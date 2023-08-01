Сатанинские дни в августе 2023 — когда опасные даты и как подготовиться

Фотосессия девушки в мистическом стиле. Фото: google.com

Астрологи утверждают, что в каждом месяце есть четыре опасных дня, в которые нельзя ничего планировать и заниматься важными делами. Такие дни называют сатанинскими или днями богини Гекаты.

Рассказываем, когда ждать дни Гекаты в августе 2023 года, в чем их опасность и как правильно подготовиться.

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Кто такая богиня Геката

Гекатой называют древнегреческую богиню лунного света. По преданию, она владела запретными знаниями, секретами потустороннего мира, разбиралась в черной магии, ядах.

Богиню обычно изображали в виде трех женщин, соединенных спинами с факелами, змеями или кинжалами в руках. Каждое лицо Гекаты символизирует лунную фазу.

Богиня Геката. Фото: kartinkin.net

Что такое дни Гекаты

Дни Гекаты — 9-й, 15-й, 23-й, 29-й день лунного календаря, когда Луна становится невидимой и отворачивает свое "лицо" от Земли. Эти дни считаются критическими точками каждого цикла Луны.

Считается, что в это время силы тьмы и зла превосходят силы добра и света, поэтому эти даты еще называют сатанинскими. Именно в эти дни приписывали разные ужасные и катастрофические прогнозы.

Дни Гекаты в августе 2023 — подробный список и прогнозы

15-й лунный день — с 31 июля по 1 августа

День соблазнов. В этот день очень легко попасть на крючок к мошенникам, поддаться плохим поступкам, сбиться с пути или последовать ложным идеалам. В любовных отношениях есть риск измены.

Чтобы избежать негативных последствий, в этот день следует контролировать свои эмоции, не общаться с малознакомыми людьми, не играть в азартные игры и не поддаваться на провокации извне.

23-й лунный день — с 8 по 9 августа

День эмоциональных качелей. В настоящее время энергетика окружающего мира, как и эмоции людей, очень нестабильна. Есть риск конфликтов, чрезмерной необоснованной агрессии. Если высвободить злобу и другие отрицательные эмоции, есть риск наделать роковых ошибок.

Поэтому в этот день категорически запрещено проявлять агрессивность по отношению к другим. Если чувствуете, что вам тяжело сдерживать себя, лучше уединиться.

29-й лунный день — с 15 по 16 августа

Это один из самых страшных и опасных дней месяца. Справиться с энергетикой дня не каждому по силам. Именно в этот период наибольшие риски разорвать отношения любовные, дружеские или деловые. Высокие риски провокаций и измен.

В 29-е лунные сутки важно держать свои эмоции под контролем, каждый свой шаг взвешивать и тщательно обдумывать.

Если есть возможность, проведите этот день наедине с собой, проанализируйте события последнего месяца и подведите итоги. Это поможет вам лучше понять свои эмоции и сделать верные шаги в будущем.

9-й лунный день — с 24 по 25 августа

День самообмана. Есть риск утонуть в мире иллюзий и обманутых ожиданий. Именно поэтому не удивляйтесь, если в указанный период столкнетесь с неадекватным поведением людей, невыполнением обещаний или откровенной ложью.

Мистическая фотосессия с черной вуалью. Фото: google.com

Что нельзя делать в сатанинские дни 2023 года

Чтобы не поддаться влиянию темных сил в дни Гекаты нельзя:

заключать важные договоры и соглашения;

начинать новые дела;

изменять место жительства;

планировать поездки и поездки;

ссориться;

выяснять отношения;

обижаться;

вступать в конфликты;

носить с собой большие суммы денег;

делать большие и дорогие покупки;

разговаривать с незнакомцами;

руководствоваться эмоциями.

Что можно делать в сатанинские дни 2023 года

В нестабильные "темные" дать можно:

уединяться;

отдыхать;

гулять на свежем воздухе;

проводить время на природе;

заниматься творчеством;

заниматься хобби;

молиться и поститься;

проводить время с близкими;

помогать нуждающимся;

работать.

Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем на август 2023 года, чтобы узнать наиболее удачные дни и те, которые могут представлять опасность.