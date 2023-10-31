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Прогноз магнитных бурь на сегодняшний день — чего ждать украинцам

31 октября 2023 08:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 31.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитосфера Земли во вторник, 31 октября, будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С7,88. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Указывается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

"На протяжении последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С7,88. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Магнитные бури на 31 октября
Магнитные бури 31 октября. Фото: Мeteoagent

Солнечная активность на 31 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 34.
Женщина страдает головной болью
Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

75% населения по всему миру близко реагирует на магнитные бури. При этом каждый человек по-разному реагирует на этапы протекания самой бури.

По наблюдениям медиков, в этот период увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Во время геомагнитных бурь человек может испытывать следующие симптомы:

  • головные боли и мигрень;
  • учащенное сердцебиение;
  • бессонница;
  • общее недомогание;
  • повышение или понижение давления.

Напомним, в ноябре капризное Солнце будет достаточно активно и устроит Земле неприятные сюрпризы в виде солнечных вспышек, выбросов корональных масс и плазмы. Итак, в последний месяц осени украинцам следует быть готовыми к сильным магнитным бурям, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье. Новини.LIVE со ссылкой подготовило детальное расписание магнитных колебаний на ноябрь 2023 года.

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