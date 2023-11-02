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Прогноз магнитных бурь на сегодня — чего ждать метеозависимым украинцам

2 ноября 2023 08:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в ноябре 02.11.2023 сегодня — что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в четверг, 2 ноября, украинцы могут не ждать. Через сутки на Солнце наблюдали низкую активность. Также удалось зафиксировать восемь вспышек С-класса и одну вспышку М-класса — М1,18.

Об этом сообщает Meteoprog.

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По прогнозу астросиноптиков, сегодня, 2 ноября, магнитное поле Земли будет спокойным. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками класса М.

Солнечная активность на 2 ноября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 50.
Прогноз магнитных бурь на 2-6 ноября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 2-6 ноября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,18 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Если вы относитесь к метеозависимым людям, страдая во время магнитных бурь от головной боли, сонливости и слабости, повышенного или пониженного давления, или головокружения, соблюдайте следующие рекомендации:

  • откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдут вам на пользу;
  • откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пейте воду, зеленый чай и компоты;
  • снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • проводите больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;
  • примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Метеозависимая девушка страдает от воздействия магнитных бурь
Метеозависимая девушка страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что астросиноптики уже подготовили прогноз магнитных бурь на ноябрь 2023 года. Известно, что в последний месяц осени украинцам следует быть готовыми к сильным магнитным бурям, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье.

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