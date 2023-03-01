Гороскоп на березень 2023 — що очікує кожен знак зодіаку

Гороскоп на березень підкаже, як для вас пройде початок весни 2023

Березень 2023 — досить вдалий та приємний місяць. Конфігурація небесних тіл склалася так, що сприятиме втіленню в реальність будь-яких задумів, головне сміливо братися за всі починання. Та все ж деякі представники зодіакального кола можуть зіштовхнутися з труднощами.

Астрологи розповіли, що приготували зірки для кожного знака зодіаку у цей перший місяць весни.

Оберіть знак зодіаку, щоб прочитати гороскоп на березень:

Овен

Загальний прогноз: гороскоп на березень 2023 року передбачає, що цей місяць може вважатися поміркованим для представників цього знака зодіаку. Овни будуть керуватися здоровим глуздом у своїх діях, поглядах, думках.

Кар'єра: місяць виявиться досить вдалим, проте і з перешкодами Овнам доведеться стикнутися, щоб досягти поставлених цілей.

Гроші: відповідно до березневого місячного гороскопу, люди, народжені під знаком зодіаку Овен, можуть не отримати великі прибутки, на які розраховують. Витрати можуть продовжувати їх турбувати.

Любов: для людей, народжених під цим знаком зодіаку, друга половина місяця після 15 числа буде прекрасною і чарівною. Проте на початку місяця можуть виникнути деякі конфлікти або непорозуміння з другою половинкою.

Здоров'я: Овнам слід уникати надмірних стресів та навантажень на нервову систему. Зірки радять займатися медитацією/йогою, щоб зберегти своє здоров’я.

Сім'я та друзі: в березні родинні відносини та стосунки з друзями можуть нагадувати гойдалки: від повної підтримки та взаєморозуміння до конфліктів, суперечок та образ. Найкращим рішенням буде конструктивна розмова.

Телець

Загальний прогноз: уродженці цього знаку зодіаку продовжуватимуть боротися з певними труднощами, але швидко адаптовуватимуться до обставин. З 25 числа березня Марс і Сатурн нададуть Тельцям ще більше динамізму.

Кар'єра: люди, народжені під цим знаком зодіаку, можуть досягти успіху в кар’єрі, а також до них можуть прийти хороші новини у вигляді стимулів для звершення важких справ.

Гроші: Тельці можуть отримати хорошу суму грошей на початку другої половини місяця. Сприятливе положення планет може принести несподіваний прибуток в березні, проте можуть зрости й витрати.

Любов: Тельці будуть щасливі у відносинах, а самотні представники цього знаку можуть спробувати знайти собі гідного супутника життя.

Здоров'я: люди, народжені під цим знаком не матимуть серйозних проблем зі здоров’ям. Проте зірки радять приділити увагу своєму раціону. Здорове та збалансоване харчування допоможу почуватися краще.

Сім'я та друзі: впродовж першої половини місяця можуть виникати суперечки. Проте Юпітер, розміщений в одинадцятому домі, може скеровувати Тельців знайти вихід у спірних питаннях та таким чином зберегти щастя у стосунках як з родиною, так і з друзями.

Близнюки

Загальний прогноз: після 15 березня Близнюки можуть розраховувати на хороші результати у багатьох сферах життя.

Кар'єра: люди, які народилися під цим знаком зодіаку, невеликими кроками, але просуватимуться кар'єрними сходами й вдосконалюватимуть свої навички. Близнюки можуть продемонструвати ефективність у своїй роботі та отримати визнання.

Гроші: Близнюкам, можливо, доведеться зустрітися з кількома проблемами у вигляді великих витрат впродовж першої частини місяця. Друга половина березня стане полегшенням, деяким представникам цього знаку вдасться накопичити статки.

Любов: перша половина місяця може бути сприятливою для зізнання у коханні, романтичних подвигів. Гармонії з другою половинкою можна досягти, якщо бути відвертими та щирими.

