Когда магнитные бури в ноябре 2023 года — самые опасные даты

Воздействие магнитных бурь на метеозависимых людей. Фото: Новости.

В ноябре капризное Солнце будет достаточно активно и устроит на Земле неприятные сюрпризы в виде солнечных вспышек, выбросов корональных масс и плазмы. Итак, в последний месяц осени украинцам следует быть готовыми к сильным магнитным бурям, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовило детальное расписание магнитных колебаний на ноябрь 2023 года, которое поможет вовремя подготовиться к самым опасным геомагнитным дням месяца.

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Магнитная буря — что это такое и почему возникает

О магнитных бурях, наверное, слышал каждый. Эти два слова ассоциируются с головными болями, перепадами настроения и плохим самочувствием.

Однако, что собой представляют магнитные бури? Как они возникают и почему?

Магнитные бури — это явления в атмосфере и магнитном поле Земли, которые возникают под влиянием солнечной активности, в частности из-за вспышек на Солнце, выбросов корональных масс или плазмы. Эти солнечные процессы испускают заряженные частицы и энергию в космос, воздействуя на магнитное поле нашей планеты, возмущая его.

Кстати, именно магнитные бури причастны к такому удивительному явлению как полярное сияние или аврора. Это происходит из-за увеличения количества заряженных частиц в верхней атмосфере.

Солнечный ветер, сталкивающийся с магнитосферой Земли. Фото: NASA

Как магнитные бури влияют на нашу планету

Научно доказано, что магнитные бури могут оказать сильное влияние на здоровье находящихся в космосе астронавтов, усиливая вредные космические лучи.

Магнитные бури могут повлиять не только на человека, геоштормы могут вызвать следующие последствия для Земли и ее атмосферы:

возникновение помех в работе спутников;

увеличение риска повреждения спутников;

изменения в магнитном поле Земли, что влияет на работу компасов и навигационных систем;

сбои в работе электрических сетей и других систем работающих на основе электрической энергии.

Вспышки на Солнце. Фото: NASA/Casey Reed

Магнитные бури в ноябре 2023 года — подробное расписание на месяц

В последний месяц осени следует быть готовыми к геоштормам, которые будут влиять на самочувствие и здоровье.

Расписание магнитных бурь на ноябрь выглядит следующим образом:

1 ноября — K-Index 6 (Мощная магнитная буря) ;

; 2 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 3 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 4 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 5 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 6 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 7 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 8 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 9 ноября — K-Index 4 (Магнитная буря средней силы) ;

; 10 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 11 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 12 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 13 ноября — K-Index 3 (Слабая магнитная буря, но ощутимая) ;

— ; 14 ноября — K-Index 4 (Средняя магнитная буря) ;

; 15 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 16 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 17 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 18 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 19 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 20 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 21 ноября — K-Index 4 (Средняя магнитная буря) ;

; 22 ноября — K-Index 3 (Слабая магнитная буря) ;

; 23 ноября — K-Index 4 (Средняя магнитная буря) ;

; 24 ноября — K-Index 4 (Средняя магнитная буря) ;

; 25 ноября — K-Index 5 (Сильная магнитная буря) ;

; 26 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 27 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 28 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 29 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 30 ноября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря).

Воздействие магнитных бурь на метеозависимых людей. Фото: Новини.LIVE

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Ученые все еще спорят о том, какое влияние магниты бури могут иметь на человеческий организм. Однако замечено, что во время геоштормов люди могут испытывать ухудшение здоровья, негативные эмоции. Причем влияние может быть ощутимо еще за несколько дней до наступления дня "Х".

Степень выраженности и характер воздействия магнитных бурь в основном индивидуальны и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

По наблюдениям медиков, в этот период увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Чаще во время геомагнитных колебаний люди могут испытывать следующие неприятные симптомы:

раздражительность;

агрессия;

депрессивные настроения;

повышение тревожности;

апатия;

нарушение концентрации;

сонливость;

бессонница;

общая слабость;

головная боль;

мигрень;

головокружение;

скачки давления;

нарушение сердечного ритма;

ломота в теле;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Плохое самочувствие из-за магнитных бурей. Фото: istockphoto.com

Что делать перед наступлением магнитных бурь

Врачи советуют готовиться к магнитным бурям и за 3-4 дня до их начала следовать следующим рекомендациям:

уменьшить физические нагрузки;

уменьшить умственные нагрузки;

избегать стрессов и стрессовых ситуаций;

проводить больше времени на свежем воздухе;

избегать употребления кофе и энергетических напитков;

исключить алкоголь;

курильщикам следует уменьшить количество сигарет в день;

больше отдыхать и высыпаться;

пить больше чистой воды;

пить травяные чаи;

включить в свой рацион больше сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы;

поддерживать здоровый рацион;

занимайтесь хобби или любыми приятными делами;

общаться с приятными людьми;

общаться с животными;

проверить содержание аптечки на наличие необходимого лекарства.

Такие действия помогут вам пережить даже самые сильные магнитные бури для здоровья незаметно.

Здоровый образ жизни. Фото: depositphotos.com

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