Магнитные бури в октябре 30.10.2023 сегодня — метеозависимые в опасности

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Умеренная магнитная буря в понедельник, 30 октября, накроет украинцев. Ее оценивают уровнем G1. За сутки солнечная активность была низкой, также удалось зафиксировать одну вспышку класса В9,5 и четыре вспышки класса С, наибольшая из которых — С4,33.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 30 октября

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", — говорится в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на конец октября — начало ноября от Meteoagent. Фото: скриншот

Сегодня, 30 октября, магнитное поле Земли будет несколько капризничать — от нестабильного уровня до уровня незначительных штормов. На Солнце есть возможность вспышек классов С и М.

Прогноз магнитных бурь на 30 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 30 октября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 18.

Прогноз магнитных бурь на 1-5 ноября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как бороться с магнитными бурями метеозависимым

Магнитные бури могут привести к негативным последствиям для здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Поэтому, если вы страдаете от головной боли, сонливости и слабости, повышенного или пониженного давления, или головокружения, соблюдайте следующие рекомендации:

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;

высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов.

У девушки болит голова из-за солнечной активности. Фото: freepik.com

Напомним, что украинцы перешли на зимнее время, что может привести к стрессу, недосыпаниям и сказаться на здоровье. Сомнолог Дарья Пилипенко дала несколько советов, которые подойдут всем, будучи полезны даже для тех, кто не чувствует смену времени на себе.