Магнітні бурі у листопаді 02.11.2023 сьогодні — що чекає на українців

Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого чекати метеозалежним українцям
Магнітні бурі в четвер, 2 листопада, українці можуть не очікувати. За добу на Сонці спостерігали низьку активність. Також вдалося зафіксувати вісім спалахів С-класу та один спалах М-класу — М1,18.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 2 листопада
За прогнозом астросиноптиків, сьогодні, 2 листопада, магнітна сфера Землі буде спокійною. На Сонці є ймовірність низької активності, із можливими спалахами класу М.
Сонячна активність на 2 листопада:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 50.
"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,18 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.
Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним
Якщо ви належите до метеозалежних людей, страждаючи під час магнітних бур від головного болю, сонливості й слабкості, підвищеного або зниженого тиску чи запаморочення, дотримуйтесь таких рекомендацій:
- відмовтесь від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;
- відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пийте воду, зелений чай та компоти;
- зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;
- прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.
Нагадаємо, що астросиноптики вже підготували прогноз магнітних бур на листопад 2023 року. Відомо, що в останній місяць осені українцям слід бути готовими до сильних магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я.
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