"Революції в мусульманських регіонах": астрологиня напророчила майбутнє росії

Затемнення Сонця у квітні вплине на долі мільйонів людей

Гібридне сонячне затемнення, яке відбудеться 20 квітня 2023 року, різко позначиться на долі східних регіонів планети. Про це розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.

Потрясіння під знаком Овна

На території України квітневе затемнення видно не буде, натомість його можна буде спостерігати у Південній та Східній Азії, Австралії, регіонах Тихого та Індійського океанів.

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"Зазвичай таке пошкодження Сонця (термін "пошкодження" використовують, оскільки сонячне затемнення відбувається, коли Місяць розташовується між Сонцем і Землею, перекриваючи потік сонячного світла) транслюється на ті регіони світу, де найбільше проявлені якості знака, в якому на даний момент перебуває Сонце" , — пояснила астрологиня.

20 квітня 2023 року Сонце перебуватиме у знаку Овна, нагадує Анастасія Макарова.

Анастасія Макарова

"Сфера впливу Овна — це насамперед спекотні місця на Землі, де проживає переважно мусульманське населення. Тобто це Алжир, Туніс, Єгипет, Судан, Малі, Іран, Афганістан, Пакистан, вся Середня Азія. Також це стосується традиційно мусульманських регіонів росії — Татарстану, Башкирії, частини Кавказу та інших", — зазначила вона.

Згідно з астрологічним прогнозом, ці регіони очікують зміни, які стосуватимуться звичного способу життя людей.

"Оскільки знаком Овна керує планета Марс, то ці зміни будуть пов'язані з революціями і військовою активністю", — резюмувала астрологиня.

Що таке гібридне сонячне затемнення

Гібридне затемнення поєднує в собі два різновиди затемнень — повне та кільцеподібне.

З погляду земного спостерігача повне затемнення виглядає як чорний місячний диск в оточенні корони сонячних променів. Кільцеподібне затемнення виглядає як чорний диск на тлі більшого сонячного диска — це відбувається, якщо Місяць розташовується трохи далі від Землі, ніж під час повного затемнення.

Сонячне затемнення 20 квітня 2023 належить саме до гібридних затемнень: воно почнеться і закінчиться як повне, а в середині протікатиме як кільцеподібне.

Нагадаємо, у 2023 році на нас чекають ще кілька цікавих астрономічних подій — зокрема, повне сонячне затемнення у жовтні. Також на початку цього року відбулася так звана "петля Марса", яка має сильний вплив на воєнні дії та конфлікти між країнами.