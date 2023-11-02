Магнитные бури в ноябре 02.11.2023 сегодня — что ждет украинцев

Прогноз магнитных бурь на сегодня — чего ждать метеозависимым украинцам
Магнитные бури в четверг, 2 ноября, украинцы могут не ждать. Через сутки на Солнце наблюдали низкую активность. Также удалось зафиксировать восемь вспышек С-класса и одну вспышку М-класса — М1,18.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 2 ноября
По прогнозу астросиноптиков, сегодня, 2 ноября, магнитное поле Земли будет спокойным. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками класса М.
Солнечная активность на 2 ноября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 50.
"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,18 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.
Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым
Если вы относитесь к метеозависимым людям, страдая во время магнитных бурь от головной боли, сонливости и слабости, повышенного или пониженного давления, или головокружения, соблюдайте следующие рекомендации:
- откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдут вам на пользу;
- откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пейте воду, зеленый чай и компоты;
- снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- проводите больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;
- примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, что астросиноптики уже подготовили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 года. Известно, что в последний месяц осени украинцам следует быть готовыми к сильным магнитным бурям, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье.
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