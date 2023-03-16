Ці знаки зодіаку втілять мрії в життя до кінця березня — астропрогноз

У березні 2023 року чотири знаки зодіаку втілять свої найсміливіші мрії

Як зазначають астрологи, планета Сатурн переходить до сузір'я Риб, а це означає, що у чотирьох знаків зодіаку з'явиться можливість виконати свої найсміливіші мрії. Шоста планета від Сонця, яка відповідальна за зміни, перетворення та метаморфози, буде на боці цих представників зодіакального кола, підтримає у всіх виборах і запропонує їм краще життя.

Втілити свої мрії до кінця березня зможуть Тельці, Раки, Леви та Терези. Про це пише Sante Plus.

Телець

Цього місяця Тельці матимуть рішучість та зосередженість, щоб пробувати нові проєкти та починати заново втілювати нові рішення. Знайти кохання, роботу, яка приноситиме задоволення, побудувати власний бізнес — усе це реально для Тельців. Проте зірки попереджають, у березні потрібна ваша стабільність і обережність, щоб життя розвивалося в максимально спокійній атмосфері. Щоб не упустити шанс, не відмовляйте друзям та знайомим у пропозиціях погуляти чи провести час не вдома.

Рак

До кінця березня удача Всесвіту буде на боці Раків. Саме час засукати рукава й перетворювати свої мрії в дійсність. Коли Сатурн є автором історії, усі пригоди симбіотичні та скоординовані відповідно до магічного та небесного порядку. Щоб співпрацювати з цією енергією, зірки просять вас відкинути свою чутливість і підготуватися до хороших угод, які окупляться. Будьте сміливими та рішучими та зірки вас обов'язково винагородять.

Лев

Леви володіють важливими перевагами — це насамперед вроджена харизма та здатність керувати й об’єднувати оточуючих. З усіх цих та багатьох інших причин Всесвіт просить вас у березні не заглушати свій голос і продовжувати пошуки щастя за будь-яку ціну. До кінця місяця вдасться реалізувати те, що довгий час відкладалося.

Терези

Терези, як правило, мають схильність до рівноваги та симетрії, тоді як планета Сатурн виступає за справедливість і мудрість. Саме тому представники цього знаку зодіаку будуть благословенні планетою, схожою на них... Ви будете задоволені відчуттям незалежності та емоційної свободи. Це відчуття звільнення дасть вам крила, щоб зосередитися на речах, які ви вважаєте важливими.

Нагадаємо, ми писали, яким трьом знакам зодіаку пощастить у фінансовому плані у другій половині березня. Планети Венера і Юпітер допоможуть їм вдало завершити важливі проєкти та скористатися чудовими можливостями.

Також ми повідомляли, яким буде березень для всіх знаків зодіаку. За прогнозами астрологів, деякі представники зодіакального кола можуть зіштовхнутися з труднощами.