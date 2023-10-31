Магнітні бурі у жовтні 31.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Прогноз магнітних бур на сьогодні — чого чекати українцям
Магнітосфера Землі у вівторок, 31 жовтня, буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С7,88. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 31 жовтня
Зазначається, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу.
"Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С7,88. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 31 жовтня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 34.
75% населення в усьому світі близько реагує на магнітні бурі. При цьому кожна людина по-різному реагує на етапи перебігу самої бурі.
За спостереженнями медиків, у цей період збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень.
Під час геомагнітних бур, людина може відчувати такі симптоми:
- головний біль і мігрень;
- прискорене серцебиття;
- безсоння;
- загальне нездужання;
- підвищення або зниження тиску.
Нагадаємо, у листопаді примхливе Сонце буде досить активне й влаштує Землі неприємні сюрпризи у вигляді сонячних спалахів, викидів корональних мас та плазми. Тож, в останній місяць осені українцям слід бути готовими до сильних магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я. Новини.LIVE з посиланням підготувало детальний розклад магнітних коливань на листопад 2023 року.
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