Експертка розповіла, як не нашкодити здоров'ю при переході на зимовий час

Перехід на зимовий час. Ілюстративне фото: freepik

Цієї неділі стрілки годинника переводяться на одну годину назад. Але як показує практика, далеко не всі знають, як правильно перейти на зимовий час, і при цьому — не нашкодити власному здоров'ю.

Поради як не нашкодити здоров'ю при переході на зимовий час дала сомнологиня Дар'я Пилипенко.

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На думку експертки, ми перебуваємо під природним світлом, наш внутрішній годинник синхронізується з годинником сонця. В стандартний час, коли сонце досягає свого піку опівдні, соціальний годинник також показує полудень, і ця гармонія зберігається в узгодженні з тілесним ритмом.

Натомість в момент переходу на зимовий час через різке зменшення денного світла у деяких людей може з'являтися осіння хандра, або сезонний афективний розлад.

"Активація біологічного годинника залежить від дози яскравого світла, яку ви отримуєте протягом дня. Якщо ваш внутрішній годинник не синхронізований з астрономічним часом, то вранці ви можете відчувати втому, а ввечері мати проблеми зі сном. Порушуючи свій циркадний ритм, ви також порушуєте гомеостаз сну, і це може вплинути на здоров'я", — зазначає Пилипенко.

Поради для різних вікових категорій

Сомнологиня навела й поради, які можуть допомогти різним віковим категоріям українцям не нашкодити здоров'ю при переході на зимовий час.

Немовлятам та дошкільнятам радять:

Жити за новим часом з понеділка після переведення годинників;

Організувати режим харчування при літньому часі.

Допомогти дітям розслабитися перед сном за допомогою казочок або спільних вечірніх ритуалів;

Забезпечити комфортні умови для сну (темряву в кімнаті).

Поради підліткам та молоді:

Лягати щодня пізніше в межах однієї години;

Запитати їх, чи вони відчувають роздратованість або втому, і надати можливість обговорити це.

Поради дорослим:

За 72 години до переведення годинника обмежити споживання кави та алкоголю;

Уникати переведення важливих справ на ранок після переведення годинників;

Не переїдати ввечері або перед сном;

Не споживати важку їжу та бобові по полудню;

У п'ятницю перед переведенням годинника лягти спати на годину пізніше. В суботу встати, як завжди, а лягти, як у п'ятницю. В неділю встати на годину пізніше від звичного робочого часу, а спати — по режиму суботи.

Експертка каже: найважче перехід на інший час дається тривожно-недовірливому психотипу: такі люди починають страждати та боятися, що запізняться, просплять і відчувають психологічний дискомфорт. Тому наразі, за її думкою, це більше плюс, ніж мінус для здорової людини.

Поради людям похилого віку:

В понеділок після переведення годинників не спати вдень, а лягати раніше, якщо відчувається втома;

Дотримуватися стабільного розкладу сну та спостерігати за своїм фізичним самопочуттям;

Використовувати зручне ліжко та матрац, та забезпечити приємну температуру в спальні.

Загальні правила для всіх

Експертка також розповіла, як можна допомогти організму адаптуватися, дотримуючись загальних правил для будь-якої вікової категорії:

Не вживати алкоголю та кофеїну;

Не гаяти час в ліжку, якщо сну немає;

Зменшуючи тривалість денного сну, можна налаштувати графік нічного;

Не "наздоганяти" втрачений сон на вихідних після переходу на зимовий час.

Нагадаємо, що раніше ми вже повідомляли, як перехід на зимовий час може вплинути на здоров'я. Також стало відомо, що про переведення годинників кажуть у Кабінеті міністрів України.