Здоров'я: може виникнути сильний стрес і біль у плечах. Близнюкам варто більше гуляти на свіжому повітрі й додати у своє життя фізичну активність.

Сім'я та друзі: перша частина березня може виявитися сприятливою для сімейного життя. У другу половину місяця можуть виникнути небажані непорозуміння, які швидко вирішаться завдяки щирим розмовам.

Рак

Загальний прогноз: сприятливі планети допоможуть Ракам краще організувати себе, вони будуть більш методичні та ефективні у своїй діяльності.

Кар'єра: люди, народжені під цим знаком зодіаку, можуть зіткнутися з певним робочим тиском, тому варто бути обережними, щоб не наробити помилок. Друга половина місяця може виявитися гнучкою і дати хороші результати в роботі.

Гроші: можуть виникнути проблеми у фінансовому житті через несприятливе розташування Сатурна. Проте у другу половину березня ситуація може покращитися.

Любов: перша половина цього місяця може бути не вдалою для подружнього життя і шлюбу. Можуть виникнути проблеми з егоїзмом. Друга половина місяця може стати по справжньому казковою, якщо дбати про почуття один одного.

Здоров'я: хоч серйозних проблем зі здоров’ям цього місяця не буде, Ракам слід бути більш уважними до себе. Можливо прийшов час здати аналізи та пройти діагностику?

Сім'я та друзі: Раки можуть зіткнутися з негараздами в сімейному житті. У першій половині цього місяця можуть виникнути деякі небажані напруження або суперечки в родині. Взаєморозуміння необхідне в родині для збереження щастя.

Лев

Загальний прогноз: місяць може бути не дуже вдалим для представників цього знаку зодіаку, оскільки основні рухи планет не сприятливі. Леви можуть отримати неоднозначні результати щодо відносин, кар’єри та здоров’я.

Кар'єра: перша половина цього місяця може бути важкою, необхідно буде викладатися на повну, щоб зустрітися з величезним успіхом у роботі. Люди, які належать до цього знаку, можуть зіткнутися з перешкодами з боку колег, які можуть створити для них проблеми. Вони можуть не отримати належної винагороди за свою наполегливу працю, що може їх розчарувати.

Гроші: у березні можуть виникнути небажані витрати, і ви не будете в змозі накопичувати гроші протягом цього місяця.

Любов: у коханні та подружньому житті не буде ні хороших, ні поганих результатів. Для закоханих перша половина місяця може бути не гладкою, тому що можливі суперечки. Левам необхідно налагодити любов і подружнє життя.

Здоров'я: розташування планет може викликати у вас невпевненість і стрес. Можливо, вам доведеться подбати про свої очі. Леви повинні бути обережними після першої половини місяця, є ризик скотитися в депресивні думки.

Сім'я та друзі: Леви можуть відчувати нестачу підтримки через відсутність розуміння, що може перешкодити миру та гармонії. З вашого боку важливо підтримувати зв’язок із сім’єю, вести взаємні розмови.

Діва

Загальний прогноз: завдяки вдалому розташуванню планет Діви будуть захищені та зможуть подолати труднощі.

Кар'єра: Діви отримають позитивні результати в роботі, визнання та репутацію за виконану важку роботу. Це стане значною перевагою для просування по кар'єрним сходинам. Однак не виключені певні проблеми з начальством.

Гроші: люди, які народилися під цим знаком зодіаку, можуть зіткнутися зі збільшенням витрат протягом цього місяця, особливо до другої половини. Накопичення грошей може бути неможливим.

Любов: закохані Діви можуть зіткнутися з хорошими результатами в першій половині цього місяця. Венера, як планета кохання, розташована сприятливо до 15 березня.

Здоров'я: представники цього знаку зодіаку повинні трохи подбати про своє здоров’я. Діви повинні стежити за своїм раціоном і вчасно приймати їжу, оскільки можуть виникнути проблеми з травленням. Уникайте надмірних нервових навантажень, оскільки вони можуть призвести до частого головного болю.

