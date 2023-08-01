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Сатанинські дні у серпні 2023. Коли чекати та чого остерігатися?

1 серпня 2023 23:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Сатанинські дні у серпні 2023 — коли небезпечні дати та як підготуватися
Фотосесія дівчини у містичному стилі. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Астрологи стверджують, що кожен місяць є чотири небезпечні дні, у які не можна нічого планувати й займатися важливими справами. Такі дні називають сатанинськими або днями богині Гекати. 

Розповідаємо, коли очікувати дні Гекати в серпні 2023 року, у чому їх небезпека та як правильно підготуватися. 

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Хто така богиня Геката

Гекатою називають давньогрецьку богиню місячного світла. За переказами, вона володіла забороненими знаннями, секретами потойбічного світу, зналася на чорній магії, отрутах.  

Богиню зазвичай зображали у вигляді трьох жінок, які з'єднані спинами зі смолоскипами, зміями або кинджалами у руках. Кожне обличчя Гекати символізує місячну фазу. 

 

Хто така богиня Геката
Богиня Геката. Фото: kartinkin.net

Що таке дні Гекати

Дні Гекати — 9, 15, 23, 29 дні місячного календаря, коли Місяць стає невидимим і відвертає своє "обличчя" від Землі. Ці дні вважаються найкритичнішими точками кожного циклу Місяця.

Вважається, що в цей час сили темряви й зла переважають над силами добра і світла, тому ці дати ще називають сатанинськими. Саме цим дням приписували різні жахливі та катастрофічні прогнози. 

Дні Гекати у серпні 2023 — детальний список та прогнози

15 місячний день — з 31 липня по 1 серпня

День спокус. Цього дня дуже легко потрапити на гачок до шахраїв, піддатися поганим вчинкам, збитися зі шляху або піти за помилковими ідеалами. У любовних стосунках є ризик зради. 

Щоб уникнути негативних наслідків, цього дня варто контролювати свої емоції, не спілкуватися з малознайомими людьми, не грати в азартні ігри та не піддаватися на провокації ззовні.

23 місячний день — з 8 по 9 серпня

День емоційних гойдалок. У цей час енергетика навколишнього світу, як і емоції людей, дуже нестабільна. Є ризик конфліктів, надмірної необґрунтованої агресії. Якщо вивільнити злість і інші негативні емоції є ризик наробити фатальних помилок. 

Тож цього дня категорично заборонено проявляти агресивність щодо інших. Якщо відчуваєте, що вам важко стримувати себе, краще усамітнитися. 

29 місячний день — з 15 по 16 серпня

Це один з найстрашніших та найнебезпечніших днів місяця. Впоратися з енергетикою дня не кожному під силу. Саме в цей період найбільші ризики розірвати відносини любовні, дружні або ділові. Високі ризики провокацій і зрад.

У 29 місячну добу важливо тримати свої емоції під контролем, кожен свій крок зважувати та ретельно обдумувати. 

Якщо є можливість, проведіть цей день наодинці з собою, проаналізуйте події останнього місяця та підсумуйте. Це допоможе вам краще зрозуміти свої емоції та зробити вірні кроки у майбутньому.

9 місячний день — з 24 по 25 серпня

День самообману. Є ризик потонути у світі ілюзій і ошуканих очікувань. Саме тому не дивуйтеся, якщо в зазначений період зіткнетеся з неадекватною поведінкою людей, невиконанням обіцянок або відвертою брехнею.

 

Дні Гекати у серпні 2023 — детальний список та прогнози
Містична фотосесія з чорною вуаллю. Фото: google.com

Що не можна робити в сатанинські дні 2023

Щоб не піддатися впливу темних сил у дні Гекати не можна:

  • укладати важливі договори та угоди;
  • починати нові справи;
  • змінювати місце проживання;
  • планувати поїздки та подорожі;
  • сваритися;
  • з'ясовувати стосунки;
  • ображатися;
  • вступати в конфлікти;
  • носити з собою великі суми грошей;
  • робити великі та дорогі покупки;
  • розмовляти з незнайомцями;
  • керуватися емоціями.

Що можна робити в сатанинські дні 2023

У нестабільні "темні" дати можна:

  • усамітнюватися;
  • відпочивати;
  • гуляти на свіжому повітрі;
  • проводити час на природі;
  • займатися творчістю;
  • займатися хобі;
  • молитися і поститися;
  • проводити час з близькими;
  • допомагати нужденним;
  • працювати. 

Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем на серпень 2023 року, щоб дізнатися про найбільш вдалі дні та ті, які можуть нести небезпеку. 

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