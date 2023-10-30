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Прогноз магнитных бурь на сегодня — метеозависимые в опасности

30 октября 2023 08:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 30.10.2023 сегодня — метеозависимые в опасности
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Умеренная магнитная буря в понедельник, 30 октября, накроет украинцев. Ее оценивают уровнем G1. За сутки солнечная активность была низкой, также удалось зафиксировать одну вспышку класса В9,5 и четыре вспышки класса С, наибольшая из которых — С4,33. 

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 30 октября

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", — говорится в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на конец октября - начало ноября от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на конец октября — начало ноября от Meteoagent. Фото: скриншот

Сегодня, 30 октября, магнитное поле Земли будет несколько капризничать — от нестабильного уровня до уровня незначительных штормов. На Солнце есть возможность вспышек классов С и М.

Прогноз магнитных бурь на 30 октября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 30 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 30 октября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 18.
Прогноз магнитных бурь на 1-5 ноября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 1-5 ноября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как бороться с магнитными бурями метеозависимым

Магнитные бури могут привести к негативным последствиям для здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Поэтому, если вы страдаете от головной боли, сонливости и слабости, повышенного или пониженного давления, или головокружения, соблюдайте следующие рекомендации:

  • регулярно и правильно питайтесь;
  • не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте нормальный режим дня;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов.
У девушки болит голова из-за солнечной активности
У девушки болит голова из-за солнечной активности. Фото: freepik.com

Напомним, что украинцы перешли на зимнее время, что может привести к стрессу, недосыпаниям и сказаться на здоровье. Сомнолог Дарья Пилипенко дала несколько советов, которые подойдут всем, будучи полезны даже для тех, кто не чувствует смену времени на себе.

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