Магнитные бури в октябре 30.10.2023 сегодня — метеозависимые в опасности

Прогноз магнитных бурь на сегодня — метеозависимые в опасности
Умеренная магнитная буря в понедельник, 30 октября, накроет украинцев. Ее оценивают уровнем G1. За сутки солнечная активность была низкой, также удалось зафиксировать одну вспышку класса В9,5 и четыре вспышки класса С, наибольшая из которых — С4,33.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 30 октября
"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", — говорится в сообщении.
Сегодня, 30 октября, магнитное поле Земли будет несколько капризничать — от нестабильного уровня до уровня незначительных штормов. На Солнце есть возможность вспышек классов С и М.
Солнечная активность на 30 октября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 18.
Как бороться с магнитными бурями метеозависимым
Магнитные бури могут привести к негативным последствиям для здоровья метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.
Поэтому, если вы страдаете от головной боли, сонливости и слабости, повышенного или пониженного давления, или головокружения, соблюдайте следующие рекомендации:
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов.
Напомним, что украинцы перешли на зимнее время, что может привести к стрессу, недосыпаниям и сказаться на здоровье. Сомнолог Дарья Пилипенко дала несколько советов, которые подойдут всем, будучи полезны даже для тех, кто не чувствует смену времени на себе.
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