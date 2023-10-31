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Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого чекати українцям

31 жовтня 2023 08:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у жовтні 31.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітосфера Землі у вівторок, 31 жовтня, буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С7,88. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 31 жовтня

Зазначається, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

"Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С7,88. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі на 31 жовтня
Магнітні бурі 31 жовтня. Фото: Мeteoagent

Сонячна активність на 31 жовтня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 34.
Жінка страждає на головний біль
Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

75% населення в усьому світі близько реагує на магнітні бурі. При цьому кожна людина по-різному реагує на етапи перебігу самої бурі.

За спостереженнями медиків, у цей період збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень.

Під час геомагнітних бур, людина може відчувати такі симптоми:

  • головний біль і мігрень;
  • прискорене серцебиття;
  • безсоння;
  • загальне нездужання;
  • підвищення або зниження тиску.

Нагадаємо, у листопаді примхливе Сонце буде досить активне й влаштує Землі неприємні сюрпризи у вигляді сонячних спалахів, викидів корональних мас та плазми. Тож, в останній місяць осені українцям слід бути готовими до сильних магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я. Новини.LIVE з посиланням підготувало детальний розклад магнітних коливань на листопад 2023 року.

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