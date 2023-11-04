Магнитные бури в ноябре 04.11.2023 сегодня — что ждет украинцев

Женщина страдает от сильной головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: 1+1

Магнитные бури, в субботу, 4 ноября, украинцы могут не ждать . Из-за низкой активности на Солнце удалось зафиксировать восемь вспышек С-класса и одну вспышку М-класса - М1,18.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 4 ноября

По прогнозу астросиноптиков, сегодня, 4 ноября, магнитная область Земли будет спокойной. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками класса М.

Прогноз магнитных бурь на 2-6 ноября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 4 ноября:

вероятность малого геомагнитного шторма – 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса – 35%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%;

количество солнечных пятен - 32.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Последствия магнитных бурь на организм женщины. Фото: ТСН

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,18 может повлечь за собой небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь

Если вы относитесь к метеозависимым людям, страдая во время магнитных бурь от головной боли, сонливости и слабости, повышенного или пониженного давления или головокружения, соблюдайте следующие рекомендации:

откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;

откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пейте воду, зеленый чай и компоты;

снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

проводите больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;

примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, что астросиноптики уже подготовили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 года.