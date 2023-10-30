Магнітні бурі у жовтні 30.10.2023 сьогодні — метеозалежні в небезпеці

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Помірна магнітна буря в понеділок, 30 жовтня, накриє українців. Її оцінюють рівнем G1. За добу сонячна активність була низькою, також вдалося зафіксувати один спалах класу В9,5 і чотири спалахи класу С, найбільший із яких — С4,33.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 30 жовтня

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", — йдеться в повідомленні.

Прогноз магнітних бур на кінець жовтня — початок листопада від Meteoagent. Фото: скриншот

Сьогодні, 30 жовтня, магнітне поле Землі дещо вередуватиме — від нестабільного рівня до рівня незначних штормів. На Сонці є ймовірність спалахів класів С та М.

Прогноз магнітних бур на 30 жовтня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 30 жовтня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 18.

Прогноз магнітних бур на 1-5 листопада 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як боротися з магнітними бурями метеозалежним

Магнітні бурі можуть призвести до негативних наслідків для здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Тому, якщо ви страждаєте від головного болю, сонливості й слабкості, підвищеного або зниженого тиску чи запаморочення, дотримуйтесь таких рекомендацій:

регулярно та правильно харчуйтеся;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;

висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин.

У дівчини болить голова через сонячну активність. Фото: freepik.com

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