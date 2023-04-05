Повня 6 квітня — як впливатиме Рожевий Місяць та чого слід остерігатися

Повня має сильний вплив на людину поза її волею — це потрібно враховувати та бути гранично обережним в цей час

Вже у четвер, 6 квітня, на небі засяє повний Рожевий Місяць, який буде знаходитися під впливом знаку Терези та планети Венери. Ця повня матиме особливий вплив на кожного з нас. Дата відкриває безліч нових можливостей, але не варто розслаблятися.

Розповідаємо, до чого слід готуватися у квітневий повний місяць та чого остерігатися в цей період.

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Коли буде повний Рожевий Місяць у квітні — точний час

Повний місяць відбудеться у четвер, 6 квітня, о 06:34 за київським часом.

Повний Місяць у квітні 2023 року стане першим після дня весняного рівнодення. І в багатьох народах світу він вважається першою повнею у році, яка має особливий влив на людину.

Чому повний Місяць у квітні назвали "Рожевим"

Коли ми чуємо назву "Рожевий Місяць", наша уява одразу малює велике небесне світило, яке виблискує яскравим рожевим кольором.

Проте насправді Місяць не змінюватиме свій колір. Цю назву квітнева повня отримала від індіанців Північної Америки на честь квітневої квітки — шиловидний флокс, який розпускається якраз в цей період.

Цікаво, що китайці називають цей період Півоновий Місяць, кельти — Місяць Росту, черокі — Квітковий Місяць, а в Південній півкулі — Урожайний місяць. Західні християни називають цю повню Великодньою.

Як повня у Терезах 6 квітня 2023 року впливатиме на кожного з нас

Астрологи запевняють, що Рожевий Місяць 2023 року відкриває період прояву мрій та допоможе зміцнити відносини з оточуючими.

Повні, як правило, є подіями значних одкровень і протистояння прихованим почуттям. Хоча знак зодіаку Терези перебуває в центрі уваги, всі інші знаки зодіаку будуть піддані впливу квітневого повного Місяця.

Астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова) зазначає, що повня у Терезах, яка відбудеться 6 квітня, допоможе встановити рівновагу у своєму житті, активізує соціальні контакти та бажання знайти свого ідеального партнера або покращити наявні взаємини.

Управитель повні — Венера — переміщується за знаком Тельця, де має сильний статус — управління, що збільшує позитивний потенціал повного місяця 6 квітня. Тому це гарний час для пошуку компромісу, організації спільних проєктів, підписання договорів, одруження.

Повня у Терезах 6 квітня особливо сприятлива для працівників індустрії краси, творчих особистостей, юристів, дипломатів, а також для тих, хто шукає кохання, романтику або ділового партнера.

Водночас Місяць буде в опозиції з Юпітером, тому варто бути обережними у своїх бажаннях. Юпітер може дати так багато, що не забрати. Або ж підштовхне до необдуманих обіцянок, шаленого азарту. Під впливом такого аспекту багато людей схильні "роздмухувати з мухи слона", перебільшувати свої потреби, що в результаті може призвести до втрати вдалого шансу або репутації.

Ще один можливий прояв повного Місяця в опозиції до Юпітера — це надлишок уваги, який відчувається як такий, що тисне або вимотує.

Період від 5 до 7 квітня 2023 року може принести безліч спокус брати ще й ще, витрачати на красиві речі нерозумно багато, позичати гроші, оформлювати кредити, зовсім не думаючи про те, що доведеться віддавати ще й з відсотками. Повня 6 квітня може принести великі проблеми тим, у кого вже є труднощі з самоконтролем чи залежністю.

Намагайтеся врівноважити в собі матеріальне та духовне. Тільки той, хто здатний вчасно включити свій "стоп-кран", зможе зробити правильне перезавантаження свого життя, щоб виявити та усунути ті недоліки, бар'єри та перешкоди, які заважають бути здоровою, красивою, щасливою людиною. І повня 6 квітня дає шанс змінити своє життя на краще, якщо дотримуватися принципу "золотої середини".

Як використати магію повного Місяця

1. Приберіть і впорядкуйте свій дім

Повний Місяць вимагає від нас очистити наше внутрішнє та зовнішнє середовище від будь-якого безладу. Миття ванної кімнати, підлоги та вікон, прибирання шаф і непотрібних ящиків, реорганізація та все, що відбувається між ними, — чудові способи використання енергії повні.

2. Проведіть церемонію звільнення

Під час повного Місяця проведіть час наодинці зі своїми думками. Запишіть на листок все, що вас турбує. Коли цей список буде завершено, складіть його кілька разів, а потім знайдіть вогнебезпечну миску (скляну, залізну та керамічну), щоб помістити свій список. Безпечно підпаліть край вашого списку та спостерігайте, як усі речі, які були обтяжуючи, починають згоряти. Після того, як список перетвориться на попіл, ви можете поховати цей попіл на вулиці або змити його в унітаз і (ще раз) сказати "Я відпускаю те, що більше не служить мені з любов’ю", і дозволити собі залишити це позаду.

