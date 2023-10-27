Эксперт рассказала, как не навредить здоровью при переходе на зимнее время

Переход в зимнее время. Иллюстративное фото: freepik

В это воскресенье стрелки часов переводятся на один час назад. Но как показывает практика, далеко не все знают, как правильно перейти на зимнее время, и при этом не навредить собственному здоровью.

Советы как не навредить здоровью при переходе на зимнее время дала сомнолог Дарья Пилипенко.

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Вреден ли для здоровья перевод часов

По мнению эксперта, когда мы находимся под естественным светом, наши внутренние часы синхронизируются с солнечными часами. В стандартное время, когда солнце достигает своего пика в полдень, социальные часы также показывают полдень, и эта гармония сохраняется в гармонии с телесным ритмом.

В момент перехода на зимнее время из-за резкого уменьшения дневного света у некоторых людей может появляться осенняя хандра, или сезонное аффективное расстройство.

"Активация биологических часов зависит от дозы яркого света, которую вы получаете в течение дня. Если ваши внутренние часы не синхронизированы с астрономическим временем, то утром вы можете чувствовать усталость, а вечером иметь проблемы со сном. Нарушая свой циркадный ритм, вы также нарушаете гомеостаз сна, и это может повлиять на здоровье, — отмечает Пилипенко.

Советы для разных возрастов

Сомнолог привела и советы, которые могут помочь разным возрастным категориям украинцев не навредить здоровью при переходе на зимнее время.

Младенцам и дошкольникам советуют:

Жить по новому времени с понедельника после перевода часов;

Организовать режим питания в летнее время;

Помочь детям расслабиться перед сном с помощью сказок или совместных вечерних ритуалов;

Обеспечить комфортные условия для сна (мрак в комнате).

Советы подросткам и молодежи:

Ложиться ежедневно позже в пределах одного часа;

Спросить их, чувствуют ли они раздражительность или усталость, и предоставить возможность обсудить это.

Советы взрослым:

За 72 часа до перевода часов ограничить потребление кофе и алкоголя;

Избегать перевода важных дел на утро после перевода часов;

Не переедать вечером или перед сном;

Не употреблять тяжелую пищу и бобовые после полудня;

В пятницу перед переводом часов лечь спать на час позже. В субботу встать, как обычно, а лечь, как в пятницу. В воскресенье встать на час позже обычного рабочего времени, а лечь спать — по режиму субботы.

Эксперт говорит: тяжелее всего переход на другое время дается тревожно-мнительному психотипу: такие люди начинают страдать и бояться, что опоздают, проспят и испытывают психологический дискомфорт. Поэтому, по ее мнению, это больше плюс, чем минус для здорового человека.

Советы пожилым людям:

В понедельник после перевода часов бодрствовать днем, а ложиться спать раньше, если чувствуется усталость;

Соблюдать стабильное расписание сна и наблюдать за своим физическим самочувствием;

Использовать удобную кровать и матрац, и обеспечить приятную температуру в спальне.

Общие правила для всех

Эксперт также рассказала, как можно помочь организму адаптироваться, соблюдая общие правила для любой возрастной категории:

Не употреблять алкоголь и кофеин;

Не терять время в постели, если не спится;

Уменьшая продолжительность дневного сна, можно настроить график ночного;

Не "догонять" утраченный сон на выходных после перехода на зимнее время.

Напомним, что ранее мы уже сообщали, как переход на зимнее время может повлиять на здоровье. Также стало известно, что о переводе часов говорят в Кабинете Министров Украины.