Ретроградный Меркурий в августе 2023: какие знаки Зодиака столкнутся с трудностями

Ретроградный Меркурий в августе 2023 года принесет проблемы этим знакам Зодиака
В последний месяц лета нас ждет ретроградное движение Меркурия. Планета перевернет вверх дном сферы общения, отношений и технологий. А больше всего повлияет на четыре знака Зодиака.
Астрологи рассказали, когда начнется ретроградное движение Меркурия, кому из представителей зодиакального круга он принесет больше проблем и как защитить себя от проблем в этот период.
Ретроградный меркурий в августе 2023 — даты начала и завершения
Ретроградный Меркурий в знаке Девы начнется 23 августа. В этот раз он продлится до 15 сентября 2023 года.
Каким знакам Зодиака ретроградный Меркурий в августе 2023 принесет проблемы
По словам астрологов, первая от Солнца планета будет иметь наибольшее влияние на:
- Близнецов;
- Дев;
- Стрельцов;
- Рыб.
Близнецы — к чему готовиться
Этот воздушный знак отличается от других своими коммуникативными способностями и быстротой мышления. Однако во время ретроградного Меркурия в Деве Близнецы могут столкнуться с трудностями в общении. Им будет сложно четко формулировать свои мысли и желания. Могут возникать недоразумения или недосказанности.
Может даже возникнуть технические неполадки, связанные со сферой общения. К примеру, какое-то важное сообщение окажется по каким-то непонятным причинам неотправленным.
Астрологи советуют Близнецам следить за своими словами и проверять любую информацию, прежде чем передавать ее во избежание возможных неправильных толкований.
Девы — чего ждать в этот период
Представители знака Девы столкнутся с самыми большими проблемами в этот период. И это не удивительно, ведь Меркурий находится в их собственном знаке.
Девы могут заняться самобичеванием и самокритикой, что повлияет на их самооценку и уверенность. Чрезмерное самокритическое мышление может загнать представителей этого знака в депрессию.
Астрологи советуют Девам во время ретроградного Меркурия пересмотреть свои цели, отношения и общее направление жизни. Им жизненно важно заботиться о себе, быть хорошими и искать поддержки у своих близких.
Стрельцы — что изменит ретроградность Меркурия
Представители этого знака Зодиака известны своей безмятежной и авантюрной природой. Однако ретроградный Меркурий в Деве развеет эту беззаботность.
Стрельцы могут столкнуться с задержками или сбоями, проблемами с документами. Поэтому планы будут разрушаться и необходимо будет заново их выстраивать.
Астрологи советуют не опускать руки, тщательно проверять, быть максимально внимательными и сконцентрированными.
Рыбы — как повлияет ретроградный Меркурий
Во время ретроградного движения Меркурия Рыбы ощущают чрезмерную эмоциональность и чувствительность. Это может привести к дисгармонии в их отношениях и явной сострадательной потребности в общении.
Астрологи утверждают, что Рыбам жизненно важно в этот период контролировать свои эмоции, не накручивать себя. Можно заниматься медитацией или творческой работой для того, чтобы обрести внутреннюю гармонию.
Общие рекомендации и запреты ретроградного меркурия в августе 2023
Во время ретроградного Меркурия можно сделать несколько вещей, чтобы помочь себе пережить этот период:
- сосредотачивайтесь на положительных эмоциях;
- завершайте незаконченные дела;
- будьте осмотрительны с коммуникацией;
- практикуйте внимательность и сознание;
- избегайте заключения контрактов (или внимательно их пересматривайте);
- создавайте резервные копии своих данных;
- сосредоточьтесь на духовном развитии и медитации;
- укрепляйте свой иммунитет и здоровье;
- занимайтесь творчеством;
- проверяйте свои планы и уговоры.
В период ретроградного Меркурия не следует:
- заниматься решением деловых вопросов — возрастает риск допустить ошибку;
- подвергаться провокациям в общении и отношениях — высокий риск недоразумений, ошибок;
- планировать операции, кроме срочных;
- покупать технику и обращаться в автомастерскую — техника может выйти из строя, а починка принесет много проблем;
- устраиваться на новую работу;
- начинать обучение – его не удастся закончить;
- отправляться в дальние поездки.
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