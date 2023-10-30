Коли магнітні бурі у листопаді 2023 року — найнебезпечніші дати

Вплив магнітних бур на метеозалежних людей. Фото: Новини.LIVE

У листопаді примхливе Сонце буде досить активне й влаштує Землі неприємні сюрпризи у вигляді сонячних спалахів, викидів корональних мас та плазми. Тож, в останній місяць осені українцям слід бути готовими до сильних магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготувало детальний розклад магнітних коливань на листопад 2023 року, який допоможе вчасно підготуватися до найнебезпечніших геомагнітних днів місяця.

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Магнітна буря — що це таке та чому виникає

Про магнітні бурі, напевно, чув кожен. Ці два слова асоціюються з головним болем, перепадами настрою та поганим самопочуттям.

Проте, що собою являють магнітні бурі? Як вони виникають та чому?

Магнітні бурі — це явища в атмосфері та магнітному полі Землі, які виникають під впливом сонячної активності, зокрема через спалахи на Сонці, викиди корональних мас або ж плазми. Ці сонячні процеси випускають заряджені частинки та енергію у космос, впливаючи на магнітне поле нашої планети, збурюючи його.

До речі, саме магнітні бурі причетні до такого дивовижного явища як полярне сяйво або аврора. Це відбувається через збільшення кількості заряджених частинок у верхній атмосфері.

Сонячний вітер, що стикається з магнітосферою Землі. Фото: NASA

Як магнітні бурі впливають на нашу планету

Науково доведено, що магнітні бурі можуть мати сильний вплив на здоров'я астронавтів, які перебувають у космосі, посилюючи шкідливі космічні промені.

Магнітні бурі можуть вплинути не тільки на людину, геошторми можуть спричиняти наступні наслідки для Землі та її атмосфери:

виникнення перешкод в роботі супутників;

збільшення ризику пошкодження супутників;

зміни в магнітному полі Землі, що впливає на роботу компасів та навігаційних систем;

збої в роботі електричних мереж та інших систем, що працюють на основі електричної енергії.

Спалахи на Сонці. Фото: NASA/Casey Reed

Магнітні бурі у листопаді 2023 року — детальний розклад на місяць

В останній місяць осені слід бути готовими до геоштормів, які впливатимуть на самопочуття та здоров'я.

Розклад магнітних бур на листопад виглядає наступним чином:

1 листопада — K-Index 6 (Потужна магнітна буря) ;

; 2 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 3 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 4 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 5 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 6 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 7 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 8 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 9 листопада — K-Index 4 (Магнітна буря середньої сили) ;

; 10 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 11 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 12 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 13 листопада — K-Index 3 (Слабка магнітна буря, але вплив відчутний) ;

; 14 листопада — K-Index 4 (Середня магнітна буря) ;

; 15 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 16 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 17 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 18 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 19 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 20 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 21 листопада — K-Index 4 (Середня магнітна буря) ;

; 22 листопада — K-Index 3 (Слабка магнітна буря) ;

; 23 листопада — K-Index 4 (Середня магнітна буря) ;

; 24 листопада — K-Index 4 (Середня магнітна буря) ;

; 25 листопада — K-Index 5 (Сильна магнітна буря) ;

; 26 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 27 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 28 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 29 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 30 листопада — K-Index 2 (Слабка магнітна буря).

Вплив магнітних бур на метеозалежних людей. Фото: Новини.LIVE

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини

Вчені все ще сперечаються з приводу того, який саме вплив магніти бурі можуть мати на людський організм. Проте, помічено, що під час геоштормів люди можуть відчувати погіршення здоров'я, негативні емоції. Причому вплив може бути відчутним ще за кілька днів до настання дня "Х".

Ступінь виразності та характер впливу магнітних бур здебільшого є індивідуальними та пов'язані з психологічним станом людини, часом року та схильністю до серцево-судинних захворювань.

За спостереженнями медиків, у цей період збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень.

Найчастіше під час геомагнітних коливань люди можуть відчувати такі неприємні симптоми:

дратівливість;

агресія;

депресивні настрої;

підвищення тривожності;

апатія;

порушення концентрації;

сонливість;

безсоння;

загальна слабкість;

головний біль;

мігрень;

запаморочення;

стрибки тиску;

порушення серцевого ритму;

ломота у тілі;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Погане самопочуття через магнітні бурі. Фото: istockphoto.com

Що робити перед настанням магнітних бур

Лікарі радять готуватися до магнітних бур і за 3-4 дні до їх початку дотримуватися наступних рекомендацій:

зменшити фізичні навантаження;

зменшити розумові навантаження;

уникати стресів та стресових ситуацій;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

уникати вживання кави та енергетичних напоїв;

виключити алкоголь;

курцям варто зменшити кількість цигарок на день;

більше відпочивати та висипатися;

пити більше чистої води;

пити трав'яні чаї;

включити у свій раціон більше сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів та риби;

підтримувати здоровий раціон;

займайтеся хобі або будь-якими приємними справами;

спілкуватися з приємними людьми;

спілкуватися з тваринами;

перевірити вміст аптечки на наявність необхідних ліків.

Такі дії допоможуть вам пережити навіть найсильніші магнітні бурі непомітно для здоров'я.

Здоровий спосіб життя. Фото: depositphotos.com

Також вам може стати у пригоді місячний календар справ на листопад, який розповість про найвдаліші дні та дати, у які слід бути обережними й не приймати серйозних рішень.