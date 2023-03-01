Гороскоп на март 2023 — что ожидает каждый знак зодиака

Гороскоп на март подскажет, как для вас пройдет начало весны 2023 года

Март 2023 — довольно удачный и приятный месяц. Конфигурация небесных тел сложилась так, что будет способствовать воплощению в реальность любых замыслов, главное смело браться за все начинания. И все же некоторые представители зодиакального круга могут столкнуться с проблемами и преградами.

Астрологи рассказали, что приготовили звезды для каждого знака зодиака в первый месяц весны.

Выберите знак зодиака, чтобы прочитать гороскоп на март:

Овен

Общий прогноз: гороскоп на март 2023 года предусматривает, что этот месяц может считаться умеренным для представителей этого знака зодиака. Овны будут руководствоваться здравым смыслом в своих действиях, взглядах, мыслях.

Карьера: месяц окажется достаточно удачным, однако и с препятствиями Овнам придется столкнуться, чтобы добиться поставленных целей.

Деньги: согласно мартовскому гороскопу, люди, рожденные под знаком зодиака Овен, могут не получить большие прибыли, на которые рассчитывают. Расходы могут продолжать их беспокоить.

Любовь: для людей, рожденных под этим знаком зодиака, вторая половина месяца после 15 числа будет прекрасна и очаровательна. Однако в начале месяца могут возникнуть некоторые конфликты или недоразумения со второй половинкой.

Здоровье: Овнам следует избегать чрезмерных стрессов и нагрузок на нервную систему. Звезды советуют заниматься медитацией/йогой, чтобы сохранить свое здоровье.

Семья и друзья: в марте родственные отношения и отношения с друзьями могут напоминать качели: от полной поддержки и взаимопонимания до конфликтов, споров и оскорблений. Лучшим решением будет конструктивный разговор.

Телец

Общий прогноз: уроженцы этого знака зодиака будут продолжать бороться с определенными трудностями, но будут быстро адаптироваться к обстоятельствам. С 25 марта Марс и Сатурн придадут Тельцам еще больше динамизма.

Карьера: люди, рожденные под этим знаком зодиака, могут добиться успеха в карьере, а также к ним могут прийти хорошие новости в виде стимулов для свершения трудных дел.

Деньги: Тельцы могут получить хорошую сумму денег в начале второй половины месяца. Благоприятное положение планет может принести неожиданный доход в марте, однако могут вырасти и расходы.

Любовь: Тельцы будут счастливы в отношениях, а одинокие представители этого знака могут попытаться найти себе достойного спутника жизни.

Здоровье: люди, рожденные под этим знаком без серьезных проблем со здоровьем. Однако звезды советуют уделить внимание своему рациону. Здоровое и сбалансированное питание поможет чувствовать себя лучше.

Семья и друзья: в течение первой половины месяца могут возникать споры. Однако Юпитер, размещенный в одиннадцатом доме, может направить Тельцов найти выход в спорных вопросах и таким образом сохранить счастье в отношениях как с семьей, так и с друзьями.

Близнецы

Общий прогноз: после 15 марта Близнецы могут рассчитывать на хорошие результаты во многих областях жизни.

Карьера: люди, которые родились под этим знаком зодиака, небольшими шагами, но будут продвигаться по карьерной лестнице и будут совершенствовать свои навыки. Близнецы могут продемонстрировать эффективность в своей работе и получить признание.

Деньги: Близнецам, возможно, придется встретиться с несколькими проблемами в виде больших расходов первой части месяца. Вторая половина марта станет облегчением, некоторым представителям этого знака удастся накопить состояние.

Любовь: первая половина месяца может быть благоприятна для признания в любви, романтических подвигов. Гармонии со второй половинкой можно добиться, если быть откровенными и искренними.

Здоровье: может возникнуть сильный стресс и боли в плечах. Близнецам следует больше гулять на свежем воздухе и придать в свою жизнь физическую активность.

Семья и друзья: первая часть марта может оказаться благоприятной для семейной жизни. Во вторую половину месяца могут возникнуть нежелательные недоразумения, которые быстро разрешатся благодаря искренним разговорам.

Рак

Общий прогноз: благоприятные планеты помогут Ракам лучше организовать себя, они будут более методичны и эффективны в своей деятельности.

Карьера: люди, рожденные под этим знаком зодиака, могут столкнуться с определенным рабочим давлением, поэтому следует быть осторожными, чтобы не совершить ошибок. Вторая половина месяца может оказаться гибкой и дать хорошие результаты в работе.

Деньги: могут возникнуть проблемы в финансовой жизни из-за неблагоприятного расположения Сатурна. Однако во вторую половину марта ситуация может улучшиться.

Любовь: первая половина этого месяца может быть неудачной для супружеской жизни и брака. Могут возникнуть проблемы с эгоизмом. Вторая половина месяца может стать по настоящему сказочной, если заботиться о чувствах друг друга.

