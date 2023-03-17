Женщинам этих знаков зодиака март принесет счастье — астропрогноз

Дайте волю своему любопытству и узнайте, что приготовили вам звезды

Этой весной планеты и созвездия выстроились таким образом, чтобы подарить счастливый период трем представительницам зодиакального круга. Женщины, рожденные под тремя созвездиями, до 19 марта получат роскошные сюрпризы от Вселенной.

Кто оказался в списке счастливиц, пишет Sante Plus. Давайте вместе погрузимся в небесные тайны, чтобы узнать, что ждет Овнов, Тельцов и Весов.

Овен

Расположение планет поможет представительницам этого знака зодиака значительно повысить свою производительность. Период интенсивной силы и энергии обещает вам Юпитер в Овне. Это поможет достичь ваших целей с отличием.

Однако Меркурий в Овне предостерегает, следует быть осторожными, чтобы не увлечься этой избыточной энергией. Избегайте импульсивных издержек и хорошо подумайте, прежде чем принимать важные решения. Находите время на отдых и регулярную зарядку. Таким образом, вы сможете сполна использовать этот благоприятный период и добиться больших результатов до 19 марта.

Телец

Исключительно благоприятный и успешный период звезды обещают и Тельцам. До 19 марта, планеты выровнялись в вашу пользу, чтобы обеспечить вам полезный опыт в сочетании с новыми возможностями для получения прибыли и увлекательных хобби. Вас ждут приятные сюрпризы, связи и обогащающие встречи.

С Венерой в Тельце вы чувствуете глубокое расслабление и понижение стресса, что позволяет вам иметь длительный душевный покой. А под благожелательным влиянием Меркурия ваша эмоциональная безопасность будет усилена. Сатурн расположенный в знаке Рыб поможет достичь своих целей с новой решительностью и оптимизмом. Звезды рекомендуют Тельцам жить нынешним моментом, особенно когда вы чувствуете необходимость контролировать все.

Весы

Женщины, рожденные под знаком Весы, до 19 марта могут ожидать много благоприятных и положительных изменений во многих сферах жизни. Вы мотивированы и горячо стремитесь к изменениям, действиям, новому толчку в своей повседневной жизни. К счастью, транзит Сатурна в Рыбах поддерживает вас в вашем переходе.

Астрологи советуют соблюдать законы Вселенной и не бояться будущих перемен! Тем не менее Меркурий, планета общения, внушает мягкость и сострадание в вашу повседневную жизнь, а Юпитер и Венера посылают вам свое благословение по поводу удачи, встреч, любви и страстей в ваших отношениях. Воспользуйтесь всеми доступными вам возможностями. Пора освободиться от старых привычек и открыть новые горизонты, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

Ранее мы сообщали, каким будет март для всех знаков зодиака. По прогнозам астрологов, некоторые представители зодиакального круга могут столкнуться с трудностями.

Напомним, мы писали, каким трем знакам зодиака повезет в финансовом плане во второй половине марта. Планеты Венера и Юпитер помогут им успешно завершить важные проекты и воспользоваться прекрасными возможностями.