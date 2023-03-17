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Представительниц трех знаков зодиака ждет счастливый период: что приготовили звезды

17 марта 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Женщинам этих знаков зодиака март принесет счастье — астропрогноз
Дайте волю своему любопытству и узнайте, что приготовили вам звезды
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Этой весной планеты и созвездия выстроились таким образом, чтобы подарить счастливый период трем представительницам зодиакального круга. Женщины, рожденные под тремя созвездиями, до 19 марта получат роскошные сюрпризы от Вселенной.

Кто оказался в списке счастливиц, пишет Sante Plus. Давайте вместе погрузимся в небесные тайны, чтобы узнать, что ждет Овнов, Тельцов и Весов.

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Овен

Расположение планет поможет представительницам этого знака зодиака значительно повысить свою производительность. Период интенсивной силы и энергии обещает вам Юпитер в Овне. Это поможет достичь ваших целей с отличием.

Однако Меркурий в Овне предостерегает, следует быть осторожными, чтобы не увлечься этой избыточной энергией. Избегайте импульсивных издержек и хорошо подумайте, прежде чем принимать важные решения. Находите время на отдых и регулярную зарядку. Таким образом, вы сможете сполна использовать этот благоприятный период и добиться больших результатов до 19 марта.

Женщин трех знаков зодиака ждет счастливый период.

Телец

Исключительно благоприятный и успешный период звезды обещают и Тельцам. До 19 марта, планеты выровнялись в вашу пользу, чтобы обеспечить вам полезный опыт в сочетании с новыми возможностями для получения прибыли и увлекательных хобби. Вас ждут приятные сюрпризы, связи и обогащающие встречи.

С Венерой в Тельце вы чувствуете глубокое расслабление и понижение стресса, что позволяет вам иметь длительный душевный покой. А под благожелательным влиянием Меркурия ваша эмоциональная безопасность будет усилена. Сатурн расположенный в знаке Рыб поможет достичь своих целей с новой решительностью и оптимизмом. Звезды рекомендуют Тельцам жить нынешним моментом, особенно когда вы чувствуете необходимость контролировать все.

Женщин трех знаков зодиака ждет счастливый период.

Весы

Женщины, рожденные под знаком Весы, до 19 марта могут ожидать много благоприятных и положительных изменений во многих сферах жизни. Вы мотивированы и горячо стремитесь к изменениям, действиям, новому толчку в своей повседневной жизни. К счастью, транзит Сатурна в Рыбах поддерживает вас в вашем переходе.

Астрологи советуют соблюдать законы Вселенной и не бояться будущих перемен! Тем не менее Меркурий, планета общения, внушает мягкость и сострадание в вашу повседневную жизнь, а Юпитер и Венера посылают вам свое благословение по поводу удачи, встреч, любви и страстей в ваших отношениях. Воспользуйтесь всеми доступными вам возможностями. Пора освободиться от старых привычек и открыть новые горизонты, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

Женщин трех знаков зодиака ждет счастливый период.

Ранее мы сообщали, каким будет март для всех знаков зодиака. По прогнозам астрологов, некоторые представители зодиакального круга могут столкнуться с трудностями.

Напомним, мы писали, каким трем знакам зодиака повезет в финансовом плане во второй половине марта. Планеты Венера и Юпитер помогут им успешно завершить важные проекты и воспользоваться прекрасными возможностями.

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