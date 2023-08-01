Сатанинські дні у серпні 2023 — коли небезпечні дати та як підготуватися

Фотосесія дівчини у містичному стилі. Фото: google.com

Астрологи стверджують, що кожен місяць є чотири небезпечні дні, у які не можна нічого планувати й займатися важливими справами. Такі дні називають сатанинськими або днями богині Гекати.

Розповідаємо, коли очікувати дні Гекати в серпні 2023 року, у чому їх небезпека та як правильно підготуватися.

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Хто така богиня Геката

Гекатою називають давньогрецьку богиню місячного світла. За переказами, вона володіла забороненими знаннями, секретами потойбічного світу, зналася на чорній магії, отрутах.

Богиню зазвичай зображали у вигляді трьох жінок, які з'єднані спинами зі смолоскипами, зміями або кинджалами у руках. Кожне обличчя Гекати символізує місячну фазу.

Богиня Геката. Фото: kartinkin.net

Що таке дні Гекати

Дні Гекати — 9, 15, 23, 29 дні місячного календаря, коли Місяць стає невидимим і відвертає своє "обличчя" від Землі. Ці дні вважаються найкритичнішими точками кожного циклу Місяця.

Вважається, що в цей час сили темряви й зла переважають над силами добра і світла, тому ці дати ще називають сатанинськими. Саме цим дням приписували різні жахливі та катастрофічні прогнози.

Дні Гекати у серпні 2023 — детальний список та прогнози

15 місячний день — з 31 липня по 1 серпня

День спокус. Цього дня дуже легко потрапити на гачок до шахраїв, піддатися поганим вчинкам, збитися зі шляху або піти за помилковими ідеалами. У любовних стосунках є ризик зради.

Щоб уникнути негативних наслідків, цього дня варто контролювати свої емоції, не спілкуватися з малознайомими людьми, не грати в азартні ігри та не піддаватися на провокації ззовні.

23 місячний день — з 8 по 9 серпня

День емоційних гойдалок. У цей час енергетика навколишнього світу, як і емоції людей, дуже нестабільна. Є ризик конфліктів, надмірної необґрунтованої агресії. Якщо вивільнити злість і інші негативні емоції є ризик наробити фатальних помилок.

Тож цього дня категорично заборонено проявляти агресивність щодо інших. Якщо відчуваєте, що вам важко стримувати себе, краще усамітнитися.

29 місячний день — з 15 по 16 серпня

Це один з найстрашніших та найнебезпечніших днів місяця. Впоратися з енергетикою дня не кожному під силу. Саме в цей період найбільші ризики розірвати відносини любовні, дружні або ділові. Високі ризики провокацій і зрад.

У 29 місячну добу важливо тримати свої емоції під контролем, кожен свій крок зважувати та ретельно обдумувати.

Якщо є можливість, проведіть цей день наодинці з собою, проаналізуйте події останнього місяця та підсумуйте. Це допоможе вам краще зрозуміти свої емоції та зробити вірні кроки у майбутньому.

9 місячний день — з 24 по 25 серпня

День самообману. Є ризик потонути у світі ілюзій і ошуканих очікувань. Саме тому не дивуйтеся, якщо в зазначений період зіткнетеся з неадекватною поведінкою людей, невиконанням обіцянок або відвертою брехнею.

Містична фотосесія з чорною вуаллю. Фото: google.com

Що не можна робити в сатанинські дні 2023

Щоб не піддатися впливу темних сил у дні Гекати не можна:

укладати важливі договори та угоди;

починати нові справи;

змінювати місце проживання;

планувати поїздки та подорожі;

сваритися;

з'ясовувати стосунки;

ображатися;

вступати в конфлікти;

носити з собою великі суми грошей;

робити великі та дорогі покупки;

розмовляти з незнайомцями;

керуватися емоціями.

Що можна робити в сатанинські дні 2023

У нестабільні "темні" дати можна:

усамітнюватися;

відпочивати;

гуляти на свіжому повітрі;

проводити час на природі;

займатися творчістю;

займатися хобі;

молитися і поститися;

проводити час з близькими;

допомагати нужденним;

працювати.

Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем на серпень 2023 року, щоб дізнатися про найбільш вдалі дні та ті, які можуть нести небезпеку.