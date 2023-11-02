Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого чекати метеозалежним українцям arrow

Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого чекати метеозалежним українцям

2 листопада 2023 08:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у листопаді 02.11.2023 сьогодні — що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі в четвер, 2 листопада, українці можуть не очікувати. За добу на Сонці спостерігали низьку активність. Також вдалося зафіксувати вісім спалахів С-класу та один спалах М-класу — М1,18.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 2 листопада

За прогнозом астросиноптиків, сьогодні, 2 листопада, магнітна сфера Землі буде спокійною. На Сонці є ймовірність низької активності, із можливими спалахами класу М.

Сонячна активність на 2 листопада:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 50.
Прогноз магнітних бур на 2-6 листопада 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 2-6 листопада 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,18 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Якщо ви належите до метеозалежних людей, страждаючи під час магнітних бур від головного болю, сонливості й слабкості, підвищеного або зниженого тиску чи запаморочення, дотримуйтесь таких рекомендацій:

  • відмовтесь від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;
  • відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пийте воду, зелений чай та компоти;
  • зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;
  • прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.
Метеозалежна дівчина страждає від впливу магнітних бур
Метеозалежна дівчина страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що астросиноптики вже підготували прогноз магнітних бур на листопад 2023 року. Відомо, що в останній місяць осені українцям слід бути готовими до сильних магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі