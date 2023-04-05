Полнолуние 6 апреля — как будет влиять Розовая Луна и чего следует остерегаться

Полнолуние оказывает сильное влияние на человека вне его воли — это нужно учитывать и быть предельно осторожным в это время.

Уже в четверг, 6 апреля, на небе засияет полная Розовая Луна, которая будет находиться под влиянием знака Весы и планеты Венеры. Это полнолуние будет иметь особое влияние на каждого из нас. Дата открывает множество новых возможностей, но не стоит расслабляться.

Рассказываем, к чему следует готовиться в апрельскую полнолуние и чего остерегаться в этот период.

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Полнолуние состоится в четверг, 6 апреля, в 06:34 по киевскому времени.

Полная Луна в апреле 2023 года станет первой после дня весеннего равноденствия. И во многих народах мира он считается первой полной в году, которая имеет особое влияние на человека.

Почему полную Луну в апреле назвали "Розовой"

Когда мы слышим название "Розовая Луна", наше воображение сразу рисует большое небесное светило, сверкающее ярким розовым цветом.

Однако на самом деле Луна не будет менять свой цвет. Это название апрельское полнолуние получило от индейцев Северной Америки в честь апрельского цветка — шиловидный флокс, распускающийся как раз в этот период.

Интересно, что китайцы называют этот период Пионовая Луна, кельты – Луна Роста, чероки – Цветочная Луна, а в Южном полушарии – Урожайный месяц. Западные христиане называют это полнолуние Пасхой.

Как полнолуние в Весах 6 апреля 2023 года будет влиять на каждого из нас

Астрологи уверяют, что Розовая Луна 2023 открывает период проявления мечтаний и поможет укрепить отношения с окружающими.

Полные, как правило, являются событиями значительных откровений и противостояния скрытым чувствам. Хотя знак зодиака Весы находится в центре внимания, все остальные знаки зодиака будут подвергнуты влиянию апрельской полной Луны.

Астрологиня Марина Скади (Марина Соколова) отмечает, что полнолуние в Весах, которое состоится 6 апреля, поможет установить равновесие в своей жизни, активизирует социальные контакты и желание найти своего идеального партнера или улучшить существующие отношения.

Управляющий полными — Венера — перемещается по знаку Тельца, где имеет сильный статус — управление, что увеличивает положительный потенциал полнолуния 6 апреля. Поэтому это хорошее время для поиска компромисса, организации совместных проектов, заключения договоров, женитьбы.

Полнолуние в Весах 6 апреля особенно благоприятно для работников индустрии красоты, творческих личностей, юристов, дипломатов, а также для тех, кто ищет любовь, романтику или делового партнера.

В то же время Луна будет в оппозиции с Юпитером, поэтому следует быть осторожными в своих желаниях. Юпитер может дать так многое, что не забрать. Или подтолкнет к необдуманным обещаниям, бешеному азарту. Под влиянием такого аспекта многие люди склонны "раздуваться из мухи слона", преувеличивать свои потребности, что в результате может привести к потере удачного шанса или репутации.

Еще одно возможное проявление полной Луны в оппозиции к Юпитеру — это избыток внимания, который ощущается как давит или изматывающий.

Период от 5 до 7 апреля 2023 года может принести множество соблазнов брать еще и еще, тратить на красивые вещи глупо много, ссужать деньги, оформлять кредиты, совсем не думая о том, что придется отдавать еще и с процентами. Полнолуние 6 апреля может принести большие проблемы тем, у кого уже есть трудности с самоконтролем или зависимостью.

Старайтесь уравновесить в себе материальное и духовное. Только тот, кто способен вовремя включить свой "стоп-кран", сможет сделать правильную перезагрузку своей жизни, чтобы выявить и устранить недостатки, барьеры и препятствия, которые мешают быть здоровым, красивым, счастливым человеком. И полнолуние 6 апреля дает шанс изменить свою жизнь к лучшему, если придерживаться принципа "золотой середины".

Как использовать магию полной Луны

1. Уберите и приведите в порядок свой дом

Полная Луна требует от нас очистить нашу внутреннюю и внешнюю среду от любого беспорядка. Мытье ванной комнаты, пола и окон, уборка шкафов и ненужных ящиков, реорганизация и происходящее между ними — отличные способы использования энергии полны.

2. Проведите церемонию увольнения

Во время полной Луны проведите время наедине со своими мыслями. Запишите на лист все, что вас беспокоит. Когда этот список будет завершен, сложите его несколько раз, а затем найдите огнеопасную миску (стеклянную, железную и керамическую), чтобы поместить свой список. Безопасно подожгите край вашего списка и наблюдайте, как все тяготящие вещи начинают сгорать. После того, как список превратится в пепел, вы можете похоронить этот пепел на улице или смыть его в унитаз и (еще раз) сказать "Я отпускаю то, что больше не служит мне с любовью" и позволить себе оставить это позади.

3. Медитация визуализации "я-будущего"

Займите безопасное и удобное положение (сидя или лежа). Вы можете добавить маску для глаз, зажечь свечи или аромат и включить любимую музыку, чтобы сделать атмосферу комфортной. Во время этой визуализационной медитации представьте жизнь своей мечты так, словно она уже здесь. Представляйте даже каждую мелкую деталь. Где вы живете? Как изменилась ваша жизнь? Какая она? Покончив с медитацией, выделите время для размышлений, посидев с тем, что вы только что пережили, или напишите об этом! Это отличный способ приблизить жизнь своей мечты.

4. Пойте, танцуйте и играйте

После того, как ваш ум, тело и домашнее пространство очищены, пора принести радость! Включите свою любимую музыку и танцуйте все это еще один прекрасный способ избавиться от старой, застойной энергии и почувствовать себя уволенным здесь и сейчас. Сделайте этот нынешний момент достойным того, чтобы его прожить, позволив себе петь, танцевать и играть в день полной Луны!

Помните, что полнолуние является хорошим напоминанием о цикличности жизни. Когда мы выравниваемся с естественными ритмами жизни, мы позволяем почувствовать вечное "единство", заземляемся в настоящий момент и действительно наслаждаемся магией жизни!

Что можно делать в Розовую полную Луну 6 апреля

Астрологи говорят, что во время полнолуния очень важно сосредоточиться на позитиве и держать свои мысли в чистоте. Полнолуние будет усиливать эту хорошую энергетику и приумножать.

Также в день полной Луны можно давать себе небольшие физические нагрузки – они помогут направить энергию в правильное русло.

Во время полнолуния можно:

строить планы;

заниматься текущими задачами;

следить за здоровьем;

обсуждать проблемы;

помириться с тем, с кем в ссоре;

загадывать желание;

помогать другим людям и животным – это привлечет к вам удачу;

больше времени проводить по любимым занятиям;

попытаться что-то сотворить — рисовать, писать стихи, в это время открываются новые способности;

заниматься домашними делами;

отдыхать;

устраивать разгрузочный день;

садиться на диету.

Полнолуние 6 апреля — запреты

Полнолуние сильно влияет на человека вне его воли — это нужно учитывать и быть предельно осторожным в это время.

В классических трактатах по астрологии есть советы о том, чего не стоит делать в дни полнолуния:

начинать какие-либо новые дела, проекты;

планировать отпуск или поездку;

делать предложение;

венчаться;

жениться;

затевать строительство, ремонты, перепланировку;

просить о повышении зарплаты или о новой должности;

одалживать деньги;

давать деньги взаймы;

оформлять кредиты;

выяснять отношения с партнером или членом семьи;

спорить;

ссориться;

переходить кому-нибудь дорогу;

мстить и совершать плохие поступки;

совершать большие покупки;

покупать и чинить часы;

ходить к парикмахеру;

ходить к стоматологу;

накануне полнолуния не стоит ничего выносить из дома — можно потерять удачу и успех;

нельзя спать под лунным светом – сон будет беспокойным и могут сниться кошмары.

Лучше всего на период полны постараться уберечься от всех возможных провокаций и переждать это время в укромном месте.

Приметы на Розовое полнолуние 6 апреля

Полностью существует немало интересных примет. Предлагаем ознакомиться с такими:

Нужно закончить все старые дела до полнолуния — так вы обеспечите себе успех в работе и привлечете деньги.

При полнолунии нужно подержать в руке кошелек, чтобы стать богаче.

Если посмотреть на полную Луну через правое плечо — будешь счастлив.

Держите серебряный пятак в кармане, глядя на Луну.

Если увидишь на полную падающую звезду — будешь иметь удачу в личной жизни или вскоре встретишь свою судьбу.

Желания чаще всего сбываются именно в полнолуние.

Нельзя спать под светом полной Луны — согласно приметам, это приводит к кошмарным сновидениям или бессоннице.

Расчесываться ночью в полную Луну — до примирения с любимым.

Обнаружить дыру в кармане в полную Луну — к деньгам, но только в том случае, если сразу же заштопать ее.

Носить красное белье в полную Луну – примета к богатству.

Напоминаем, мы писали, кому из представителей зодиакального круга полная Розовая Луна в апреле подарит идеальное время для налаживания отношений, установления новых отношений и теплого общения с близкими.

Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем на апрель 2023 года, чтобы узнать наиболее удачные дни и те, которые могут представлять опасность.