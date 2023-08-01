Сатанинські дні у серпні 2023 — коли небезпечні дати та як підготуватися

Сатанинські дні у серпні 2023. Коли чекати та чого остерігатися?
Астрологи стверджують, що кожен місяць є чотири небезпечні дні, у які не можна нічого планувати й займатися важливими справами. Такі дні називають сатанинськими або днями богині Гекати.
Розповідаємо, коли очікувати дні Гекати в серпні 2023 року, у чому їх небезпека та як правильно підготуватися.
Хто така богиня Геката
Гекатою називають давньогрецьку богиню місячного світла. За переказами, вона володіла забороненими знаннями, секретами потойбічного світу, зналася на чорній магії, отрутах.
Богиню зазвичай зображали у вигляді трьох жінок, які з'єднані спинами зі смолоскипами, зміями або кинджалами у руках. Кожне обличчя Гекати символізує місячну фазу.
Що таке дні Гекати
Дні Гекати — 9, 15, 23, 29 дні місячного календаря, коли Місяць стає невидимим і відвертає своє "обличчя" від Землі. Ці дні вважаються найкритичнішими точками кожного циклу Місяця.
Вважається, що в цей час сили темряви й зла переважають над силами добра і світла, тому ці дати ще називають сатанинськими. Саме цим дням приписували різні жахливі та катастрофічні прогнози.
Дні Гекати у серпні 2023 — детальний список та прогнози
15 місячний день — з 31 липня по 1 серпня
День спокус. Цього дня дуже легко потрапити на гачок до шахраїв, піддатися поганим вчинкам, збитися зі шляху або піти за помилковими ідеалами. У любовних стосунках є ризик зради.
Щоб уникнути негативних наслідків, цього дня варто контролювати свої емоції, не спілкуватися з малознайомими людьми, не грати в азартні ігри та не піддаватися на провокації ззовні.
23 місячний день — з 8 по 9 серпня
День емоційних гойдалок. У цей час енергетика навколишнього світу, як і емоції людей, дуже нестабільна. Є ризик конфліктів, надмірної необґрунтованої агресії. Якщо вивільнити злість і інші негативні емоції є ризик наробити фатальних помилок.
Тож цього дня категорично заборонено проявляти агресивність щодо інших. Якщо відчуваєте, що вам важко стримувати себе, краще усамітнитися.
29 місячний день — з 15 по 16 серпня
Це один з найстрашніших та найнебезпечніших днів місяця. Впоратися з енергетикою дня не кожному під силу. Саме в цей період найбільші ризики розірвати відносини любовні, дружні або ділові. Високі ризики провокацій і зрад.
У 29 місячну добу важливо тримати свої емоції під контролем, кожен свій крок зважувати та ретельно обдумувати.
Якщо є можливість, проведіть цей день наодинці з собою, проаналізуйте події останнього місяця та підсумуйте. Це допоможе вам краще зрозуміти свої емоції та зробити вірні кроки у майбутньому.
9 місячний день — з 24 по 25 серпня
День самообману. Є ризик потонути у світі ілюзій і ошуканих очікувань. Саме тому не дивуйтеся, якщо в зазначений період зіткнетеся з неадекватною поведінкою людей, невиконанням обіцянок або відвертою брехнею.
Що не можна робити в сатанинські дні 2023
Щоб не піддатися впливу темних сил у дні Гекати не можна:
- укладати важливі договори та угоди;
- починати нові справи;
- змінювати місце проживання;
- планувати поїздки та подорожі;
- сваритися;
- з'ясовувати стосунки;
- ображатися;
- вступати в конфлікти;
- носити з собою великі суми грошей;
- робити великі та дорогі покупки;
- розмовляти з незнайомцями;
- керуватися емоціями.
Що можна робити в сатанинські дні 2023
У нестабільні "темні" дати можна:
- усамітнюватися;
- відпочивати;
- гуляти на свіжому повітрі;
- проводити час на природі;
- займатися творчістю;
- займатися хобі;
- молитися і поститися;
- проводити час з близькими;
- допомагати нужденним;
- працювати.
Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем на серпень 2023 року, щоб дізнатися про найбільш вдалі дні та ті, які можуть нести небезпеку.