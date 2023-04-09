"Революции в мусульманских регионах": астролог предсказала будущее россии

Затмение Солнца в апреле повлияет на судьбы миллионов людей

Гибридное солнечное затмение, которое произойдет 20 апреля 2023 года, резко отразится на судьбе восточных регионов планеты. Об этом рассказала в эксклюзивном интервью Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

Потрясения под знаком Овна

На территории Украины апрельское затмение видно не будет, зато его можно будет наблюдать в Южной и Восточной Азии, Австралии, регионах Тихого и Индийского океанов.

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"Обычно такое повреждение Солнца (термин "повреждение" используют, поскольку солнечное затмение происходит, когда Луна располагается между Солнцем и Землей, перекрывая поток солнечного света) транслируется на те части света, где наиболее проявлены качества знака, в котором на данный момент находится Солнце", — объяснила астролог.

20 апреля 2023 года Солнце будет находиться в знаке Овна, напоминает Анастасия Макарова.

Анастасия Макарова

"Сфера влияния Овна — это, в основном, жаркие места на Земле, где проживает преимущественно мусульманское население. То есть это Алжир, Тунис, Египет, Судан, Мали, Иран, Афганистан, Пакистан, вся Средняя Азия. Также это касается традиционно мусульманских регионов россии — Татарстана, Башкирии, части Кавказа и так далее", — отметила она.

Согласно астрологическому прогнозу, эти регионы ожидают изменения, касающиеся привычного образа жизни людей.

"А так как знаком Овна управляет планета Марс, то эти изменения будут связаны с революциями и военной активностью", — резюмировала астролог.

Что такое гибридное солнечное затмение

Гибридное затмение сочетает в себе две разновидности затмений — полное и кольцеобразное.

С точки зрения земного наблюдателя, полное затмение выглядит как черный лунный диск в окружении короны солнечных лучей. Кольцеобразное затмение выглядит черный диск на фоне более крупного солнечного диска — это происходит, если Луна находится чуть дальше от Земли, чем во время полного затмения.

Солнечное затмение 20 апреля 2023 года относится именно к гибридным затмением: оно начнется и закончится как полное, а в середине будет протекать как кольцеобразное.

Напомним, в 2023 году нас ожидают еще несколько интересных астрономических событий — в том числе, полное солнечное затмение в октябре. Также в начале этого года произошла так называемая "петля Марса", оказывающая сильное влияние на военные действия и конфликты между странами.