Здоровье: хотя серьезных проблем со здоровьем в этом месяце не будет, Ракам следует быть внимательнее к себе. Возможно, пришло время сдать анализы и пройти диагностику?

Семья и друзья: Раки могут столкнуться с неурядицами в семейной жизни. В первой половине текущего месяца могут возникнуть некоторые нежелательные напряжения или споры в семье. Взаимопонимание необходимо в семье для сохранения счастья.

Лев

Общий прогноз: месяц может быть не очень удачным для представителей этого знака зодиака, поскольку основные движения планет не благоприятны. Львы могут получить неоднозначные результаты относительно отношений, карьеры и здоровья.

Карьера: первая половина этого месяца может быть тяжелой, необходимо будет выкладываться по полной, чтобы встретиться с огромным успехом в работе. Люди, относящиеся к этому знаку, могут столкнуться с препятствиями со стороны коллег, которые могут создать для них проблемы. Они могут не получить должного вознаграждения за свой упорный труд, что может их разочаровать.

Деньги: в марте могут возникнуть нежелательные расходы, и вы не сможете накапливать деньги в течение этого месяца.

Любовь: в любви и супружеской жизни не будет ни хороших, ни плохих результатов. Для влюбленных первая половина месяца может быть не гладкой, потому что возможны споры. Львам необходимо наладить любовь и супружескую жизнь.

Здоровье: расположение планет может вызвать у вас неуверенность и стресс. Возможно, вам придется позаботиться о своих глазах. Львы должны быть осторожны после первой половины месяца, есть риск скатиться в депрессивные мысли.

Семья и друзья: Львы могут испытывать недостаток поддержки из-за отсутствия понимания, что может помешать миру и гармонии. С вашей стороны, важно поддерживать связь с семьей, вести взаимные разговоры.

Дева

Общий прогноз: благодаря удачному расположению планет Девы будут защищены и смогут преодолеть трудности.

Карьера: Девы получат положительные результаты в работе, признании и репутации за проделанную тяжелую работу. Это станет значительным преимуществом для продвижения по карьерной лестнице. Однако не исключены некоторые проблемы с начальством.

Деньги: люди, родившиеся под этим знаком зодиака, могут столкнуться с увеличением расходов в течение этого месяца, особенно до второй половины. Накопление денег может быть невозможно.

Любовь: Влюбленные Девы могут столкнуться с хорошими результатами в первой половине этого месяца. Венера как планета любви расположена благоприятно к 15 марта.

Здоровье: представители этого знака зодиака должны немного позаботиться о своем здоровье. Девы должны следить за своим рационом и принимать пищу, поскольку могут возникнуть проблемы с пищеварением. Избегайте чрезмерных нервных нагрузок, поскольку они могут привести к частой головной боли.

Семья и друзья: в семье могут возникнуть какие-то неразберихи, имущественные проблемы, споры. Расположение планет Венеры, Меркурия и Солнца может оказаться неблагоприятным и создавать вам проблемы в этом месяце. Наличие терпения и доброжелательного подхода может помочь Девам достичь семейной гармонии.

Весы

Общий прогноз: ухудшить результаты в марте могут неуверенность и страх. Планета Сатурна может принести вам свою долю обязанностей и дополнительных задач.

Карьера: Весы могут увидеть неоднозначные результаты, возможны задержки в выполнении задач.

Деньги: в марте Весы могут столкнуться с подъемами и падениями финансов. Лучше воздержаться от инвестиций в первую половину месяца.

Любовь: вторая половина этого месяца может оказаться более благоприятной и романтичной. Благодаря положению Венеры, может возникнуть гармония и взаимопонимание в отношениях.

Здоровье: этот месяц может стать американскими горками с точки зрения здоровья. Некоторые представители этого знака зодиака нуждаются в медицинской помощи, поскольку у них могут быть проблемы со зрением, тревога и головная боль.

Семья и друзья: Весы могут столкнуться с определенным недостатком счастья в семейной жизни. Не исключены определенные конфликты или споры. Но благодаря присутствию Венеры эти выходцы смогут найти выход и справиться с проблемами в семье.

Скорпион

Общий прогноз: небесные светила подарят Скорпионам решительность и заставят добиться успеха на все трудности.

Карьера: люди, родившиеся под этим знаком зодиака, могут столкнуться с неоднозначными результатами. Может потребоваться больше времени, чтобы выполнить задание. Есть вероятность ошибок и упущений. Однако Скорпионы могут получить развитие в своей карьере благодаря упорной работе.

Деньги: март будет удачным в финансовом плане. Однако есть риск столкнуться с нежелательными расходами этого месяца, а также ваши тяжело заработанные деньги могут быть потрачены впустую.

Любовь: в любви есть риск конфликтов и отсутствия взаимопонимания. Некоторым Скорпионам захочется уединение.

Здоровье: здоровье и энергии будет достаточно, чтобы двигаться вперед и развиваться. Некоторые скорпионы могут страдать от тревоги, что приведет к бессоннице. Важно найти то, что поможет расслабиться.