Сім'я та друзі: у родині можуть виникнути якісь плутанини, майнові проблеми, суперечки. Розташування планет Венери, Меркурія та Сонця може бути несприятливим і створювати вам проблеми цього місяця. Наявність терпіння і доброзичливого підходу може допомогти Дівам досягти сімейної гармонії.

Терези

Загальний прогноз: погіршити результати в березні можуть невпевненість та страх. Планета Сатурн може принести вам свою частку обов'язків і додаткових завдань.

Кар'єра: Терези можуть побачити неоднозначні результати, можливі затримки у виконанні завдань.

Гроші: у березні Терези можуть зіткнутися з підйомами та падіннями щодо фінансів. Краще утриматися від інвестицій у першу половину місяця.

Любов: друга половина цього місяця може виявитися більш сприятливою та романтичною. Завдяки положенню Венери може виникнути гармонія та взаєморозуміння у стосунках.

Здоров'я: цей місяць може стати американськими гірками з точки зору здоров’я. Деякі представники цього знаку зодіаку потребують медичної допомоги, оскільки у них можуть бути проблеми з зором, тривога та головний біль.

Сім'я та друзі: Терези можуть зіткнутися з певною нестачею щастя в сімейному житті. Не виключені певні конфлікти чи суперечки. Але завдяки присутності Венери ці вихідці зможуть знайти вихід та подолати проблеми в сім'ї.

Скорпіон

Загальний прогноз: небесні світила подарують Скорпіонам рішучість і змусять досягти успіху попри всі труднощі.

Кар'єра: люди, які народилися під цим знаком зодіаку, можуть зіткнутися з неоднозначними результатами. Може знадобитися більше часу, щоб виконати завдання. Є ймовірність помилок і упущень. Проте Скорпіони можуть отримати розвиток у своїй кар’єрі завдяки наполегливій роботі.

Гроші: березень буде вдалим у фінансовому плані. Проте є ризик зіткнутися з небажаними витратами цього місяця, а також ваші важко зароблені гроші можуть бути витрачені даремно.

Любов: у любовному житті є ризик конфліктів та відсутності взаєморозуміння. Деяким Скорпіонам захочеться усамітнення.

Здоров'я: здоров'я та енергії буде достатньо, щоб рухатися вперед та розвиватися. Деякі Скорпіони можуть страждати від тривоги, що призведе до безсоння. Важливо знайти те, що допоможе розслабитися та розрадить.

Сім'я та друзі: можуть виникнути розлади в родині та небажані суперечки. Добре запастися терпінням і координувати дії зі своєю сім’єю, щоб розв'язувати проблеми. Тоді можна розраховувати на щастя.

Стрілець

Загальний прогноз: друга половина цього місяця принесе позитивні результати, які будуть сприятливими для подорожей, грошових статків, духовного зростання тощо. Присутність Сатурна в третьому будинку може зробити цих уродженців більш сміливими та зосередженими.

Кар'єра: розташування планет може забезпечити Стрільцям розвиток в кар'єрі. Можливі підвищення по службі, новий цікавий проєкт або ж більш високі заробітки.

Гроші: цей місяць може бути вдалим для Стрільців з точки зору фінансів. У фінансовому плані представники цього знаку зодіаку отримають хорошу підтримку. Але гроші, які вони можуть отримувати, надходитимуть поступово, а не швидко.

Любов: представники цього знаку зодіаку будуть мати позитивні результати в коханні та подружньому житті. Березневий гороскоп прогнозує романтику та взаєморозуміння в стосунках.

Здоров'я: Стрільці залишатимуться у формі. Проте слід правильно розподіляти час на роботу та відпочинок, щоб уникнути психічного стресу.

Сім'я та друзі: завдяки вдалому розташуванню планет між членами сім’ї буде довіра і прихильність. Ви зможете висловити більше любові до близьких.

