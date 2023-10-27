Эксперт рассказала, как не навредить здоровью при переходе на зимнее время
В это воскресенье стрелки часов переводятся на один час назад. Но как показывает практика, далеко не все знают, как правильно перейти на зимнее время, и при этом не навредить собственному здоровью.
Советы как не навредить здоровью при переходе на зимнее время дала сомнолог Дарья Пилипенко.
Вреден ли для здоровья перевод часов
По мнению эксперта, когда мы находимся под естественным светом, наши внутренние часы синхронизируются с солнечными часами. В стандартное время, когда солнце достигает своего пика в полдень, социальные часы также показывают полдень, и эта гармония сохраняется в гармонии с телесным ритмом.
В момент перехода на зимнее время из-за резкого уменьшения дневного света у некоторых людей может появляться осенняя хандра, или сезонное аффективное расстройство.
"Активация биологических часов зависит от дозы яркого света, которую вы получаете в течение дня. Если ваши внутренние часы не синхронизированы с астрономическим временем, то утром вы можете чувствовать усталость, а вечером иметь проблемы со сном. Нарушая свой циркадный ритм, вы также нарушаете гомеостаз сна, и это может повлиять на здоровье, — отмечает Пилипенко.
Советы для разных возрастов
Сомнолог привела и советы, которые могут помочь разным возрастным категориям украинцев не навредить здоровью при переходе на зимнее время.
Младенцам и дошкольникам советуют:
- Жить по новому времени с понедельника после перевода часов;
- Организовать режим питания в летнее время;
- Помочь детям расслабиться перед сном с помощью сказок или совместных вечерних ритуалов;
- Обеспечить комфортные условия для сна (мрак в комнате).
Советы подросткам и молодежи:
- Ложиться ежедневно позже в пределах одного часа;
- Спросить их, чувствуют ли они раздражительность или усталость, и предоставить возможность обсудить это.
Советы взрослым:
- За 72 часа до перевода часов ограничить потребление кофе и алкоголя;
- Избегать перевода важных дел на утро после перевода часов;
- Не переедать вечером или перед сном;
- Не употреблять тяжелую пищу и бобовые после полудня;
- В пятницу перед переводом часов лечь спать на час позже. В субботу встать, как обычно, а лечь, как в пятницу. В воскресенье встать на час позже обычного рабочего времени, а лечь спать — по режиму субботы.
Эксперт говорит: тяжелее всего переход на другое время дается тревожно-мнительному психотипу: такие люди начинают страдать и бояться, что опоздают, проспят и испытывают психологический дискомфорт. Поэтому, по ее мнению, это больше плюс, чем минус для здорового человека.
Советы пожилым людям:
- В понедельник после перевода часов бодрствовать днем, а ложиться спать раньше, если чувствуется усталость;
- Соблюдать стабильное расписание сна и наблюдать за своим физическим самочувствием;
- Использовать удобную кровать и матрац, и обеспечить приятную температуру в спальне.
Общие правила для всех
Эксперт также рассказала, как можно помочь организму адаптироваться, соблюдая общие правила для любой возрастной категории:
- Не употреблять алкоголь и кофеин;
- Не терять время в постели, если не спится;
- Уменьшая продолжительность дневного сна, можно настроить график ночного;
- Не "догонять" утраченный сон на выходных после перехода на зимнее время.
Напомним, что ранее мы уже сообщали, как переход на зимнее время может повлиять на здоровье. Также стало известно, что о переводе часов говорят в Кабинете Министров Украины.
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