию наступления со стороны белоруси, которое до сих пор так и не состоялось, потому что оно постоянно оттягивается. И, как я и говорила в предыдущих прогнозах, я не видела и не вижу захвата западных регионов или Киева. В то же время, к сожалению, восточные регионы будут страдать от обстрелов", — предупредила она.

Напомним, ранее Анастасия Макарова проанализировала гороскоп российской федерации и предсказала, кто может прийти на смену путину.

Также украинский астролог и хиромант Владимир Бадиян рассказал, когда в Украине будет отменено военное положение.

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