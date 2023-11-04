Магнитные бури в ноябре 04.11.2023 сегодня — что ждет украинцев

Прогноз магнитных бурь на сегодняшний день — чего ожидать украинцам
Магнитные бури, в субботу, 4 ноября, украинцы могут не ждать . Из-за низкой активности на Солнце удалось зафиксировать восемь вспышек С-класса и одну вспышку М-класса - М1,18.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 4 ноября
По прогнозу астросиноптиков, сегодня, 4 ноября, магнитная область Земли будет спокойной. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками класса М.
Солнечная активность на 4 ноября:
- вероятность малого геомагнитного шторма – 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса – 35%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%;
- количество солнечных пятен - 32.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,18 может повлечь за собой небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.
Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь
Если вы относитесь к метеозависимым людям, страдая во время магнитных бурь от головной боли, сонливости и слабости, повышенного или пониженного давления или головокружения, соблюдайте следующие рекомендации:
- откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
- откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пейте воду, зеленый чай и компоты;
- снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- проводите больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;
- примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, что астросиноптики уже подготовили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 года.
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