Сатанинские дни в августе 2023 — когда опасные даты и как подготовиться

Сатанинские дни в августе 2023. Когда ждать и чего остерегаться?
Астрологи утверждают, что в каждом месяце есть четыре опасных дня, в которые нельзя ничего планировать и заниматься важными делами. Такие дни называют сатанинскими или днями богини Гекаты.
Рассказываем, когда ждать дни Гекаты в августе 2023 года, в чем их опасность и как правильно подготовиться.
Кто такая богиня Геката
Гекатой называют древнегреческую богиню лунного света. По преданию, она владела запретными знаниями, секретами потустороннего мира, разбиралась в черной магии, ядах.
Богиню обычно изображали в виде трех женщин, соединенных спинами с факелами, змеями или кинжалами в руках. Каждое лицо Гекаты символизирует лунную фазу.
Что такое дни Гекаты
Дни Гекаты — 9-й, 15-й, 23-й, 29-й день лунного календаря, когда Луна становится невидимой и отворачивает свое "лицо" от Земли. Эти дни считаются критическими точками каждого цикла Луны.
Считается, что в это время силы тьмы и зла превосходят силы добра и света, поэтому эти даты еще называют сатанинскими. Именно в эти дни приписывали разные ужасные и катастрофические прогнозы.
Дни Гекаты в августе 2023 — подробный список и прогнозы
15-й лунный день — с 31 июля по 1 августа
День соблазнов. В этот день очень легко попасть на крючок к мошенникам, поддаться плохим поступкам, сбиться с пути или последовать ложным идеалам. В любовных отношениях есть риск измены.
Чтобы избежать негативных последствий, в этот день следует контролировать свои эмоции, не общаться с малознакомыми людьми, не играть в азартные игры и не поддаваться на провокации извне.
23-й лунный день — с 8 по 9 августа
День эмоциональных качелей. В настоящее время энергетика окружающего мира, как и эмоции людей, очень нестабильна. Есть риск конфликтов, чрезмерной необоснованной агрессии. Если высвободить злобу и другие отрицательные эмоции, есть риск наделать роковых ошибок.
Поэтому в этот день категорически запрещено проявлять агрессивность по отношению к другим. Если чувствуете, что вам тяжело сдерживать себя, лучше уединиться.
29-й лунный день — с 15 по 16 августа
Это один из самых страшных и опасных дней месяца. Справиться с энергетикой дня не каждому по силам. Именно в этот период наибольшие риски разорвать отношения любовные, дружеские или деловые. Высокие риски провокаций и измен.
В 29-е лунные сутки важно держать свои эмоции под контролем, каждый свой шаг взвешивать и тщательно обдумывать.
Если есть возможность, проведите этот день наедине с собой, проанализируйте события последнего месяца и подведите итоги. Это поможет вам лучше понять свои эмоции и сделать верные шаги в будущем.
9-й лунный день — с 24 по 25 августа
День самообмана. Есть риск утонуть в мире иллюзий и обманутых ожиданий. Именно поэтому не удивляйтесь, если в указанный период столкнетесь с неадекватным поведением людей, невыполнением обещаний или откровенной ложью.
Что нельзя делать в сатанинские дни 2023 года
Чтобы не поддаться влиянию темных сил в дни Гекаты нельзя:
- заключать важные договоры и соглашения;
- начинать новые дела;
- изменять место жительства;
- планировать поездки и поездки;
- ссориться;
- выяснять отношения;
- обижаться;
- вступать в конфликты;
- носить с собой большие суммы денег;
- делать большие и дорогие покупки;
- разговаривать с незнакомцами;
- руководствоваться эмоциями.
Что можно делать в сатанинские дни 2023 года
В нестабильные "темные" дать можно:
- уединяться;
- отдыхать;
- гулять на свежем воздухе;
- проводить время на природе;
- заниматься творчеством;
- заниматься хобби;
- молиться и поститься;
- проводить время с близкими;
- помогать нуждающимся;
- работать.
Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем на август 2023 года, чтобы узнать наиболее удачные дни и те, которые могут представлять опасность.