Ретроградний Меркурій у серпні 2023: які знаки Зодіаку постануть перед труднощами

Ретроградний Меркурій у серпні 2023 року принесе проблеми цим знакам Зодіаку
В останній місяць літа на нас чекає ретроградний рух Меркурія. Планета переверне догори дриґом сфери спілкування, відносин та технологій. А найбільше вплине на чотири знаки Зодіаку.
Астрологи розповіли, коли почнеться ретроградний рух Меркурія, кому з представників зодіакального кола він принесе найбільше проблем та як захистити себе від негараздів у цей період.
Ретроградний меркурій у серпні 2023 — дати початку та завершення
Ретроградний Меркурій у знаку Діви почнеться 23 серпня. Цього разу він триватиме до 15 вересня 2023 року.
Яким знакам Зодіаку ретроградний Меркурій у серпні 2023 року принесе проблеми
За словами астрологів, перша від Сонця планета матиме найбільший вплив на:
- Близнюків;
- Дів;
- Стрільців;
- Риб.
Близнюки — до чого готуватись
Цей повітряний знак відрізняється від інших своїми комунікативними здібностями та швидкістю мислення. Проте під час ретроградного Меркурія в Діві Близнюки можуть зіштовхнутися з труднощами у спілкуванні. Їм буде важко чітко формулювати свої думки та бажання. Можуть виникати непорозуміння або недомовленості.
Можуть навіть виникнути технічні неполадки, пов'язані зі сферою спілкування. До прикладу, якесь важливе повідомлення виявиться, з якихось незрозумілих причин, невідправленим.
Астрологи радять Близнюкам стежити за своїми словами та перевіряти будь-яку інформацію, перш ніж передавати її, щоб уникнути можливих неправильних тлумачень.
Діви — чого очікувати у цей період
Представники знаку Діви зіштовхнуться з найбільшими проблемами у цей період. І це не дивно, адже Меркурій знаходиться в їх власному знаку.
Діви можуть зайнятися самобичуванням та самокритикою, що неабияк вплине на їхню самооцінку та впевненість. Надмірне самокритичне мислення може загнати представників цього знаку у депресію.
Астрологи радять Дівам під час ретроградного Меркурія переглянути свої цілі, відносини та загальний напрямок життя. Їм життєво важливо піклуватися про себе, бути добрими до себе та шукати підтримки у своїх близьких.
Стрільці — що змінить ретроградність Меркурія
Представники цього знаку Зодіаку відомі своєю безтурботною та авантюрною природою. Проте ретроградний Меркурій у Діві розвіє цю безтурботність.
Стрільці можуть зіткнутися із затримками або збоями, проблемами з документами. Через це плани будуть руйнуватися і необхідно буде заново їх вибудовувати.
Астрологи радять не опускати руки, все ретельно перевіряти, бути максимально уважними та сконцентрованими.
Риби — як вплине ретроградний Меркурій
Під час ретроградного руху Меркурія Риби відчуватимуть надмірну емоційність та чутливість. Це може призвести до дисгармонії у їхніх стосунках та явної співчутливої потреби у спілкуванні.
Астрологи стверджують, що Рибам життєво важливо у цей період контролювати свої емоції, не накручувати себе. Можна займатися медитацією або творчою роботою для того, щоб віднайти внутрішню гармонію.
Загальні рекомендації та заборони у ретроградний меркурій в серпні 2023
Під час ретроградного Меркурію можна зробити кілька речей, щоб допомогти собі пережити цей період:
- зосереджуйтеся на позитивних емоціях;
- завершуйте незакінчені справи;
- будьте обачливі з комунікацією;
- практикуйте уважність та свідомість;
- уникайте підписання контрактів (або уважно їх переглядайте);
- створюйте резервні копії своїх даних;
- зосередьтеся на духовному розвитку та медитації;
- зміцнюйте свій імунітет та здоров'я;
- займайтеся творчістю;
- перевіряйте свої плани та домовленості.
У період ретроградного Меркурія не слід:
- займатися розв'язанням ділових питань — зростає ризик допустити помилки;
- піддаватися на провокації в спілкуванні та стосунках — високий ризик непорозумінь, помилок;
- планувати операції, крім термінових;
- купувати техніку і звертатися в автомайстерню — техніка може вийти з ладу, а лагодження принесе багато проблем;
- влаштовуватися на нову роботу;
- починати навчання — його не вдасться закінчити;
- вирушати в далекі поїздки.
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