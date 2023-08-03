Ретроградный Меркурий в августе 2023: какие знаки Зодиака столкнутся с трудностями

Воздействие ретроградного Меркурия на жизнь человека. Фото: Новини.LIVE

В последний месяц лета нас ждет ретроградное движение Меркурия. Планета перевернет вверх дном сферы общения, отношений и технологий. А больше всего повлияет на четыре знака Зодиака.

Астрологи рассказали, когда начнется ретроградное движение Меркурия, кому из представителей зодиакального круга он принесет больше проблем и как защитить себя от проблем в этот период.

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Ретроградный Меркурий в знаке Девы начнется 23 августа. В этот раз он продлится до 15 сентября 2023 года.

Каким знакам Зодиака ретроградный Меркурий в августе 2023 принесет проблемы

По словам астрологов, первая от Солнца планета будет иметь наибольшее влияние на:

Близнецов;

Дев;

Стрельцов;

Рыб.

Близнецы — к чему готовиться

Этот воздушный знак отличается от других своими коммуникативными способностями и быстротой мышления. Однако во время ретроградного Меркурия в Деве Близнецы могут столкнуться с трудностями в общении. Им будет сложно четко формулировать свои мысли и желания. Могут возникать недоразумения или недосказанности.

Может даже возникнуть технические неполадки, связанные со сферой общения. К примеру, какое-то важное сообщение окажется по каким-то непонятным причинам неотправленным.

Астрологи советуют Близнецам следить за своими словами и проверять любую информацию, прежде чем передавать ее во избежание возможных неправильных толкований.

Знак зодиака Близнецы. Фото: pixabay.com

Девы — чего ждать в этот период

Представители знака Девы столкнутся с самыми большими проблемами в этот период. И это не удивительно, ведь Меркурий находится в их собственном знаке.

Девы могут заняться самобичеванием и самокритикой, что повлияет на их самооценку и уверенность. Чрезмерное самокритическое мышление может загнать представителей этого знака в депрессию.

Астрологи советуют Девам во время ретроградного Меркурия пересмотреть свои цели, отношения и общее направление жизни. Им жизненно важно заботиться о себе, быть хорошими и искать поддержки у своих близких.

Знак зодиака Дева. Фото: pixabay.com

Стрельцы — что изменит ретроградность Меркурия

Представители этого знака Зодиака известны своей безмятежной и авантюрной природой. Однако ретроградный Меркурий в Деве развеет эту беззаботность.

Стрельцы могут столкнуться с задержками или сбоями, проблемами с документами. Поэтому планы будут разрушаться и необходимо будет заново их выстраивать.

Астрологи советуют не опускать руки, тщательно проверять, быть максимально внимательными и сконцентрированными.

Знак зодиака Стрелец. Фото: pixabay.com

Рыбы — как повлияет ретроградный Меркурий

Во время ретроградного движения Меркурия Рыбы ощущают чрезмерную эмоциональность и чувствительность. Это может привести к дисгармонии в их отношениях и явной сострадательной потребности в общении.

Астрологи утверждают, что Рыбам жизненно важно в этот период контролировать свои эмоции, не накручивать себя. Можно заниматься медитацией или творческой работой для того, чтобы обрести внутреннюю гармонию.

Знак зодиака рыбы. Фото: pixabay.com

Общие рекомендации и запреты ретроградного меркурия в августе 2023

Во время ретроградного Меркурия можно сделать несколько вещей, чтобы помочь себе пережить этот период:

сосредотачивайтесь на положительных эмоциях;

завершайте незаконченные дела;

будьте осмотрительны с коммуникацией;

практикуйте внимательность и сознание;

избегайте заключения контрактов (или внимательно их пересматривайте);

создавайте резервные копии своих данных;

сосредоточьтесь на духовном развитии и медитации;

укрепляйте свой иммунитет и здоровье;

занимайтесь творчеством;

проверяйте свои планы и уговоры.

В период ретроградного Меркурия не следует:

заниматься решением деловых вопросов — возрастает риск допустить ошибку;

подвергаться провокациям в общении и отношениях — высокий риск недоразумений, ошибок;

планировать операции, кроме срочных;

покупать технику и обращаться в автомастерскую — техника может выйти из строя, а починка принесет много проблем;

устраиваться на новую работу;

начинать обучение – его не удастся закончить;

отправляться в дальние поездки.

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