Козеріг

Загальний прогноз: у березні в Козерогів можуть бути як злети, так і падіння. Тільки планування в хорошому масштабі може допомогти вам йти гладко.

Кар'єра: люди, які народилися під цим знаком зодіаку, отримають середні результати. Особливих успіхів, як і невдач, очікувати не варто.

Гроші: у перший місяць весни Козероги можуть зіткнутися як з великими витратами, так і зі значними прибутками. Проте однозначно зменшується можливість зберегти зароблені гроші.

Любов: закохані Козероги ризикують в цьому місяці посваритися з коханою людиною через різницю в поглядах. Відверта розмова дозволить вирішити багато питань.

Здоров'я: представникам цього знаку зодіаку треба приділити максимум уваги своєму здоров'ю. Якщо щось турбує, не слід відкладати похід до лікаря і сподіватися, що все пройде якось само собою.

Сім'я та друзі: більшість позицій планет цього місяця несприятливі для Козерогів. У зв’язку з цим у березні можливі сварки та суперечки з через дрібниці, які можуть порушити спокій у родині та дружніх стосунках.

Водолій

Загальний прогноз: представникам цього знаку, можливо, доведеться більше зосередитися на здоров’ї та кар’єрі, оскільки можуть виникнути деякі невдачі. Сатурн у Рибах із 7 числа робить вас більш відповідальними та розважливими у фінансовому плані.

Кар'єра: цей час буде складним з точки зору кар'єри. Ви повинні рухатися вперед, крок за кроком, і приймати мудрі рішення. Водоліям доведеться вирішувати більше викликів з меншим задоволенням від роботи.

Гроші: перша половина місяця може бути невдалою. Однак в кінці місяця Водолії зможуть отримати прибутки та заощадити.

Любов: на початку місяця ймовірна щаслива зустріч. У відносинах Венера і Юпітер створюватимуть для вас ейфоричну атмосферу до 16 числа. Насолоджуйся цим!

Здоров'я: у першій половині березня можуть виникнути певні проблеми пов'язані зі стресом. Може турбувати відчуття неспокою та тривоги.

Сім'я та друзі: для Водоліїв цей час буде непростим з точки зору сімейного життя. Покращити становище допоможуть прогулянки та спільне проведення часу з родиною.

Риби

Загальний прогноз: відповідно до березневого місячного гороскопу на 2023 рік, представникам цього знаку зодіаку, можливо, доведеться більше зосередитися на здоров’ї, грошах, кар’єрі та стосунках через несприятливе положення планет. Існує також ймовірність раптової зміни діяльності.

Кар'єра: Риби можуть зіткнутися з деякими складними викликами з боку колег і начальства. Протягом цього місяця можуть бути підйоми та падіння, оскільки планети не знаходяться у сприятливому положенні. Дехто також може бути змушений змінити роботу або рід діяльності. Приблизно 17 числа вас надихають Сонце, Меркурій і Нептун, записуйте свої ідеї!

Гроші: витрати Риб можуть значно зрости, що не скажеш, на жаль, про доходи.

Любов: перші два тижні ви живете з піднесенням, але без стабільності. У стосунках ви переходите від гарячого до холодного. З 17 числа Венера в Тельці робить ваші стосунки більш постійними.

Здоров'я: можуть виникнути проблеми зі здоров'ям через відсутність імунітету, а головне через відсутність впевненості в собі через сильний стрес. Зірки рекомендують дотримуватися збалансованої дієти та не забувати хвалити себе за досягнення, навіть якщо вони маленькі.

Сім'я та друзі: цей місяць може виявитися не таким вдалим для сімейного життя. Через розташування планет можуть виникнути небажані конфлікти в родині.

Нагадаємо, ми писали, які три знаки зодіаку в березні отримають можливість реалізувати всі свої бажання. На них чекає фантастичний перший місяць весни.