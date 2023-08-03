Ретроградний Меркурій у серпні 2023: які знаки Зодіаку постануть перед труднощами

Вплив ретроградного Меркурія на життя людини. Фото: Новини.LIVE

В останній місяць літа на нас чекає ретроградний рух Меркурія. Планета переверне догори дриґом сфери спілкування, відносин та технологій. А найбільше вплине на чотири знаки Зодіаку.

Астрологи розповіли, коли почнеться ретроградний рух Меркурія, кому з представників зодіакального кола він принесе найбільше проблем та як захистити себе від негараздів у цей період.

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Ретроградний Меркурій у знаку Діви почнеться 23 серпня. Цього разу він триватиме до 15 вересня 2023 року.

Яким знакам Зодіаку ретроградний Меркурій у серпні 2023 року принесе проблеми

За словами астрологів, перша від Сонця планета матиме найбільший вплив на:

Близнюків;

Дів;

Стрільців;

Риб.

Близнюки — до чого готуватись

Цей повітряний знак відрізняється від інших своїми комунікативними здібностями та швидкістю мислення. Проте під час ретроградного Меркурія в Діві Близнюки можуть зіштовхнутися з труднощами у спілкуванні. Їм буде важко чітко формулювати свої думки та бажання. Можуть виникати непорозуміння або недомовленості.

Можуть навіть виникнути технічні неполадки, пов'язані зі сферою спілкування. До прикладу, якесь важливе повідомлення виявиться, з якихось незрозумілих причин, невідправленим.

Астрологи радять Близнюкам стежити за своїми словами та перевіряти будь-яку інформацію, перш ніж передавати її, щоб уникнути можливих неправильних тлумачень.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: pixabay.com

Діви — чого очікувати у цей період

Представники знаку Діви зіштовхнуться з найбільшими проблемами у цей період. І це не дивно, адже Меркурій знаходиться в їх власному знаку.

Діви можуть зайнятися самобичуванням та самокритикою, що неабияк вплине на їхню самооцінку та впевненість. Надмірне самокритичне мислення може загнати представників цього знаку у депресію.

Астрологи радять Дівам під час ретроградного Меркурія переглянути свої цілі, відносини та загальний напрямок життя. Їм життєво важливо піклуватися про себе, бути добрими до себе та шукати підтримки у своїх близьких.

Знак Зодіаку Діва. Фото: pixabay.com

Стрільці — що змінить ретроградність Меркурія

Представники цього знаку Зодіаку відомі своєю безтурботною та авантюрною природою. Проте ретроградний Меркурій у Діві розвіє цю безтурботність.

Стрільці можуть зіткнутися із затримками або збоями, проблемами з документами. Через це плани будуть руйнуватися і необхідно буде заново їх вибудовувати.

Астрологи радять не опускати руки, все ретельно перевіряти, бути максимально уважними та сконцентрованими.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: pixabay.com

Риби — як вплине ретроградний Меркурій

Під час ретроградного руху Меркурія Риби відчуватимуть надмірну емоційність та чутливість. Це може призвести до дисгармонії у їхніх стосунках та явної співчутливої потреби у спілкуванні.

Астрологи стверджують, що Рибам життєво важливо у цей період контролювати свої емоції, не накручувати себе. Можна займатися медитацією або творчою роботою для того, щоб віднайти внутрішню гармонію.

Знак Зодіаку Риби. Фото: pixabay.com

Загальні рекомендації та заборони у ретроградний меркурій в серпні 2023

Під час ретроградного Меркурію можна зробити кілька речей, щоб допомогти собі пережити цей період:

зосереджуйтеся на позитивних емоціях;

завершуйте незакінчені справи;

будьте обачливі з комунікацією;

практикуйте уважність та свідомість;

уникайте підписання контрактів (або уважно їх переглядайте);

створюйте резервні копії своїх даних;

зосередьтеся на духовному розвитку та медитації;

зміцнюйте свій імунітет та здоров'я;

займайтеся творчістю;

перевіряйте свої плани та домовленості.

У період ретроградного Меркурія не слід:

займатися розв'язанням ділових питань — зростає ризик допустити помилки;

піддаватися на провокації в спілкуванні та стосунках — високий ризик непорозумінь, помилок;

планувати операції, крім термінових;

купувати техніку і звертатися в автомайстерню — техніка може вийти з ладу, а лагодження принесе багато проблем;

влаштовуватися на нову роботу;

починати навчання — його не вдасться закінчити;

вирушати в далекі поїздки.

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