3. Медитація візуалізації "я-майбутнього"

Займіть безпечне та зручне положення (сидячи або лежачи). Ви можете додати маску для очей, запалити свічки або пахощі та включити улюблену музику, щоб зробити атмосферу комфортною. Під час цієї візуалізаційної медитації уявіть життя своєї мрії так, ніби воно вже тут. Уявляйте кожну навіть дрібну деталь. Де ви живете? Як змінилося ваше життя? Яке воно? Закінчивши з медитацією, виділіть час для роздумів, посидівши з тим, що ви щойно пережили, або напишіть про це! Це чудовий спосіб наблизити життя своєї мрії.

4. Співайте, танцюйте та грайте

Після того, як ваш розум, тіло та домашній простір очищені, настав час принести радість! Увімкніть свою улюблену музику та танцюйте все це ще один чудовий спосіб позбутися старої, застійної енергії та відчути себе звільненим тут і зараз. Зробіть цей теперішній момент гідним того, щоб його прожити, дозволивши собі співати, танцювати та грати в день повного Місяця!

Пам’ятайте, що повний місяць є гарним нагадуванням про циклічність життя. Коли ми вирівнюємося з природними ритмами життя, ми дозволяємо собі відчути вічну "єдність", заземлюємося в теперішній момент і справді насолоджуємося магією життя!

Що можна робити в Рожевий повний Місяць 6 квітня

Астрологи кажуть, що під час повню дуже важливо зосередитися на позитиві та тримати свої думки в чистоті. Повня підсилюватиме цю хорошу енергетику та примножуватиме.

Також в день повного Місяця можна давати собі невеликі фізичні навантаження — вони допоможуть направити енергію в правильне річище.

Під час повні можна:

будувати плани;

займатися поточними завданнями;

стежити за здоров'ям;

обговорювати проблеми;

помиритися з тим, з ким у сварці;

загадувати бажання;

допомагати іншим людям і тваринам — це приверне до вас удачу;

більше часу проводити за улюбленими заняттями;

спробувати щось створити — малювати, писати вірші, в цей час відкриваються нові здібності;

займатися домашніми справами;

відпочивати;

влаштовувати розвантажувальний день;

сідати на дієту.

Повня 6 квітня — заборони

Повня сильно впливає на людину поза її волею — це потрібно враховувати та бути гранично обережним в цей час.

У класичних трактатах з астрології є поради про те, чого не варто робити в дні повного місяця:

починати будь-які нові справи, проєкти;

планувати відпустку чи поїздку;

робити пропозицію;

вінчатися;

одружуватися;

затівати будівництво, ремонти, перепланування;

просити про підвищення зарплати або про нову посаду;

позичати гроші;

давати гроші в борг;

оформляти кредити;

з'ясовувати стосунки з партнером або членом сім'ї;

сперечатися;

сваритися;

переходити кому-небудь дорогу;

мститися та робити погані вчинки;

робити великі покупки;

купувати та лагодити годинники;

ходити до перукаря;

ходити до стоматолога;

напередодні повні не варто нічого виносити з дому — можна втратити удачу й успіх;

не можна спати під місячним світлом — сон буде неспокійним і можуть снитися кошмари.

Найкраще на період повні постаратися вберегтися від усіх можливих провокацій і перечекати цей час в затишному місці.

Прикмети на Рожеву повню 6 квітня

На повню існує чимало цікавих прикмет. Пропонуємо ознайомитися з такими:

Потрібно закінчити всі старі справи до повного місяця — так ви забезпечите собі успіх в роботі та привернете гроші.

При повні потрібно потримати в руці гаманець, щоб стати багатшим.

Якщо подивитися на повний Місяць через праве плече — будеш щасливим.

Тримайте срібний п'ятак в кишені, дивлячись на Місяць.

Якщо побачиш на повню зірку, що падає — матимеш удачу в особистому житті або незабаром зустрінеш свою долю.

Бажання найчастіше збуваються саме в повний місяць.

Не можна спати під світлом повного Місяця — згідно з прикметами, це призводить до кошмарних сновидінь або безсоння.

Розчісуватися вночі в повний Місяць — до примирення з коханим.

Виявити дірку в кишені в повний Місяць — до грошей, але лише у тому разі, якщо відразу ж заштопати її.

Носити червону білизну в повний Місяць — прикмета до багатства.

Нагадуємо, ми писали, кому з представників зодіакального кола повний Рожевий Місяць у квітні подарує ідеальний час для налагодження відносин, встановлення нових стосунків та теплого спілкування з близькими.

Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем на квітень 2023 року, щоб дізнатися про найбільш вдалі дні та ті, які можуть нести небезпеку.