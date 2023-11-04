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Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого очікувати українцям

4 листопада 2023 08:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у листопаді 04.11.2023 сьогодні — що чекає на українців
Жінка страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: 1+1
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі, у суботу, 4 листопада, українці можуть не очікувати. Через низьку активність на Сонці вдалося зафіксувати вісім спалахів С-класу та один спалах М-класу — М1,18.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 листопада

За прогнозом астросиноптиків, сьогодні, 4 листопада, магнітна сфера Землі буде спокійною. На Сонці є ймовірність низької активності, із можливими спалахами класу М. 

Прогноз магнітних бур на 2-6 листопада 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 2-6 листопада 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 4 листопада:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 32.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Магнітні бурі: що це таке та чи можуть викликати головний біль, метеозалежність - відео — Здоров'я — tsn.ua
Наслідки магнітних бур на організм жінки. Фото: ТСН

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,18 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Як вберегти себе від впливу магнітних бур

Якщо ви належите до метеозалежних людей, страждаючи під час магнітних бур від головного болю, сонливості й слабкості, підвищеного або зниженого тиску чи запаморочення, дотримуйтесь таких рекомендацій:

  • відмовтесь від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;
  • відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пийте воду, зелений чай та компоти;
  • зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;
  • прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, що астросиноптики вже підготували прогноз магнітних бур на листопад 2023 року. 

 

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