Семья и друзья: могут возникнуть разлады в семье и нежелательные споры. Хорошо запастись терпением и координировать действия со своей семьей, чтобы решать проблемы. Тогда можно рассчитывать на счастье.

Стрелец

Общий прогноз: вторая половина этого месяца принесет положительные результаты, которые будут благоприятны для путешествий, денежного состояния, духовного роста и т.д. Присутствие Сатурна в третьем доме может сделать этих уроженцев смелее и сосредоточеннее.

Карьера: расположение планет может обеспечить Стрельцам развитие в карьере. Возможны повышение по службе, новый интересный проект или более высокие заработки.

Деньги: этот месяц может быть удачным для Стрельцов с точки зрения финансов. В финансовом плане представители этого знака зодиака получат хорошую поддержку. Но деньги, которые они могут получать, поступать будут постепенно, а не быстро.

Любовь: представители этого знака зодиака будут иметь положительные результаты в любви и в супружеской жизни. Мартовский гороскоп прогнозирует романтику и взаимопонимание в отношениях.

Здоровье: Стрельцы будут оставаться в форме. Однако следует правильно распределять время на работу и отдых во избежание психического стресса.

Семья и друзья: благодаря удачному расположению планет между членами семьи будет доверие и расположение. Вы сможете выразить больше любви к близким.

Козерог

Общий прогноз: в марте у Козерогов могут быть как взлеты, так и падения. Только планировка в хорошем масштабе может помочь вам идти гладко.

Карьера: люди, родившиеся под этим знаком зодиака, получат средние результаты. Особых успехов, как и неудач, ожидать не стоит.

Деньги: в первый месяц весны Козероги могут столкнуться как с большими затратами, так и со значительными прибылями. Однако однозначно уменьшается возможность сберечь заработанные деньги.

Любовь: влюбленные Козероги рискуют в этом месяце поругаться с любимым человеком из-за разницы во взглядах. Откровенный разговор позволит решить многие вопросы.

Здоровье: представителям этого знака зодиака нужно уделить максимум внимания своему здоровью. Если что-то беспокоит, не следует откладывать поход к врачу и надеяться, что все пройдет само собой.

Семья и друзья: большинство позиций планет в этом месяце неблагоприятны для Козерогов. В связи с этим в марте возможны ссоры и споры по пустякам, которые могут нарушить покой в семье и дружеских отношениях.

Водолей

Общий прогноз: представителям этого знака, возможно, придется больше сосредоточиться на здоровье и карьере, потому что могут возникнуть некоторые неудачи. Сатурн в Рыбах с 7 числа делает вас более ответственным и рассудительным в финансовом плане.

Карьера: это время будет сложно с точки зрения карьеры. Вы должны двигаться вперед, шаг за шагом, и принимать мудрые решения. Водолеям придется решать больше вызовов с меньшим удовольствием от работы.

Деньги: первая половина месяца может быть неудачной. Однако в конце месяца Водолеи смогут получить доходы и сэкономить.

Любовь: в начале месяца вероятна счастливая встреча. В отношениях Венера и Юпитер будут создавать вам эйфорическую атмосферу до 16 числа. Наслаждайся этим!

Здоровье: в первой половине марта могут возникнуть определенные проблемы, связанные со стрессом. Может беспокоить чувство беспокойства и тревоги.

Семья и друзья: для Водолеев это время будет непростым с точки зрения семейной жизни. Улучшить положение помогут прогулки и совместное времяпрепровождение с семьей.

Рыбы

Общий прогноз: согласно мартовскому лунному гороскопу на 2023 год, представителям этого знака зодиака, возможно, придется больше сосредоточиться на здоровье, деньгах, карьере и отношениях из-за неблагоприятного положения планет. Существует также возможность внезапной смены деятельности.

Карьера: Рыбы могут столкнуться с некоторыми сложными вызовами со стороны коллег и начальства. В течение месяца могут быть подъемы и падения, поскольку планеты не находятся в благоприятном положении. Некоторые также могут быть вынуждены сменить работу или род деятельности. Приблизительно 17 числа вас вдохновляют Солнце, Меркурий и Нептун, записывайте свои идеи!

Деньги: расходы Рыб могут значительно возрасти, что не скажешь, к сожалению, о доходах.

Любовь: первые две недели вы живете с подъемом, но без стабильности. В отношениях вы переходите от горячего к холодному. С 17 числа Венера в Тельце делает ваши отношения более постоянными.

Здоровье: могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за отсутствия иммунитета, а главное из-за отсутствия уверенности в себе из-за сильного стресса. Звезды рекомендуют соблюдать сбалансированную диету и не забывать хвалить себя за достижения, даже если они маленькие.

Семья и друзья: этот месяц может оказаться не столь удачным для семейной жизни. Из-за расположения планет могут возникнуть нежелательные конфликты в семье.

Напомним, мы писали, какие три знака зодиака в марте получат возможность реализовать все свои желания. Их ждет фантастический первый месяц весны.